Dömötör Csaba: Ez nem ügynököknek való vidék!

Dömötör Csaba bejegyzésében azt írja, ha már így lelepleződött Panyi Szabolcs, érdemes azt is megnézni, hogy a munkahelye, a Direkt36 milyen irányokból kap nagy összegeket. A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője leszögezi, hogy természetesen külföldről.

Dömötör Csaba. Forrás: Facebook/Dömötör Csaba



A politikus úgy fogalmaz:

Nem lesz túl meglepő, de a Nyílt Társadalom Alapítványok, azaz Sorosék zászlóshajója már 2014 óta, azaz már 12 éve is nagy összegekkel támogatta a portált. Ott szerepel a támogatók között az a Foundation for Democracy & Pluralism szervezet is, amelyet Daniel Sachs alapított, aki nem mellékesen a Nyílt Társadalom Alapítványok alelnöke. Ott van a szponzorok között a Global Investigative Journalism Network is, amelyet szintén a Nyílt Társadalom Alapítványok finanszíroz. Ez ugyanaz a kör.

Dömötör Csaba hozzátette, hogy máshonnan is érkeztek pénzek a portál számára, például abból a USAID-programból – amelyet a Trump-adminisztráció leépített –, valamint nem maradhatott ki a finanszírozásból az Európai Bizottság sem.

A politikus posztjában azt írja:

Bárhogy is legyen, egy dolgot még érdemes felidéznünk. Azt, hogy milyen vehemenciával tiltakozott többek között a Direkt36 akkor is, amikor a kormány előterjesztette az átláthatósági törvényt. Szerintük a törvény a hatalommal kritikus „civil” szervezetek megfélemlítését célozta.

Dömötör Csaba leszögezte, hogy a külföldi érdekeket szolgáló újságírók számára van egy rossz hírük: ez nem ügynököknek való vidék, itt sohasem volt többsége azoknak, akik külföldi megrendelésekre alapozták a politikájukat, válasz április 12-én.

Az ügy előzménye, hogy egy kiszivárgott hangfelvételt hoztak nyilvánosságra , amelyen Panyi Szabolcs újságíró beszélgetése hallható egy nővel. A felvételen az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós tagállam állami szervével, és megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát. A beszámolók szerint így lehetőség nyílhatott a magyar külügyminiszter telefonforgalmának megfigyelésére. Panyi Szabolcs később a közösségi oldalán elismerte, hogy ő hallható a felvételen, ugyanakkor azt írta: a nyilvánosságra került hanganyag egy közte és egy forrása közötti beszélgetést tartalmaz, amelyet – állítása szerint – valakik lehallgattak.

Borítókép: Magyar Péter Strasbourgban (Fotó: Csudai Sándor )