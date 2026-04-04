Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

orosz-ukrán háborúorosz drónZelenszkijtragédiaHarkiv

A háború legvéresebb éjszakája: egy várandós anya egyedül maradt, miután egy drón végzett az egész családjával

Ukrajnában a civil lakosság helyzete egyre drámaibb. Egy Harkiv megyei család sorsa különösen megrázó: egyetlen éjszaka alatt omlott össze az életük a háború miatt. Az apa és három kisgyermekük meghalt, miután egy orosz drón a házukba csapódott, a várandós anya pedig egyedül maradt a feldolgozhatatlan veszteséggel. A frontvonalaktól távolabb élők számára is mindennapossá vált a bizonytalanság.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 8:48
Ukrajnában az elhúzódó háború miatt a civil lakosság helyzete egyre drámaibb
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar határtól néhány órányira emberek tömegei nap mint nap a túlélésért küzdenek, a háború miatti veszteségekről szóló beszámolók egyre nyomasztóbb képet festenek a hétköznapokról. A civil lakosság viseli a legsúlyosabb terheket: a támadások következtében az energetikai hálózat számos helyen súlyosan megrongálódott, így sok településen nincs fűtés, áram, sőt helyenként még vezetékes víz sem. A legnagyobb veszteség azonban az emberéletekben mérhető – írja az Origo.

A háború a civileket sújtja leginkább
A háború a civileket sújtja leginkább

Otthonukban érte őket a végzet

A Hromadske beszámolója szerint az apa és három kisgyermek meghalt, a várandós anya pedig egyedül maradt. A család februárban vásárolt házat Bohoduhivban. Már a beköltözésre készültek, berendezkedtek, barátokat hívtak, és a következő gyermekük érkezését várták. A férfit 2024 májusában sorozták be az ukrán fegyveres erőkbe. 

Néhány hónap szolgálat után aknára lépett, és elvesztette az egyik lábát. 

Hosszabb kórházi kezelés és rehabilitáció után protézissel tért haza. A polgármester felidézte, hogy a férfi mankóval közlekedett, és nehezen alkalmazkodott új helyzetéhez. A család Szoszonivkában élt, ahol megszületett harmadik gyermekük, Miroslava. Nem sokkal később hivatalosan is összeházasodtak, az asszony pedig ismét várandós lett. Már a házavatóra készültek.

Február 11-én éjszaka azonban egy orosz drón közvetlenül a házukba csapódott. 

A támadás mindent elpusztított, a család élete egyetlen pillanat alatt ért véget: Hrihorij és három kisgyermekük életét vesztette. 

A család egyéves kislánya, Miroslava, valamint a kétéves ikrek, Ivanko és Vladik is meghaltak. 

Az apa mindössze 34 éves volt. A támadást egyedül Olha élte túl, aki a terhessége 35. hetében jár. A nőt sérülésekkel és égési sebekkel vitték kórházba, állapotát azonban sikerült stabilizálni, és a bohoduhivi kórház tájékoztatása szerint rövid időn belül haza is engedték. Olhát Hrihorij testvére, Ivan vitte haza, aki korábban szintén a hadseregben szolgált, majd sérülése után leszerelték. A család szerint ugyanakkor felmerült, hogy a várandósság előrehaladott szakasza miatt a nőt ismét kórházi megfigyelés alá helyezik. 

Egy korábbi cikkünkben részletesen foglalkoztunk azzal, hogy egyre több a koraszülés Ukrajnában. A háttérben a folyamatos stressz, a hideg és az egészségügyi ellátás akadozása áll. 

A történtek után a család teljesen összeomlott. Az édesanya vigasztalhatatlan volt, a testvér pedig azonnal Bohoduhivba utazott, hogy a romok között próbálja összegyűjteni azt, ami még megmaradt. Közben az apa és a három kisgyermek holttestét elszállították a halottasházból, a temetés megszervezése azonban további nehézségekbe ütközött: a három gyermeknek külön sírt szerettek volna, de nem volt elegendő szabad hely egymás mellett.

A faluban háromnapos gyászt rendeltek el: a zászlókat félárbocra engedték és minden rendezvényt lemondtak
A faluban háromnapos gyászt rendeltek el: a zászlókat félárbócra engedték és minden rendezvényt lemondtak

A tragédia az egész falut megrázta

A faluban háromnapos gyászt rendeltek el: a zászlókat félárbócra engedték és minden rendezvényt lemondtak. A település csendben gyászolta az egyetlen éjszaka alatt elveszített családot.

A kárpátaljai magyarok közvetlenül megtapasztalják a háború borzalmait

Brenzovics László az Index Kibeszélő című műsorában beszélt arról, hogy a háború kezdete óta a kárpátaljai magyarság létszáma nagyjából a felére csökkent. Ukrajnában 2001 óta nem tartottak hivatalos népszámlálást, ezért csak becslések állnak rendelkezésre. 

Ezek alapján 2019-ben még mintegy 130-140 ezer magyar élhetett Kárpátalján. Brenzovics szerint azonban mára ez a szám hozzávetőleg a felére csökkent. 

Hozzátette: hasonlóan drámai visszaesés figyelhető meg Ukrajna teljes lakosságának számában is. A beszélgetésben szóba kerültek a katonai veszteségek is. Pontos adatok azonban nem állnak rendelkezésre, mivel egyik harcoló fél sem közöl részletes statisztikákat a besorozottakról és a fronton elesettekről. Brenzovics László becslése szerint mintegy ötszáz kárpátaljai magyar férfit soroztak be. 

A halálos áldozatok száma pedig körülbelül száz főre tehető.

Zelenszkij folytatja a háborút, Magyar Péter asszisztál 

Miközben a szomszédban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus jelentős emberveszteségekkel jár, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett. 

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel.

A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem kerültek nyilvánosságra, ugyanakkor sajtóinformációk szerint ukrán hivatalos szereplőkkel, valamint Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéhez tartozó személyekkel is egyeztetett.

Magyar Péter részvétele az idei müncheni biztonsági konferencia rendezvényen szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos a kapcsolattartás.

Facebook-bejegyzései alapján abban az időszakban tartózkodott a helyszínen, amikor Zelenszkij európai vezetőkkel folytatott megbeszéléseket. 

Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi látogatása is azt jelzi, hogy az ellenzéki oldalon aktív és folyamatos kapcsolatépítés zajlik a háború sújtotta országgal.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

A Tisza Párt környékén nem tudunk úgy egy lépést tenni, hogy ne találnák valamilyen ukrán szálat

– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Kovács István, a központ stratégiai igazgatója. 

Borítókép: Elhunyt ukrán katonák és civilek sírhelyei (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Kettészakadt Ukrajna: kényszersorozás a nincsteleneknek, luxusélet a toborzóknak + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
