Orbán Viktor: Mi vagyunk többen – kövesse nálunk élőben!

A tapasztalat azt mutatja, hogy a kampány utolsó két hete már csak egy dologról szól: mi vagyunk többen, ez azt jelenti, hogy győzni fogunk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Zebra Digitális Polgári Kör (DPK) oldalán vasárnap este tartott élő stratégiai kampánymegbeszélésen, ahol Rákay Philip, a DPK nagykövete kérdezte. A kormányfő kiemelte: az országjárása arról győzte meg, hogy a többség a Fidesz oldalán áll, a csendes többségből hangos többség lett az utcákon, de a digitális térben is fel kell erősíteni a polgári erők hangját.

– Találkoztam tiszásokkal az elmúlt pár napban, próbáltam velük beszélgetni, de csak a düh van. Ott, náluk ez van. A digitális térben is nagyon hangosak tudnak lenni, mert ott csak üvölteni kell. Ki szeret ilyen dühtengerben lenni? A cél, hogy a digitális térben is legyünk többen, és mi legyünk a hangosabbak – mutatott rá a kormányfő. Kifejtette: nem volt még ilyen széles elérésű digitális világ, ezért ennek a hatását sem tudjuk előre.

Ilyen még nem volt, digitális csata még nem volt

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Megjegyezte: vannak felmérések, amelyek azt mondják, hogy már eldőlt a verseny, meg is nyerték a tiszások, de a valóság analóg térben történik. Majd meglátjuk az eredményt – tette hozzá.

Ez egy különleges választás lesz. Ma a háborúpártiak egész Európát bele akarják vinni a háborúba. A háború örve alatt ki akarják rabolni a családokat. Egy ukránpárti kormány ugyanúgy eladósítja az országot, mint régen a kommunizmusban. Ez pénzről is szól, hosszú távon adósrabszolgává tennék Magyarországot – magyarázta a miniszterelnök.

Kocsis Máté frakcióvezető, a Zebra DPK alapítója arra buzdította követőit, hogy kísérjék figyelemmel az eseményt és tegyenek fel kérdéseket a kormányfőnek.

„Csatlakozz Te is! Gyertek, jó lesz!” – írta Kocsis, majd hozzátette: „Már csak 14 nap, fel, győzelemre!”

Orbán Viktor korábban azt írta, hogy stratégiai kampánytanácskozás lesz a digitális polgári kör csoportjában. A beszélgetés témája, hogy hol tart a kampány és mi van még hátra.