Hatalmas tömeg várja Esztergomban Orbán Viktort – kövesse nálunk élőben! + videó

Rendkívüli

Hatalmas tömeg várja Esztergomban Orbán Viktort

Újabb állomásához érkezett Orbán Viktor országjárása, ezúttal Esztergomban lép színpadra a miniszterelnök. Lapunk élőben számol be a rendezvényen elhangzottakról.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 17:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem leszünk ukrán gyarmat! – ezzel az üzenettel indult el az esztergomi Békemenet, amely megelőzte Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának szerdai állomását.

A Mindszenty Hercegprímás terén Pataky Attila, az Edda frontemberének fellépése után Esztergom polgármestere, Hernádi Ádám köszöntötte a tömeget. A városvezető arról beszélt, hogy látják a problémákat a szépségek mellett, így tudják, mi a feladatuk. Kulcskérdésnek nevezte, ki képviseli az esztergomiakat.

– Olyan emberre van szükség, aki nem kívülről nézi Esztergom térképét.

Olyan ember kell, aki nem kampányidőszakra érkezik, és nem térképről ismeri az utcákat

– jelentette ki a polgármester. Szerinte Erős Gábor, a Fidesz helyi jelöltje ilyen ember. Ő nem egy turista, neki nincs szüksége idegenvezetőre. Itthon van a térségben, itt nőtt fel, itt éli a mindennapjait, és ide tér haza aludni – méltatta a jelöltet.

Erős Gábor, a Fidesz–KDNP esztergomi jelöltje a rendezvényen elmondta: amit elértek, közösen érték el. De mindez nem sikerült volna, ha nincs az elmúlt tizenöt év. Jelezte, hogy a térségben nincs munkanélküliség, mert olyan kormány van, amely hitt a munkaalapú társadalomban.

Abban hiszünk, hogy mi együtt nagyon erősek vagyunk

– tette hozzá. Mint mondta, büszke arra, hogy a helyieket képviselheti. Hangsúlyozta: sorsdöntő választás lesz, a biztost kell választanunk a bizonytalan helyett. Válasszuk a biztos jövőt, a Fidesz–KDNP-t – húzta alá.

Mint ismert, Orbán Viktor a múlt héten országjárásra indult. Elsőként Kaposvárra, majd Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra és Hódmezővásárhelyre látogatott el. Ezen a héten eddig Kecskeméten és Nagykanizsán állt színpadra a miniszterelnök. Az országjárása összes eddigi állomásán hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort, ami a helyszínen készült képek alapján Esztergomban is így van.

Orbán Viktor országjárás kampány választás
Orbán Viktor országjárás kampány választás
Orbán Viktor országjárás kampány választás
1/11

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök országjárása (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekavh

Nézd a csőcseléket!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek nem változnak és nem tűnnek el soha.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
