Egyre nő a veszély Ukrajnában, a civilek továbbra is súlyos árat fizetnek

ENSZ-jelentés: lesújtó számok

A szervezet adatai szerint 2025-ben legalább 580 civil vesztette életét és háromezren sérültek meg ilyen támadásokban. Ezzel szemben 2026 első két hónapjában már 107 halottat és 430 sérültet regisztráltak, ami az áldozatok számának közel megduplázódását jelzi. A sérülések és halálesetek 95 százaléka az ukrán kormány által ellenőrzött területeken történt.

Yesterday’s strikes on #Kharkiv injured civilians and damaged multiple homes.



Humanitarian partners promptly provided first aid, psychosocial support, building materials and other emergency assistance. — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) March 26, 2026

Csapdába esett lakosság a front mentén

A jelentés kitér arra is, hogy a megszállt területeken élők helyzete sem kevésbé súlyos. A herszoni régió Oleski járásában élők gyakori dróntámadásokról számoltak be. A térségben elhelyezett aknák miatt az evakuálás rendkívül nehéz és veszélyes, így sokan a frontvonal közelében rekednek.

Az élelmiszerhiány és az alapvető humanitárius szükségletek kielégítése is egyre nagyobb problémát jelent.

Drone attacks are driving a sharp rise in civilian deaths across #Ukraine, @NadaNashif of @UNHumanRights told the @UN Human Rights Council.



Most casualties are in frontline regions, with older people disproportionately affected, she said. — UN Human Rights Council (@UN_HRC) March 26, 2026

Energetikai infrastruktúra célkeresztben

A téli hónapokban fokozódtak az orosz támadások Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen. A jelentés szerint lakóépületek fűtését biztosító rendszereket is értek csapások, ami súlyos megpróbáltatásokat okozott a lakosságnak.

Ukrajna mára villamosenergia-termelő kapacitásának több mint felét elvesztette, ami egyes térségekben akár napi 22 órás áramkimaradásokat eredményez. Több százezer civil maradt fűtés nélkül, gyakran hetekre vagy akár hónapokra, miközben a hőmérséklet mínusz 15 Celsius-fok alá süllyedt.

Az UNICEF szerint a gyermekek az eddigi legnehezebb telet élték át a háború kezdete óta. Az energia- és vízellátás akadozása miatt az oktatás is súlyosan sérült: január közepe és február közepe között a gyerekek a tanulási idő 79–88 százalékát elvesztették. Az ENSZ jelentése egyértelmű képet fest: a háború nemcsak folytatódik, hanem egyre súlyosabb következményekkel jár a civil lakosság számára.