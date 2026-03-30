A kiugrott tiszás szerint Magyar Péterék újabb, energiapolitikai tervet akarnak eltitkolni

Kényszersorozás után eltűnt: kétségbeesetten keresik a súlyos beteg kárpátaljai magyar férfit

Újabb megrázó esetről számoltak be Kárpátalján: egy súlyos beteg magyar férfit is a frontra vittek, majd nyoma veszett. Szűcs Tibor lábában fémprotézis volt, a gyomrával is gondjai voltak, ennek ellenére is besorozták. A férfi azóta eltűnt, a családja pedig hiába fordult az ukrán hatóságokhoz, nem kapott érdemi választ. Végső kétségbeesésükben már a nyilvánosságtól kérnek segítséget. A kényszersorozás senkit sem kímél, egyre több a magyar áldozat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 7:23
Újabb megdöbbentő történet látott napvilágot a kényszersorozásról. A beszámoló szerint ukrán toborzók még tavaly, december 2-án vittek el egy súlyos beteg férfit az utcáról. A férfit a frontra küldték, azóta nem tudni, mi történt vele.

A történtekről Szűcs Tibor nővére értesítette a Mandiner szerkesztőségét. Azért fordult a nyilvánossághoz, hogy segítséget kérjen eltűnt testvére felkutatásához. Szűcs Tibor nővére – aki jelenleg Magyarországon él – elmondta, hogy testvérét először Beregszászra vitték, ahol 2–3 hétig tartották fogva. Ezt követően Nagyszőlősre került, ahol minden iratát elvették tőle,

köztük azokat, amelyek bizonyították, hogy egészségi állapota miatt alkalmatlan a katonai szolgálatra. Helyettük olyan iratokat állítottak ki, amelyek szerint egészséges.

A nővére elmondása alapján a férfi korábban több műtéten is átesett, egy autóbaleset után fémprotézis került a lábába. Nemrég a gyomrát is operálták, emiatt egészségi állapota tovább romlott. 

Gyomrának nagyjából csak ötöde működik, állapota miatt futni sem tud, és ukránul is alig beszél.

Később egy Lemberg megyei, Javorszkij járásban lévő kiképzőtáborba vitték, ahol csak nehezen tudtak vele telefonon kapcsolatot tartani. A nővére januárban hazautazott a Beregszász járásban található Barkaszóra – innen származnak –, mert meghalt az édesapjuk. Ekkor felkereste a helyi hadkiegészítő parancsnokságot is, és bemutatta apjuk halotti bizonyítványát, hogy információt kapjon testvéréről. Válaszként mindössze annyit közöltek vele: Lembergben van.

A pontos helyszínt végül a helyi halottasházban tudta meg: egy ott dolgozó beszélgetés közben árulta el, melyik kiképzőközpontban van a testvére. 

Ezután felvette a kapcsolatot az egység egyik tisztjével, és jelezte, milyen rossz állapotban van a férfi, de nem történt változás. Mint mondta, testvérét orvoshoz is elvitték, ahol azt közölték vele, hogy egészséges. A nővér szerint az ellátás is hiányos volt: ételt kaptak ugyan, de sok más szükséges dolgot saját pénzből kellett megvenniük. Ha a ruházatuk tönkrement, annak pótlását is maguknak kellett megoldaniuk.

Elmondása szerint a táborban Tibor megbetegedett, így a kiképzés nagy részén sem tudott részt venni. 

Bár azt ígérték neki, hogy nem kerül közvetlenül a frontra, végül mégis a donyecki harcokhoz vezényelték. Utoljára február 26-án beszéltek. Később a barkaszói polgármester felesége jelezte a családnak, hogy Szűcs Tibort eltűntként tartják nyilván. Azóta sem kaptak érdemi tájékoztatást, hiába próbálnak információhoz jutni. A hatóságok csak annyit közöltek: mivel nem találták meg a holttestét, eltűntként kezelik. A család DNS-mintát is adott, abban bízva, hogy így sikerülhet azonosítani.

Azért fordultam önökhöz, mert mi itt vagyunk Magyarországon, hátha valami módon segítséget kaphatunk. Legalább azt tudnánk meg, hogy hadifogságban van-e, él-e vagy hal-e, hogy legalább tisztességesen el tudnánk temetni, vagy tudjunk róla valamit

– mondta a nő. A család most abban bízik, hogy valaki felismeri a történetből Tibort, vagy tud valamit arról, mi történt vele a donyecki harcok során. Nem egyedi esetről van szó: nemrég egy másik elhurcolt férfi családja is hasonló körülményekről számolt be. Az ő történetük több ponton is megegyezik a mostanival.

Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, nyílt embervadászat zajlik az utcákon. A toborzókat sokszor az sem érdekli, ha áldozatuk meghal vagy megsérül. Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Egy videóból derült ki, hogy az ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a magyar férfit. A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. 

Bár a nyilvánosságra került felvételek egyértelműek, az ukránok mindent tagadnak a magyar férfi brutális bántalmazásával és tragikus halálával kapcsolatban. 

Egy másik magyar áldozatot, Rebán Zsoltot az utcáról vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt

Lapunk arról is beszámolt a hónap elején, hogy egy nyíregyházi születésű, kárpátaljai magyar fiatalembert hurcoltak el az ukrán toborzók. A hozzátartozók szerint az eset nem egyedi: több magyar ajkú férfit is erőszakkal vittek el, még olyanokat is, akik egészségi vagy munkaköri mentességgel rendelkeztek. A család szerint Balázsnak az egészségi állapota miatt mentesség járt volna. 

Jelenleg a hadsereg eltűntként tartja nyilván, hivatalos tájékoztatást azóta sem kaptak róla.

Március elején Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából két kárpátaljai magyar hadifogollyal tért haza, azt követően, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal egyeztetett a magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú hadifoglyokról. A moszkvai tárgyalás után a magyar külügyminiszter bejelentette, hogy a miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetés után az orosz elnök úgy döntött, hogy a nyilvántartásban szereplő két magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú hadifoglyot hazahozhatják.  

Ötszáz kárpátaljai magyart soroztak be, a halottak száma a százat is elérheti

A kárpátaljai magyarság helyzete az elmúlt években drámaian romlott – erről beszélt Brenzovics László. A beszélgetésben szóba kerültek a katonai veszteségek is. Pontos adatok azonban nem állnak rendelkezésre, mivel egyik harcoló fél sem közöl részletes statisztikákat a besorozottakról és a fronton elesettekről. Brenzovics László becslése szerint mintegy ötszáz kárpátaljai magyar férfit soroztak be

A halálos áldozatok száma pedig körülbelül száz főre tehető.

A magyarok nyakába szakad az ukrán teher, ha Zelenszkij és Magyar Péter sikerrel jár

Magyar Péter már évek óta tart kapcsolatot ukrán szereplőkkel. Az utóbbi időben több alkalommal is egyeztetett partnereivel. 2024-es kijevi útján hivatalos ukrán szervekkel tárgyalt, emellett olyan személyekkel is találkozott, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez kapcsolódnak. 

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén azt jelzi, hogy a háttérben folyamatos az egyeztetés.

Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, köztük azon a napon, amikor Volodimir Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt, és egy panelbeszélgetésen is részt vett. Ukrajna melletti kiállásának egyik leglátványosabb mozzanata a 2024. július 11-i kijevi látogatása volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
