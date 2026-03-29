Magyar Péter az elmúlt 35 év legaljasabb politikusa, középiskolásokat toborzott, hogy megzavarja Orbán Viktor országjárását

Orbán Viktor országjárásának sikere Békéscsabán is folytatódott, ami láthatóan frusztrálja a Tisza Pártot. Magyar Péterék igazán aljas húzással próbálták meg a kormányfő sikerét aláásni.

Forrás: MTI2026. 03. 29. 18:57
Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a Ganz Ábrahám Technikum több mint 1,7 milliárd forintból elkészült új, duális tanműhelyének átadásán Zalaegerszegen 2026. március 26-án Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Harmincöt éve nem történt olyan, amit Magyar Péter tett: középiskolás, szavazati joggal nem rendelkező fiatalokat toborzott, hogy sípolással, bekiabálással provokálják a kormánypártok vasárnapi békéscsabai nagygyűlését – mondta az építési és közlekedési miniszter Orbán Viktor országjárásának legutóbbi állomásán: Békéscsabán. 

Lázár János „szégyennek és gyalázatnak” nevezte ezt.

Mint mondta, Magyar Péter a gyűlöletre épít és káoszt szít; „újságíró-gyűlöletkommandója” azokra vadászik, akik a rendezvény biztonságát garantálják. Vele szemben Orbán Viktor a szeretetre épít, a biztonságot és a békét garantálja mindenkinek, azoknak is, akik nem rá szavaztak – húzta alá.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Magyar Péter meg akarja félemlíteni, el akarja hallgattatni a Békés vármegyeieket, de mi nem hagyjuk – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy azért teszi mindezt az ellenzék vezére, mert vereségre áll. A győztes sosem balhézik – mondta.

A politikus közölte, 50 éve a Tisza mellett él, jelentheti, a Tisza most apad. 

A Tisza forrása Ukrajnában van, onnan hozza a szemetet, és ha a folyó most apad, akkor nyárra ki fog száradni

 – mondta.

Lázár János beszédében kifejtette, hogy évszázados adósságot kell törleszteni Békéscsabával, az Alfölddel, a vidéki Magyarországgal szemben; amit a Fidesz–KDNP-kormány elkezdett, sokat tettek 16 év alatt, „de még nem eleget”. 2026-ban a vidéki Magyarország csak a Fideszre számíthat – húzta alá, hozzátéve, hogy megvédik a magyar földműveseket attól, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz; és olyan programot hirdetnek, amelyben a termőföldtől az asztalig minden magyar.

 

A miniszter kijelentette, Békés vármegyében országos öntözési mintaprogramot indítanak, és az összes vármegyei várost naggyá teszik, ipart és élelemiszeripart telepítenek minden békési településre, ahol ezt akarják.

Hozzátette, a szakképzési rendszert újjáépítik, a szakképzésben tanulók bérét emelik, hogy ne menjenek el a vármegyéből a fiatalok. „Dicsővé és naggyá tesszük egész Békés vármegyét és Békéscsabát” – fogalmazott.

Lázár János szerint a választás a zsebünkről is szól. Csak a Fidesszel van 13. és 14. havi nyugdíj, rezsicsökkentés, olcsó gáz és benzin, 3 százalékos lakáshitel és új munkahelyek. A Tisza Párt Budapest pártja, vele veszélyben lenne a vidékiek pénze, Békéscsaba jövője. Magyar Péter drága tévedés lenne. 

Ne kockáztassátok a pénztárcátokat, ne változtassatok

 – kérte a miniszter.

Borítókép: Lázár János (Forrás: MTI/Katona Zoltán)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Stirlitz, Bond meg a „hős”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
