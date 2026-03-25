Csúcsidőszak: egymást érik a beruházások hazánkban

A Howmet-Köfém Kft. mintegy 17 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Székesfehérváron, ami immár az ötödik amerikai beruházást jelenti Magyarországon mindösszesen egy héten belül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a városban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Howmet-Köfém Kft. beruházásának átadásán aláhúzta, hogy az amerikai közlekedés- és repülőgépipari beszállító 17 milliárd forint értékben bővítette kapacitását a kormány ötmilliárd forintnyi támogatásával, aminek nyomán nyolcvan új munkahely jön létre.

A héten az ötödik amerikai beruházás (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Az elmúlt tíz év során hatvan beruházás valósult meg Székesfehérváron

A tárcavezető beszédében kifejtette, hogy a világ legmodernebb technológiáját használó vállalat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Székesfehérvár megerősödött és mostanra a magyar gazdaság egyik motorjává vált. Ennek kapcsán tudatta, hogy az elmúlt tíz év során hatvan beruházás valósult itt meg állami támogatással, 250 milliárd forintos összértékben, és ennek köszönhetően 8800 munkahely vált betonbiztossá.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. Erre példaként hozta fel, hogy a nehézségek ellenére az utóbbi négy év volt a gazdaságtörténet legjobb időszaka a beruházások ösztönzése szempontjából.

„Soha annyi beruházásról, soha annyi gyárépítésről, soha annyi munkahely teremtéséről nem kötöttünk megállapodást, mint az elmúlt négy esztendőben, és ebben a tekintetben az amerikai vállalatok kiemelkedő szerepet játszottak”

– hangsúlyozta.

Új aranykor köszöntött be a magyar–amerikai együttműködésben

A külgazdasági- és külügyminiszter rámutatott, hogy Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépése óta egy új aranykor köszöntött be a magyar–amerikai együttműködésben, amely a két ország vezetőinek személyes barátságán alapul.

„Ez is az új világrend része, ma már sokkal kevésbé a nemzetközi szervezetek, sokkal inkább a személyes kapcsolatok határozzák meg a nemzetközi politikai folyamatokat. És ennek a részeként 2025 mindjárt a rekordok éve lett a magyar–amerikai gazdasági együttműködésben” – mondta.