Háború a szomszédban: civilek küzdenek a túlélésért

Miskolctól néhány órányi autóútra már egészen más világ fogadja az embert: a háború mindennapjai. A BOON egy friss jelentéssorozatot szemlézett, amely a túlélők beszámolóira támaszkodva ismertette az orosz támadások következményeit. A szervezet szerint a folyamatos csapások elsősorban a civileket sújtják. A támadások hatalmas pusztítást okoznak, az alapvető közszolgáltatások működését is megbénítják.

A vizsgálatban megszólalók az ország különböző térségeiből érkeztek. Többen jelezték, hogy a tél leghidegebb időszakában hosszú heteken át maradtak áram és fűtés nélkül. A beszámolók szerint a mindennapokat a kiszámíthatatlanság uralja. A jelentés kiemeli, hogy az orosz támadások egyik fő célpontja az energiarendszer volt. Agnès Callamard úgy fogalmazott:

Oroszország nemcsak agresszív háborút folytat Ukrajna ellen, hanem a teljes polgári lakosságot rendkívüli kegyetlenségnek teszi ki.

Hozzátette: a híradások nem képesek visszaadni a valós helyzetet. Mint mondta, egészen más átélni, amikor valaki áram, víz és fűtés nélkül próbál túlélni egy hosszú, hideg telet, miközben éjszakánként légitámadások érik a környéket.

A háború felforgatta a civilek életét

A jelentés szerint tavaly október óta Oroszország több száz nagy hatótávolságú légi csapást indított. Januárra ezek szinte mindennapossá váltak, sok esetben az éjszakai órákban érték az ukrán energiarendszert. A támadások nyomán az ország energiatermelő kapacitásának több mint fele kiesett, az áramszünetek pedig a lakosság mintegy 80 százalékát érintették. Mindez a téli hidegben történt, amikor a hőmérséklet -15 Celsius-fok alá süllyedt. A beszámolók szerint sok lakás teljesen kihűlt.

A vízvezetékek befagytak és szétrepedtek, a liftek leálltak, a telefonok lemerültek, a hálózatok pedig akadoztak.

Egy érintett így fogalmazott: „Jelenleg kemény túlélési módban vagyunk.” Sokan kényszermegoldásokhoz nyúltak: kisebb kályhákkal melegítették a vízzel töltött palackokat. Volt, aki sátrat állított fel a lakásban, és gyertyával próbált meleget biztosítani. Egy kijevi nyugdíjas, Szvitlana arról beszélt, hogyan próbált védekezni a hideg ellen: