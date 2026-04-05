Egy árokban ért véget a családfő élete: megrázó vallomások a háború sújtotta övezetből

A magyar határtól néhány órányira emberek milliói küzdenek nap mint nap a túlélésért. A háború miatt több mint 14 millió ukrán kényszerült elhagyni az otthonát, akik pedig maradtak, gyakran alapvető közszolgáltatások nélkül próbálnak boldogulni az energetikai infrastruktúrát ért támadások következtében. A civil beszámolók megrendítő képet rajzolnak ki: sok történet szinte feldolgozhatatlan. Különösen megrázó egy herszoni család esete: Ljudmila férjét egy árokban találták meg, a nő pedig csak videóhíváson keresztül tudott részt venni a férfi temetésén.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 20:43
Ljudmila férjét egy árokban találták meg, a nő pedig csak videóhíváson keresztül tudott részt venni a temetésén Forrás: AFP
A háború civilek millióinak életét változtatta meg egyik napról a másikra. Az ENSZ adatai szerint az első két évben több mint 14 millió ember hagyta el otthonát, milliók maradtak áram és víz nélkül. A családok egyik napról a másikra veszítettek el mindent: lakhatást, hozzátartozókat, a jövőbe vetett hitet. A Human Rights Watch által összegyűjtött vallomások – amelyeket a Boon szemlézett – megrázó képet festenek a hétköznapokról. A Mariupolban, Harkivban és Bucsában történtek megmutatták, milyen mértékű pusztítást okoz a háború.

Mariupolban nincs olyan család, amely ne temetett volna már el valakit, vagy ne ismerne olyat, aki elveszítette egy hozzátartozóját

– mondta az 57 éves Tetiana. A város szinte teljesen elpusztult. Tetiana és lánya, Julia több mint egy hónapon át éltek folyamatos bombázások közepette. Egy reggel robbanás rázta meg a lakóházukat: betörtek az ablakok, a lakók pánikba estek. A pincébe menekülve segélykiáltásokat hallottak. 

Az épület kigyulladt, többen az ablakokon keresztül próbáltak menekülni. Egy robbanás Tatianát is a falhoz vágta, a karja eltört.

Egy másik történet a herszon megyei Poszad–Pokrovszkéből származik. Ljudmila gyermekkora óta itt élt. A települést a folyamatos bombázások szinte teljesen lerombolták. – Mindent elvesztettem – mondta. Férje, Szergej a háború első napjaiban indult el dolgozni, de nem tért haza. 

Néhány nappal később közölték vele, hogy a férfi holttestét egy árokban találták meg.

A harcok miatt Ljudmila nem tudta elhagyni a falut, így a telefonjára küldött képek alapján kellett azonosítania a férjét. A temetésre sem tudott elmenni: csak videóhíváson keresztül búcsúzhatott el. Az apa halála után három kislányával maradt egyedül.

Zelenszkij folytatja a háborút, Magyar Péter asszisztál 

Miközben a szomszédban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus jelentős emberveszteségekkel jár, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett. 

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel.

A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem kerültek nyilvánosságra, ugyanakkor sajtóinformációk szerint ukrán hivatalos szereplőkkel, valamint 

Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéhez tartozó személyekkel is egyeztetett.

Magyar Péter részvétele az idei müncheni biztonsági konferencia rendezvényen szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos a kapcsolattartás.

Facebook-bejegyzései alapján abban az időszakban tartózkodott a helyszínen, amikor Zelenszkij európai vezetőkkel folytatott megbeszéléseket. 

Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi látogatása is azt jelzi, hogy az ellenzéki oldalon aktív és folyamatos kapcsolatépítés zajlik a háború sújtotta országgal.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

A Tisza Párt környékén nem tudunk úgy egy lépést tenni, hogy ne találnák valamilyen ukrán szálat

– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Kovács István, a központ stratégiai igazgatója. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
