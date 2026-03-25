USAIDTisza PártLászló Andrásbaloldal

Brüsszel vette át a korábbi Biden-kormányzat helyét, ugyanaz a korrupciós és ügynökhálózat most a Tiszát segíti 

Külföldről szervezett és finanszírozott politikai beavatkozás zajlott a 2022-es választás idején, és ennek hatásai ma is tartanak, ma a Tisza kampányát segíti a külföldről fizetett korrupciós és ügynökhálózat – állapítja meg László András kormánybiztos a Külgazdasági és Külügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 14:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Egy kiterjedt nemzetközi hálózat pénzeli és koordinálja a magyar baloldalhoz köthető szereplőket, újságírókat, aktivistákat és NGO-kat. Ez a hálózat a Biden-kormányzat végével nem ért véget, csak mára Brüsszel vette át Washington helyét: ugyanaz a hálózat, amely 2022-ben a baloldali összefogás kampányát segítette, most a Tiszát segíti. Céljuk a nemzeti kormány megbuktatása, hogy helyére egy Brüsszel- és ukránbarát ügynökkormányt ültessenek” – olvasható az összegzésben.

László András, a USAID által magyar jogalanyoknak kifizetett politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztos beszédet mond a Harc a nemzeti szuverenitásért című konferencián a Hagyományok Házában 2025. június 25-én. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A kormány megbízásából elkészült László András kormánybiztos jelentése a Biden-kormányzat magyarországi politikai befolyásolási tevékenységéről. A jelentés részletesen feltárja azt a nemzetközi korrupciós hálózatot, amelyen keresztül az amerikai baloldal – Joe Biden elnöksége alatt – politikai és pénzügyi eszközökkel avatkozott be a magyar választásokba, és támogatta a nemzeti kormány megbuktatására irányuló törekvéseket.

 A „guruló dollárokat” balliberális szerkesztőségek, újságírók, civil szervezetek és aktivistahálózatok finanszírozására fordították a nemzeti kormány elleni fellépés érdekében – közölte a tárca.

Mint írják, Magyarország évek óta kiemelt célpontja a külföldi beavatkozásnak, a külföldi finanszírozás mértéke jelentősen megugrott. 

A USAID szervezeten keresztül 2022 és 2025 között legalább 3,5 milliárd forinttal támogatták a magyar baloldali szervezeteket, újságírókat és közvetítőket. A guruló dollárok a baloldal 2022-es választási veresége után sem álltak le, a „dollárbaloldal-botrány” ellenére az amerikai baloldal állandó beavatkozásra rendezkedett be.

Az akkor kiosztott források ma is jelentősen segítik a hálózat működését. A közlés szerint a pénzek egy kiterjedt nemzetközi közvetítőhálózaton keresztül érkeztek Magyarországra. A finanszírozásban kulcsszerepet játszott az amerikai külügyminisztérium, a National Endowment for Democracy (NED), valamint a Soros-hálózathoz köthető szervezetek. A pénzelosztó hálózatban számos nemzetközi szervezet kulcsszereplő, többek között a German Marshall Fund és a Globsec is felbukkan. 

Ez utóbbi különösen figyelemreméltó, hiszen Orbán Anita is a Globsectől érkezett a Tisza Párthoz. Ezek a szervezetek nemcsak finanszírozzák, hanem koordinálják is a magyarországi beavatkozási tevékenységeket. Szintén a hálózat része a tiszás ügynökbotrányban érintett Panyi Szabolcs is, akinek tevékenységét több csatornán keresztül finanszírozzák külföldről

 – tartalmazza az összegzés.

A közlemény szerint László András felhívja a figyelmet, hogy bár a Trump-kormányzat leállította a USAID programjait, és megszüntette a szervezetet, a korrupciós és ügynökhálózat nem szűnt meg, csak új finanszírozási forrásokat keres, immár elsősorban Brüsszelben. Az Európai Bizottság ma hasonló programokon keresztül sok esetben ugyanazokat a szervezeteket támogatja, amelyek korábban a guruló dollárokból is részesültek. 

A külföldi beavatkozás és finanszírozás ma is egyértelmű, csak Brüsszel vette át Washington helyét, és ugyanaz a korrupciós és ügynökhálózat most a Tiszát segíti

 – olvasható a közleményben, amely szerint a jelentés a Kormány.hu oldalon hamarosan olvasható lesz.

 

add-square Választás 2026

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszilágyi ákos

Bayer Zsolt avatarja

Megtámadta Szilágyi Ákos barátomat egy ócska gazember.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
