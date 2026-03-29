Orbán Viktort tömeg várja Békéscsabán – kövesse nálunk élőben! + videó

Vasárnap délután Békéscsabára érkezett Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök beszédét itt is Békemenet előzte meg, amelyen rengetegen vettek részt.

Elsőként Pataky Attila, az Edda énekese lépett a színpadra, aki ismert dalát, a Kört adta elő.

– Két hét múlva sorsdöntő választásra készülünk, amelyen bizonyíthatjuk, hogy mi vagyunk a többség. Most sorsot, identitást és zászlót is választunk egyszerre – jelentette ki Takács Árpád, a város országgyűlési képviselőjelöltje. Hozzátette:

sosem voltunk ilyen szervezettek, erősek, összetartók, még sosem volt ekkora a hitünk. Nem elszenvedői, hanem a sorsunk alakítói akarunk lenni.

– Olyan miniszterelnökünk van, aki tud nemet mondani, akinek Magyarország az első, és akinek mind a migráció, mind a háború kérdésében nem igaza volt, hanem igaza lesz – emelte ki Takács Árpád. A Tisza Párt terveivel kapcsolatban megemlítette: migránsokat telepítenének be Magyarországra és belesodornának minket a háborúba.

– A Tisza Pártnak köszönhetően idehoznák a migránsokat, akik nyomában pusztulás, erőszak és szegénység jár – emelte ki a képviselőjelölt. Hangsúlyozta, hogy ki kell maradnunk a háborúból, miközben Európában már javában folyik a felkészülés a háborúra.

Tizenhat éve kitartóan harcolunk, és harcolni is fogunk a végsőkig a magyarokért – közölte Kónya István, Gyula kormánypárti képviselőjelöltje. Rámutatott: Békéscsaba és Gyula jövője elválaszthatatlan egymástól, ugyanis a vármegye székhelyének dinamikus fejlődése nélkül elképzelhetetlen lenne a régió fejlődése.

– Közös a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is – jegyezte meg a jelölt. Felidézte: a választókkal történő beszélgetései nyomán egyértelművé vált számára, hogy mindenki tudja, a veszélyek korában élünk.

– Erőre, egységre és határozottságra van szükségünk – jelentette ki a politikus. Leszögezte:

határozottan el kell utasítani minden javaslatot, amely elsöpörné az elmúlt tizenhat év eredményeit és gátolná a fejlődést.

– Erősek, kitartóak vagyunk, és a győztes csapat a miénk – emelte ki a Fidesz–KDNP gyulai képviselőjelöltje.