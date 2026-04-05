Egy árokban ért véget a családfő élete: megrázó vallomások a háború sújtotta övezetből

A háború civilek millióinak életét változtatta meg egyik napról a másikra. Az ENSZ adatai szerint az első két évben több mint 14 millió ember hagyta el otthonát, milliók maradtak áram és víz nélkül. A családok egyik napról a másikra veszítettek el mindent: lakhatást, hozzátartozókat, a jövőbe vetett hitet. A Human Rights Watch által összegyűjtött vallomások – amelyeket a Boon szemlézett – megrázó képet festenek a hétköznapokról. A Mariupolban, Harkivban és Bucsában történtek megmutatták, milyen mértékű pusztítást okoz a háború.

A háború családokat szakított szét, emberi életeket döntött romba Forrás: AFP

Mariupolban nincs olyan család, amely ne temetett volna már el valakit, vagy ne ismerne olyat, aki elveszítette egy hozzátartozóját

– mondta az 57 éves Tetiana. A város szinte teljesen elpusztult. Tetiana és lánya, Julia több mint egy hónapon át éltek folyamatos bombázások közepette. Egy reggel robbanás rázta meg a lakóházukat: betörtek az ablakok, a lakók pánikba estek. A pincébe menekülve segélykiáltásokat hallottak.