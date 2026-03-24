Dömötör CsabaVálasztás 2026tiszás ügynökbotrányPanyi Szabolcs

Dömötör Csaba: Ez nem ügynököknek való vidék!

„Panyi Szabolcs nem is nagyon tagadja, hogy külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt” – írja Dömötör Csaba közösségi oldalán. „A kiszivárgott hangfelvétel alapján felesleges is lenne tagadni” – tette közzé a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője.

2026. 03. 24. 14:20
Magyar Péter Strasbourgban Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dömötör Csaba bejegyzésében azt írja, ha már így lelepleződött Panyi Szabolcs, érdemes azt is megnézni, hogy a munkahelye, a Direkt36 milyen irányokból kap nagy összegeket. A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője leszögezi, hogy természetesen külföldről.

Dömötör Csaba a Fidesz EP-képviselője
Dömötör Csaba. Forrás: Facebook/Dömötör Csaba


 A politikus úgy fogalmaz:

Nem lesz túl meglepő, de a Nyílt Társadalom Alapítványok, azaz Sorosék zászlóshajója már 2014 óta, azaz már 12 éve is nagy összegekkel támogatta a portált. Ott szerepel a támogatók között az a Foundation for Democracy & Pluralism szervezet is, amelyet Daniel Sachs alapított, aki nem mellékesen a Nyílt Társadalom Alapítványok alelnöke. Ott van a szponzorok között a Global Investigative Journalism Network is, amelyet szintén a Nyílt Társadalom Alapítványok finanszíroz. Ez ugyanaz a kör.

Dömötör Csaba hozzátette, hogy máshonnan is érkeztek pénzek a portál számára, például abból a USAID-programból – amelyet a Trump-adminisztráció leépített –, valamint nem maradhatott ki a finanszírozásból az Európai Bizottság sem. 

A politikus posztjában azt írja: 

Bárhogy is legyen, egy dolgot még érdemes felidéznünk. Azt, hogy milyen vehemenciával tiltakozott többek között a Direkt36 akkor is, amikor a kormány előterjesztette az átláthatósági törvényt. Szerintük a törvény a hatalommal kritikus „civil” szervezetek megfélemlítését célozta.

Dömötör Csaba leszögezte, hogy a külföldi érdekeket szolgáló újságírók számára van egy rossz hírük: ez nem ügynököknek való vidék, itt sohasem volt többsége azoknak, akik külföldi megrendelésekre alapozták a politikájukat, válasz április 12-én.

Az ügy előzménye, hogy egy kiszivárgott hangfelvételt hoztak nyilvánosságra , amelyen Panyi Szabolcs újságíró beszélgetése hallható egy nővel. A felvételen az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós tagállam állami szervével, és megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát. A beszámolók szerint így lehetőség nyílhatott a magyar külügyminiszter telefonforgalmának megfigyelésére. Panyi Szabolcs később a közösségi oldalán elismerte, hogy ő hallható a felvételen, ugyanakkor azt írta: a nyilvánosságra került hanganyag egy közte és egy forrása közötti beszélgetést tartalmaz, amelyet – állítása szerint – valakik lehallgattak.

További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekválasztás

Mindenki hozzon még négy embert!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
