Csúcsidőszak: egymást érik a beruházások hazánkban

Több milliárd forintos kapacitásbővítést hajtott végre Székesfehérváron a Howmet-Köfém Kft., a beruházáshoz a kormány ötmilliárd forintos támogatást nyújtott – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A fejlesztés egy héten belül már az ötödik amerikai beruházás Magyarországon, ami a tárcavezető szerint jól mutatja a magyar–amerikai gazdasági együttműködés erősödését.

2026. 03. 25. 15:34
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Howmet-Köfém Kft. mintegy 17 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Székesfehérváron, ami immár az ötödik amerikai beruházást jelenti Magyarországon mindösszesen egy héten belül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a városban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Howmet-Köfém Kft. beruházásának átadásán aláhúzta, hogy az amerikai közlekedés- és repülőgépipari beszállító 17 milliárd forint értékben bővítette kapacitását a kormány ötmilliárd forintnyi támogatásával, aminek nyomán nyolcvan új munkahely jön létre.

Székesfehérvár, 2026. március 25.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Harman Becker Kft. új beruházásának bejelentésén Székesfehérváron 2026. március 25-én. A járműelektronikai rendszereket gyártó dél-koreai vállalat automatizációra és digitalizációra irányuló kapacitásbővítést hajt végre 52 milliárd forint értékben, amihez a kormány hétmilliárd forint támogatást nyújt.MTI/Vasvári Tamás, beruházás
A héten az ötödik amerikai beruházás (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Az elmúlt tíz év során hatvan beruházás valósult meg Székesfehérváron

A tárcavezető beszédében kifejtette, hogy a világ legmodernebb technológiáját használó vállalat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Székesfehérvár megerősödött és mostanra a magyar gazdaság egyik motorjává vált. Ennek kapcsán tudatta, hogy az elmúlt tíz év során hatvan beruházás valósult itt meg állami támogatással, 250 milliárd forintos összértékben, és ennek köszönhetően 8800 munkahely vált betonbiztossá.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. Erre példaként hozta fel, hogy a nehézségek ellenére az utóbbi négy év volt a gazdaságtörténet legjobb időszaka a beruházások ösztönzése szempontjából.

„Soha annyi beruházásról, soha annyi gyárépítésről, soha annyi munkahely teremtéséről nem kötöttünk megállapodást, mint az elmúlt négy esztendőben, és ebben a tekintetben az amerikai vállalatok kiemelkedő szerepet játszottak”

– hangsúlyozta.

Új aranykor köszöntött be a magyar–amerikai együttműködésben

A külgazdasági- és külügyminiszter rámutatott, hogy Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépése óta egy új aranykor köszöntött be a magyar–amerikai együttműködésben, amely a két ország vezetőinek személyes barátságán alapul.

„Ez is az új világrend része, ma már sokkal kevésbé a nemzetközi szervezetek, sokkal inkább a személyes kapcsolatok határozzák meg a nemzetközi politikai folyamatokat. És ennek a részeként 2025 mindjárt a rekordok éve lett a magyar–amerikai gazdasági együttműködésben” – mondta.

„Tavaly megdőlt a két ország közötti kereskedelmi forgalom rekordja, tízmilliárd dollárral, és megdőlt az egy év alatt Magyarországra beérkező amerikai beruházások rekordja is. Tizenhat nagy amerikai vállalati beruházás jött Magyarországra, 200 milliárd forintos értékben” – tette hozzá Szijjártó Péter. „És az elmúlt egy hétben ez az ötödik amerikai beruházás, ami itt létrejön Magyarországon” – folytatta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

