Kényszersorozás után eltűnt: kétségbeesetten keresik a súlyos beteg kárpátaljai magyar férfit

Újabb megdöbbentő történet látott napvilágot a kényszersorozásról. A beszámoló szerint ukrán toborzók még tavaly, december 2-án vittek el egy súlyos beteg férfit az utcáról. A férfit a frontra küldték, azóta nem tudni, mi történt vele.

A történtekről Szűcs Tibor nővére értesítette a Mandiner szerkesztőségét. Azért fordult a nyilvánossághoz, hogy segítséget kérjen eltűnt testvére felkutatásához. Szűcs Tibor nővére – aki jelenleg Magyarországon él – elmondta, hogy testvérét először Beregszászra vitték, ahol 2–3 hétig tartották fogva. Ezt követően Nagyszőlősre került, ahol minden iratát elvették tőle,

köztük azokat, amelyek bizonyították, hogy egészségi állapota miatt alkalmatlan a katonai szolgálatra. Helyettük olyan iratokat állítottak ki, amelyek szerint egészséges.

A nővére elmondása alapján a férfi korábban több műtéten is átesett, egy autóbaleset után fémprotézis került a lábába. Nemrég a gyomrát is operálták, emiatt egészségi állapota tovább romlott.