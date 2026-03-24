Az EP-hez fordult a tiszás ügynökbotrány kapcsán Deutsch Tamás

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője levélben tájékoztatta európai parlamenti képviselőtársait a tiszás ügynökbotrányról. Magyar Péterék egy újságírónak álcázott ügynökkel fognak össze. A cél egy ukránbarát ügynökkormány létrehozása, amely nem a magyar emberek érdekeit, hanem Ukrajna és Brüsszel követeléseit szolgálja ki.

Forrás: Deutsch Tamás2026. 03. 24. 12:27
Deutsch Tamás, fideszes-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője (b) a kormánypártok országjárásának tiszacsegei fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 16-án (Fotó: MTI/Derencsényi István)
Deutsch Tamás, fideszes-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője (b) a kormánypártok országjárásának tiszacsegei fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 16-án (Fotó: MTI/Derencsényi István)
Kiderült, hogy egy szuverén ország, Magyarország külügyminiszterét, Szijjártó Pétert legalább egy másik ország titkosszolgálata lehallgatta – egy magyar újságíró aktív közreműködésével. Mindez ráadásul az ellenzéki Tisza Párt tudtával és érdekében történt – írta levelében Deutsch Tamás. Mint arról korábban írtunk, Magyar Péterék egy újságírónak álcázott ügynökkel fognak össze, akit a Magyarország ellen dolgozó titkosszolgálatok segítenek. A Tisza Párt és a külföldi kémek együtt rakják össze egy ukránpárti külügyminisztérium alapjait. 

Deutsch Tamás hozzátette: Egy nyilvánosságra került hangfelvételen Panyi Szabolcs, aki „független oknyomozó újságíróként” hivatkozik magára, arról beszél, hogy külföldi titkosszolgálatokkal áll szoros kapcsolatban, akiknek kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát annak érdekében, hogy azok Szijjártó Pétert titkosszolgálati megfigyelés alá helyezzék. Panyi Szabolcs Szijjártó Péter titkosszolgálati lehallgatásának szó szerinti leiratát is nyilvánosságra hozta.

 Panyi Szabolcs arról is beszél a hangfelvételen, hogy szoros baráti és munkakapcsolatban áll az ellenzéki Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével, Orbán Anitával, valamint azt is elmondja, hogy kormányváltás esetében közvetlen és döntő befolyása lesz arra, hogy kiket bocsássanak el a Külügyminisztériumból és kiket vegyenek fel oda.

Panyi Szabolcs volt továbbá annak az álhírnek a szerzője is, amely szerint orosz ügynökök érkeztek Budapestre, hogy beavatkozzanak a választási kampányba. Ez az álhír egy olyan portálon jelent meg, amelyet az Európai Unió, a National Endowment for Democracy, a German Marshall Fund, valamint korábban a USAID finanszírozott.

Ezt követően ezt az álhírt használták fel ürügyként az Európai Bizottság azon bejelentéséhez, hogy egyeztetni fog a közösségimédia-vállalatokkal a választási kampány kapcsán. Korábbi példákból mindannyian tudjuk, hogy ez a gyakorlatban a konzervatív tartalmak és felhasználói fiókok elhallgattatását jelenti a platformokon.

 A súlyos botrány egyértelműen rávilágít arra, hogy más országok, külföldi titkosszolgálatok, politikai aktivistaként tevékenykedő médiamunkások és NGO-k, valamint az ellenzéki Tisza Párt a magyar választási kampányba történő durva külföldi beavatkozást jelentő összehangolt akciókat hajtanak végre.

 A kiszivárgott hangfelvétel itt érhető el.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
