Orbán Viktor hamarosan beszédet mond Pécelen, kövesse nálunk élőben! + videó

Hétvégén sincs pihenő Orbán Viktornak, szombat este Pécelen folytatja országjárását. A héten minden este lehetett a miniszterelnökkel találkozni: hétfőn Kecskeméten, kedden Nagykanizsán, szerdán Esztergomban, csütörtökön Törökszentmiklóson mondott nagy tömegek előtt beszédet.

Sőt, pénteken duplázott: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet. „Győr nélkül nincs erős kormány, Győr ellenében és Győr nélkül sem lehet kormányozni az országot. Nem akarom termelési beszámolóvá alakítani a beszédemet, de Győr képes volt tíz év alatt háromszorosára növelni a gazdasági tevékenységét” – mondta a kormányfő, majd arra kért mindenkit: legyünk büszkék arra, hogy két százalék alatt van a munkanélküliség. „Én azt vállaltam, hogy olyan gazdasági rendszert építünk, ahol minden ember talál munkát és megtalálja a számítását. Egymillió forint fölött lesz az átlagjövedelem, ha ez így marad” – hangsúlyozta beszédében a kormányfő.

