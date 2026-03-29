Orbán Viktort tömeg várja Békéscsabán – kövesse nálunk élőben! + videó

Békéscsabára érkezett Orbán Viktor, ahol országjárása keretében beszédet mond az összegyűlt tömegnek. At eseményről lapunk élőben tudósít.

2026. 03. 29. 15:44
Orbán Viktor országjárása Békéscsaba
Vasárnap délután Békéscsabára érkezett Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök beszédét itt is Békemenet előzte meg, amelyen rengetegen vettek részt.

Elsőként Pataky Attila, az Edda énekese lépett a színpadra, aki ismert dalát, a Kört adta elő.

– Két hét múlva sorsdöntő választásra készülünk, amelyen bizonyíthatjuk, hogy mi vagyunk a többség. Most sorsot, identitást és zászlót is választunk egyszerre – jelentette ki Takács Árpád, a város országgyűlési képviselőjelöltje. Hozzátette:

sosem voltunk ilyen szervezettek, erősek, összetartók, még sosem volt ekkora a hitünk. Nem elszenvedői, hanem a sorsunk alakítói akarunk lenni.

– Olyan miniszterelnökünk van, aki tud nemet mondani, akinek Magyarország az első, és akinek mind a migráció, mind a háború kérdésében nem igaza volt, hanem igaza lesz – emelte ki Takács Árpád. A Tisza Párt terveivel kapcsolatban megemlítette: migránsokat telepítenének be Magyarországra és belesodornának minket a háborúba.

– A Tisza Pártnak köszönhetően idehoznák a migránsokat, akik nyomában pusztulás, erőszak és szegénység jár – emelte ki a képviselőjelölt. Hangsúlyozta, hogy ki kell maradnunk a háborúból, miközben Európában már javában folyik a felkészülés a háborúra.

Tizenhat éve kitartóan harcolunk, és harcolni is fogunk a végsőkig a magyarokért – közölte Kónya István, Gyula kormánypárti képviselőjelöltje. Rámutatott: Békéscsaba és Gyula jövője elválaszthatatlan egymástól, ugyanis a vármegye székhelyének dinamikus fejlődése nélkül elképzelhetetlen lenne a régió fejlődése.

– Közös a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is – jegyezte meg a jelölt. Felidézte: a választókkal történő beszélgetései nyomán egyértelművé vált számára, hogy mindenki tudja, a veszélyek korában élünk.

– Erőre, egységre és határozottságra van szükségünk – jelentette ki a politikus. Leszögezte:

határozottan el kell utasítani minden javaslatot, amely elsöpörné az elmúlt tizenhat év eredményeit és gátolná a fejlődést.

– Erősek, kitartóak vagyunk, és a győztes csapat a miénk – emelte ki a Fidesz–KDNP gyulai képviselőjelöltje.

 

Pécel után Békéscsaba

Hétvégén sincs pihenő Orbán Viktornak, országjárása keretében szombati, péceli megállója után Békéscsabára érkezett. A héten minden este lehetett a miniszterelnökkel találkozni: hétfőn Kecskeméten, kedden Nagykanizsán, szerdán Esztergomban, csütörtökön Törökszentmiklóson mondott nagy tömegek előtt beszédet.

Sőt, pénteken duplázott: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd a kimondottan ellenzéki érzületű Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet.

– Győr nélkül nincs erős kormány, Győr ellenében és Győr nélkül sem lehet kormányozni az országot. Nem akarom termelési beszámolóvá alakítani a beszédemet, de Győr képes volt tíz év alatt háromszorosára növelni a gazdasági tevékenységét – mondta a kormányfő, majd arra kért mindenkit: legyünk büszkék arra, hogy két százalék alatt van a munkanélküliség.

– Én azt vállaltam, hogy olyan gazdasági rendszert építünk, ahol minden ember talál munkát és megtalálja a számítását. Egymillió forint fölött lesz az átlagjövedelem, ha ez így marad – hangsúlyozta beszédében a kormányfő.

A miniszterelnök békéscsabai eseményéről lapunk élőben tudósít. Frissítse cikkünket!

Borítókép: Orbán Viktor gyűlése Békéscsabán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
