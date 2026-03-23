Portré – Amerikában képezték, Sorosék támogatták a lehallgatási botrány főszereplőjét

Lehullt az álarc, vagy ahogy a Magyar Nemzetnek nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő fogalmazott Panyi Szabolcs lelepleződését kommentálva: „Fényt kapott a csapat.”

A Mandiner szerkesztőségéhez eljutott levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderült, hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.

Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit

– írta hétfőn reggel a Mandiner.

A botrány számos kérdést felvet, például azt, amiről Horváth József is beszélt, hogy „Panyi egy magányos harcos, vagy egy olyan figura, aki képes több személyt szervezetten mozgatni”. A szakértő szerint egyelőre nem világos, hogy Panyi hová lehet bekötve. Az tény, hogy Amerikában képezték, őt magát tanulmányozták és kiválasztották. Ez nem jelenti azt, hogy bármit aláírt volna, egyszerűen alkalmas volt arra, hogy felhasználják, kihasználják – hangsúlyozta Horváth József.

Cikkünkben ezekre a kérdésekre természetesen nem tudunk választ adni, de a kapcsolatrendszeréből és újságírói pályafutásának főbb mozzanataiból kirajzolódó mintázat egy jól beazonosítható érdekcsoportra utal, amelynek Panyi Szabolcs is dolgozhat.

A lehallgatási botrányban most lelepleződött főszereplő egyike azoknak az Egyesült Államokban kiképzett újságíróknak, akik a globalista progresszív hálózat fontos szereplői a patrióta, nemzeti elkötelezettségű kormányok elleni hadjáratban.

Eszközrendszerük az oknyomozásnak álcázott dezinformáció, a lejárató cikkek gyártása, gyakran titkosszolgálati értesülésekre hivatkozva. Panyi több ilyen akcióban is részt vett, miközben a pesti nyilvánosságban egyre szélesebb körben terjedt az a feltételezés, hogy az újságírói tevékenységhez szükségesnél szorosabb kapcsolatokat ápol idegen érdekeltségű nyugati, elsősorban amerikai titkosszolgálatokkal.

Amerikai képzések, Soros-pénzek

Amikor 2011-ben Uj Péter felállt az Index főszerkesztői székéből, majd 2013-ban megalapította a 444.hu-t, az Indexhez a HVG-től Dezső András igazolt át, aki odahívta Panyi Szabolcsot is az új szerkesztőségbe, majd ők ketten lettek az Index „sztár” oknyomozói. A szerzőpáros volt az, akik „behozták az Indexbe az addig leginkább az amerikai sajtóra jellemző, hónapokig tartó és alapos nyomozás módszerét…” Jelentsen ez bármit is – írta Panyiról a Pesti Srácok egy 2024-es tényfeltáró cikkben.