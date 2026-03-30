Az ENSZ közlése szerint az idei év első két hónapjában az összes civil áldozat 60 százaléka a frontvonal közelében halt meg, és az elhunytak közel fele idős ember volt. A halálesetek és sérülések vezető oka a rövid hatótávolságú drónokkal végrehajtott támadás, írja a SZON.
Egyre nő a veszély Ukrajnában, a civilek továbbra is súlyos árat fizetnek
Az ukrajnai háború intenzitása nem csökken, sőt a veszély folyamatosan növekszik – figyelmeztetett az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága legfrissebb jelentésében. A frontvonal mentén élő civilek különösen súlyosan érintettek.
ENSZ-jelentés: lesújtó számok
A szervezet adatai szerint 2025-ben legalább 580 civil vesztette életét és háromezren sérültek meg ilyen támadásokban. Ezzel szemben 2026 első két hónapjában már 107 halottat és 430 sérültet regisztráltak, ami az áldozatok számának közel megduplázódását jelzi. A sérülések és halálesetek 95 százaléka az ukrán kormány által ellenőrzött területeken történt.
Csapdába esett lakosság a front mentén
A jelentés kitér arra is, hogy a megszállt területeken élők helyzete sem kevésbé súlyos. A herszoni régió Oleski járásában élők gyakori dróntámadásokról számoltak be. A térségben elhelyezett aknák miatt az evakuálás rendkívül nehéz és veszélyes, így sokan a frontvonal közelében rekednek.
Az élelmiszerhiány és az alapvető humanitárius szükségletek kielégítése is egyre nagyobb problémát jelent.
Energetikai infrastruktúra célkeresztben
A téli hónapokban fokozódtak az orosz támadások Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen. A jelentés szerint lakóépületek fűtését biztosító rendszereket is értek csapások, ami súlyos megpróbáltatásokat okozott a lakosságnak.
Ukrajna mára villamosenergia-termelő kapacitásának több mint felét elvesztette, ami egyes térségekben akár napi 22 órás áramkimaradásokat eredményez. Több százezer civil maradt fűtés nélkül, gyakran hetekre vagy akár hónapokra, miközben a hőmérséklet mínusz 15 Celsius-fok alá süllyedt.
Az UNICEF szerint a gyermekek az eddigi legnehezebb telet élték át a háború kezdete óta. Az energia- és vízellátás akadozása miatt az oktatás is súlyosan sérült: január közepe és február közepe között a gyerekek a tanulási idő 79–88 százalékát elvesztették. Az ENSZ jelentése egyértelmű képet fest: a háború nemcsak folytatódik, hanem egyre súlyosabb következményekkel jár a civil lakosság számára.
Egyre nagyobb nyomás a hátországban is
Miközben a frontvonalakon egyre súlyosabb a helyzet, a hátországban is fokozódik a feszültség. Újabb videó jelent meg az X-en az erőszakos ukrán kényszersorozással kapcsolatban. A felvételen egy éjszakai jelenet látható: egy nagy, fehér furgon áll az út szélén, miközben a katonai toborzók intézkednek.
Az Ukrán Fegyveres Erők jelentős létszámhiánnyal küzdenek, és egyre nehezebben tudják pótolni a kieső állományt, ami rendkívüli nyomást helyez a toborzóközpontokra. Ennek következtében rendszeresen kerülnek fel a közösségi médiába az ukrajnai kényszersorozással kapcsolatos, sokkoló felvételek: az ukrán férfiak egyre kevésbé érzik magukat biztonságban.
Megrázó jelenet zajlott le Odessza városában is: a toborzóközpont (TCK) emberei egy férfit a ruhájánál fogva vonszoltak végig az utcán. A férfi azóta nagy valószínűséggel már egy kiképzőtáborban tartózkodik.
Magyar Péter kijevi kapcsolata
Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus jelentős emberveszteségekkel jár, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett.
Ezzel párhuzamosan Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is kapcsolatot épített ki ukrán partnerekkel.
A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem kerültek nyilvánosságra, ugyanakkor sajtóinformációk szerint ukrán hivatalos szereplőkkel, valamint Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéhez tartozó személyekkel is egyeztetett.
Magyar Péter részvétele az idei müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. Közösségi médiás bejegyzései alapján abban az időszakban tartózkodott a helyszínen, amikor Zelenszkij európai vezetőkkel folytatott megbeszéléseket. Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi látogatása is azt jelzi, hogy az ellenzéki oldalon aktív és folyamatos kapcsolatépítés zajlik a háború sújtotta országgal.
Borítókép: A háború mindennapi valósága Ukrajnában (Fotó: ENSZ)
