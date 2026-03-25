Hatalmas tömeg várja Esztergomban Orbán Viktort – kövesse nálunk élőben! + videó

Nem leszünk ukrán gyarmat! – ezzel az üzenettel indult el az esztergomi Békemenet, amely megelőzte Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának szerdai állomását.

A Mindszenty Hercegprímás terén Pataky Attila, az Edda frontemberének fellépése után Esztergom polgármestere, Hernádi Ádám köszöntötte a tömeget. A városvezető arról beszélt, hogy látják a problémákat a szépségek mellett, így tudják, mi a feladatuk. Kulcskérdésnek nevezte, ki képviseli az esztergomiakat.

– Olyan emberre van szükség, aki nem kívülről nézi Esztergom térképét.

Olyan ember kell, aki nem kampányidőszakra érkezik, és nem térképről ismeri az utcákat

– jelentette ki a polgármester. Szerinte Erős Gábor, a Fidesz helyi jelöltje ilyen ember. Ő nem egy turista, neki nincs szüksége idegenvezetőre. Itthon van a térségben, itt nőtt fel, itt éli a mindennapjait, és ide tér haza aludni – méltatta a jelöltet.

Erős Gábor, a Fidesz–KDNP esztergomi jelöltje a rendezvényen elmondta: amit elértek, közösen érték el. De mindez nem sikerült volna, ha nincs az elmúlt tizenöt év. Jelezte, hogy a térségben nincs munkanélküliség, mert olyan kormány van, amely hitt a munkaalapú társadalomban.

Abban hiszünk, hogy mi együtt nagyon erősek vagyunk

– tette hozzá. Mint mondta, büszke arra, hogy a helyieket képviselheti. Hangsúlyozta: sorsdöntő választás lesz, a biztost kell választanunk a bizonytalan helyett. Válasszuk a biztos jövőt, a Fidesz–KDNP-t – húzta alá.

Mint ismert, Orbán Viktor a múlt héten országjárásra indult. Elsőként Kaposvárra, majd Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra és Hódmezővásárhelyre látogatott el. Ezen a héten eddig Kecskeméten és Nagykanizsán állt színpadra a miniszterelnök. Az országjárása összes eddigi állomásán hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort, ami a helyszínen készült képek alapján Esztergomban is így van.