„Egy kiterjedt nemzetközi hálózat pénzeli és koordinálja a magyar baloldalhoz köthető szereplőket, újságírókat, aktivistákat és NGO-kat. Ez a hálózat a Biden-kormányzat végével nem ért véget, csak mára Brüsszel vette át Washington helyét: ugyanaz a hálózat, amely 2022-ben a baloldali összefogás kampányát segítette, most a Tiszát segíti. Céljuk a nemzeti kormány megbuktatása, hogy helyére egy Brüsszel- és ukránbarát ügynökkormányt ültessenek” – olvasható az összegzésben.
Brüsszel vette át a korábbi Biden-kormányzat helyét, ugyanaz a korrupciós és ügynökhálózat most a Tiszát segíti
Külföldről szervezett és finanszírozott politikai beavatkozás zajlott a 2022-es választás idején, és ennek hatásai ma is tartanak, ma a Tisza kampányát segíti a külföldről fizetett korrupciós és ügynökhálózat – állapítja meg László András kormánybiztos a Külgazdasági és Külügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint.
A kormány megbízásából elkészült László András kormánybiztos jelentése a Biden-kormányzat magyarországi politikai befolyásolási tevékenységéről. A jelentés részletesen feltárja azt a nemzetközi korrupciós hálózatot, amelyen keresztül az amerikai baloldal – Joe Biden elnöksége alatt – politikai és pénzügyi eszközökkel avatkozott be a magyar választásokba, és támogatta a nemzeti kormány megbuktatására irányuló törekvéseket.
A „guruló dollárokat” balliberális szerkesztőségek, újságírók, civil szervezetek és aktivistahálózatok finanszírozására fordították a nemzeti kormány elleni fellépés érdekében – közölte a tárca.
Mint írják, Magyarország évek óta kiemelt célpontja a külföldi beavatkozásnak, a külföldi finanszírozás mértéke jelentősen megugrott.
A USAID szervezeten keresztül 2022 és 2025 között legalább 3,5 milliárd forinttal támogatták a magyar baloldali szervezeteket, újságírókat és közvetítőket. A guruló dollárok a baloldal 2022-es választási veresége után sem álltak le, a „dollárbaloldal-botrány” ellenére az amerikai baloldal állandó beavatkozásra rendezkedett be.
Az akkor kiosztott források ma is jelentősen segítik a hálózat működését. A közlés szerint a pénzek egy kiterjedt nemzetközi közvetítőhálózaton keresztül érkeztek Magyarországra. A finanszírozásban kulcsszerepet játszott az amerikai külügyminisztérium, a National Endowment for Democracy (NED), valamint a Soros-hálózathoz köthető szervezetek. A pénzelosztó hálózatban számos nemzetközi szervezet kulcsszereplő, többek között a German Marshall Fund és a Globsec is felbukkan.
Ez utóbbi különösen figyelemreméltó, hiszen Orbán Anita is a Globsectől érkezett a Tisza Párthoz. Ezek a szervezetek nemcsak finanszírozzák, hanem koordinálják is a magyarországi beavatkozási tevékenységeket. Szintén a hálózat része a tiszás ügynökbotrányban érintett Panyi Szabolcs is, akinek tevékenységét több csatornán keresztül finanszírozzák külföldről
– tartalmazza az összegzés.
A közlemény szerint László András felhívja a figyelmet, hogy bár a Trump-kormányzat leállította a USAID programjait, és megszüntette a szervezetet, a korrupciós és ügynökhálózat nem szűnt meg, csak új finanszírozási forrásokat keres, immár elsősorban Brüsszelben. Az Európai Bizottság ma hasonló programokon keresztül sok esetben ugyanazokat a szervezeteket támogatja, amelyek korábban a guruló dollárokból is részesültek.
A külföldi beavatkozás és finanszírozás ma is egyértelmű, csak Brüsszel vette át Washington helyét, és ugyanaz a korrupciós és ügynökhálózat most a Tiszát segíti
– olvasható a közleményben, amely szerint a jelentés a Kormány.hu oldalon hamarosan olvasható lesz.
Borítókép: László András (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
