Kocsis Máté: Meddig kell még eltűrni a tiszás erőszakot?

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, egy olyan videó terjed a közösségi médiában, amiben tiszás dzsekis férfiak erőszakkal kicipelnek egy férfit Magyar Péter egyik rendezvényéről. Mint kiderült, a férfi bűne az volt, hogy a Tisza Párt elnökétől számára érzékeny témában szeretett volna kérdezni: Radnai Márk drogbotrányáról. Az ügyben Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is megszólalt.

Tisztelettel érdeklődnek a magyar rendőrség területileg illetékes vezetőitől, hogy meddig kell még eltűrniük a magyar állpolgároknak, hogy alvilági verőemberek jogellenesen és indokolatlanul erőszakosan lépjenek fel a közterületeken azokkal szemben, akikre a Tisza Párt elnöke, vagy valamelyik alkalmazottja rámutat?

– mondta Kocsis Máté.

„A jogsértések száma ebben a videóban nem egy” – zárta Kocsis Máté a posztját.

Nem ez az első vállalhatatlan videó, ami a Tisza Pártot illetően kikerült. Legutóbb a Fidesz péceli rendezvényén készült videó a helyi „ellentüntetők” agresszív és degradáló viselkedéséről.