Donald Trump levelében úgy fogalmazott, hogy „Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni”. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök „fáradhatatlanul küzd érte és szereti nagyszerű hazáját és népét”, hozzátéve, hogy „ahogyan én is ezt teszem az Amerikai Egyesült Államokért” – derül ki Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzéséből.
Donald Trump: Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarország népét!
Donald Trump ismét méltatta a magyar kormányfőt, és támogatásáról biztosította a 2026-os választások előtt.
Trump szerint Orbán Viktor „keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem fellendítéséért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és a rend fenntartásáért”.
Felidézte azt is, hogy elnöksége alatt „Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata új szintre lépett az együttműködés és a látványos eredmények terén, nagyrészt Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönhetően”.
Nagy várakozással tekintek arra, hogy továbbra is szorosan együtt dolgozzunk annak érdekében, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen a kivételes úton, amely a sikerhez és az együttműködéshez vezet
– írta az amerikai elnök.
Büszke voltam rá, hogy 2022-ben támogattam Viktor újraválasztását, és most ismét megtiszteltetés számomra, hogy ezt megtehetem
– fogalmazott.
Az amerikai elnök a választókhoz is szólt, kiemelve: „Magyarország: Menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!”, majd hozzátette, hogy a magyar miniszterelnök „egy igaz barát, harcos és győztes”.
Végezetül hangsúlyozta: „teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását”, valamint úgy fogalmazott: „Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarország népét, hozzátéve: Végig vele vagyok!”
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
