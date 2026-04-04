A háború legvéresebb éjszakája: egy várandós anya egyedül maradt, miután egy drón végzett az egész családjával

A magyar határtól néhány órányira emberek tömegei nap mint nap a túlélésért küzdenek, a háború miatti veszteségekről szóló beszámolók egyre nyomasztóbb képet festenek a hétköznapokról. A civil lakosság viseli a legsúlyosabb terheket: a támadások következtében az energetikai hálózat számos helyen súlyosan megrongálódott, így sok településen nincs fűtés, áram, sőt helyenként még vezetékes víz sem. A legnagyobb veszteség azonban az emberéletekben mérhető – írja az Origo.

Otthonukban érte őket a végzet

A Hromadske beszámolója szerint az apa és három kisgyermek meghalt, a várandós anya pedig egyedül maradt. A család februárban vásárolt házat Bohoduhivban. Már a beköltözésre készültek, berendezkedtek, barátokat hívtak, és a következő gyermekük érkezését várták. A férfit 2024 májusában sorozták be az ukrán fegyveres erőkbe.

Néhány hónap szolgálat után aknára lépett, és elvesztette az egyik lábát.

Hosszabb kórházi kezelés és rehabilitáció után protézissel tért haza. A polgármester felidézte, hogy a férfi mankóval közlekedett, és nehezen alkalmazkodott új helyzetéhez. A család Szoszonivkában élt, ahol megszületett harmadik gyermekük, Miroslava. Nem sokkal később hivatalosan is összeházasodtak, az asszony pedig ismét várandós lett. Már a házavatóra készültek.

Február 11-én éjszaka azonban egy orosz drón közvetlenül a házukba csapódott.

A támadás mindent elpusztított, a család élete egyetlen pillanat alatt ért véget: Hrihorij és három kisgyermekük életét vesztette.