Az EP-hez fordult a tiszás ügynökbotrány kapcsán Deutsch Tamás

Kiderült, hogy egy szuverén ország, Magyarország külügyminiszterét, Szijjártó Pétert legalább egy másik ország titkosszolgálata lehallgatta – egy magyar újságíró aktív közreműködésével. Mindez ráadásul az ellenzéki Tisza Párt tudtával és érdekében történt – írta levelében Deutsch Tamás. Mint arról korábban írtunk, Magyar Péterék egy újságírónak álcázott ügynökkel fognak össze, akit a Magyarország ellen dolgozó titkosszolgálatok segítenek. A Tisza Párt és a külföldi kémek együtt rakják össze egy ukránpárti külügyminisztérium alapjait.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője (Forrás: Facebook/Deutsch Tamás)

Deutsch Tamás hozzátette: Egy nyilvánosságra került hangfelvételen Panyi Szabolcs, aki „független oknyomozó újságíróként” hivatkozik magára, arról beszél, hogy külföldi titkosszolgálatokkal áll szoros kapcsolatban, akiknek kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát annak érdekében, hogy azok Szijjártó Pétert titkosszolgálati megfigyelés alá helyezzék. Panyi Szabolcs Szijjártó Péter titkosszolgálati lehallgatásának szó szerinti leiratát is nyilvánosságra hozta.

Panyi Szabolcs arról is beszél a hangfelvételen, hogy szoros baráti és munkakapcsolatban áll az ellenzéki Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével, Orbán Anitával, valamint azt is elmondja, hogy kormányváltás esetében közvetlen és döntő befolyása lesz arra, hogy kiket bocsássanak el a Külügyminisztériumból és kiket vegyenek fel oda.

Panyi Szabolcs volt továbbá annak az álhírnek a szerzője is, amely szerint orosz ügynökök érkeztek Budapestre, hogy beavatkozzanak a választási kampányba. Ez az álhír egy olyan portálon jelent meg, amelyet az Európai Unió, a National Endowment for Democracy, a German Marshall Fund, valamint korábban a USAID finanszírozott.

Ezt követően ezt az álhírt használták fel ürügyként az Európai Bizottság azon bejelentéséhez, hogy egyeztetni fog a közösségimédia-vállalatokkal a választási kampány kapcsán. Korábbi példákból mindannyian tudjuk, hogy ez a gyakorlatban a konzervatív tartalmak és felhasználói fiókok elhallgattatását jelenti a platformokon.

A súlyos botrány egyértelműen rávilágít arra, hogy más országok, külföldi titkosszolgálatok, politikai aktivistaként tevékenykedő médiamunkások és NGO-k, valamint az ellenzéki Tisza Párt a magyar választási kampányba történő durva külföldi beavatkozást jelentő összehangolt akciókat hajtanak végre.

A kiszivárgott hangfelvétel itt érhető el.