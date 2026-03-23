Portré – Amerikában képezték, Sorosék támogatták a lehallgatási botrány főszereplőjét

Amerikában képezték, baráti kapcsolatokat ápol a volt demokrata adminisztráció egyes tagjaival, a Soros-hálózat által támogatott programokban vett részt, miközben együttműködik idegen titkosszolgálatokkal – így összegezhető Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a VSquare újságírójának eddigi pályafutása. Egy hétfőn nyilvánosságra került hangfelvétel szerint Panyi megadta Szijjártó Péter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Összeállításunkban részletesen bemutatjuk azt a folyamatot, ahogy Panyi a globalista progresszív hálózat hazai közvélemény-befolyásoló eszközeként működő média egyik meghatározó szereplőjévé vált.

2026. 03. 23. 16:30
Panyi Szabolcs (Forrás: Facebook/Transparency International Magyarország)
Lehullt az álarc, vagy ahogy a Magyar Nemzetnek nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő fogalmazott Panyi Szabolcs lelepleződését kommentálva: „Fényt kapott a csapat.”

A Mandiner szerkesztőségéhez eljutott levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderült, hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. 

Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit 

– írta hétfőn reggel a Mandiner.

A botrány számos kérdést felvet, például azt, amiről Horváth József is beszélt, hogy „Panyi egy magányos harcos, vagy egy olyan figura, aki képes több személyt szervezetten mozgatni”. A szakértő szerint egyelőre nem világos, hogy Panyi hová lehet bekötve. Az tény, hogy Amerikában képezték, őt magát tanulmányozták és kiválasztották. Ez nem jelenti azt, hogy bármit aláírt volna, egyszerűen alkalmas volt arra, hogy felhasználják, kihasználják – hangsúlyozta Horváth József.

Cikkünkben ezekre a kérdésekre természetesen nem tudunk választ adni, de a kapcsolatrendszeréből és újságírói pályafutásának főbb mozzanataiból kirajzolódó mintázat egy jól beazonosítható érdekcsoportra utal, amelynek Panyi Szabolcs is dolgozhat.

A lehallgatási botrányban most lelepleződött főszereplő egyike azoknak az Egyesült Államokban kiképzett újságíróknak, akik a globalista progresszív hálózat fontos szereplői a patrióta, nemzeti elkötelezettségű kormányok elleni hadjáratban. 

Eszközrendszerük az oknyomozásnak álcázott dezinformáció, a lejárató cikkek gyártása, gyakran titkosszolgálati értesülésekre hivatkozva. Panyi több ilyen akcióban is részt vett, miközben a pesti nyilvánosságban egyre szélesebb körben terjedt az a feltételezés, hogy az újságírói tevékenységhez szükségesnél szorosabb kapcsolatokat ápol idegen érdekeltségű nyugati, elsősorban amerikai titkosszolgálatokkal.

Amerikai képzések, Soros-pénzek

Amikor 2011-ben Uj Péter felállt az Index főszerkesztői székéből, majd 2013-ban megalapította a 444.hu-t, az Indexhez a HVG-től Dezső András igazolt át, aki odahívta Panyi Szabolcsot is az új szerkesztőségbe, majd ők ketten lettek az Index „sztár” oknyomozói. A szerzőpáros volt az, akik „behozták az Indexbe az addig leginkább az amerikai sajtóra jellemző, hónapokig tartó és alapos nyomozás módszerét…” Jelentsen ez bármit is – írta Panyiról a Pesti Srácok egy 2024-es tényfeltáró cikkben.

Lejárató anyagok az Orbán-kormány ellen

Panyi jelenlegi állomáshelye a VSquare mellett a Direkt36 nevű portál, amely 2015-ben indult, a 444.hu partneroldalaként. Az oknyomozó oldalt korábbi origós újságírók (Sáling Gergő, Weyer Balázs és Pethő András) alapították, közösségi finanszírozásból indult, több mint 2700 magánember támogatásából. Az indulás óta az oldal támogatói között többek között feltűnik a Rockefeller Brothers Found, az Open Society Foundations és a FRITT ORD is. Érdekes az is, hogy a Direkt36 a saját bevallása szerint a támogatóinak betekintést nyújt a tényfeltáró munkák hátterébe. 

Panyiék készítették egy évvel ezelőtt a miniszterelnök és családja elleni lejárató célzatú A Dinasztia című dokumentumfilmet, egy hónapja pedig A csapda címmel az Orbán-korszak „elvesztett lehetőségeiről” publikáltak hasonló videós tartalmat.

A Direkt36 oroszlánrészt vállalt a Pegasus-ügy habosításában is, azt állították, hogy Panyi Szabolcs is rajta volt a lehallgatott újságírók listáján. A botrányt, egy nemzetközi, több mint ötven országot érintő állítólagos megfigyelési ügyet a Soros-hálózat hazai szervezetei és a baloldali média a magyar kormány lejáratására próbálta felhasználni. Állításuk szerint magyar újságírók, ellenzéki politikusok és üzletemberek telefonjait is lehallgatták az izraeli NSO cég Pegasus nevű szoftverével. A magyar kormányzati szervek cáfolták a törvénytelen megfigyelés vádját, hangsúlyozták, hogy a titkos­szolgálatok minden személy esetében mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően járnak el.

Kitüntetések zivatarában

A médiamunkás 2016-ban öt hónapon át vett részt a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványokhoz köthető Transparency International Magyarország mentorprogramjában, ahol oknyomozó újságírókat oktattak a szakmára. 

Nem sokkal ezután, 2017-ben kétrészes cikksorozatot jelentetett meg az Indexen az orosz befolyás magyarországi erősödéséről.

Panyi aztán az Arizona State Universityn tanult oknyomozó újságírást. 2018-ban az Európai Sajtódíj döntőjébe jutott a Kreml budapesti befolyását vizsgáló cikkeiért. Az Európai Sajtódíjról (European Press Prize) döntő bizottságban olyan tagok ülnek, mint Maggie O’Kane, az Amnesty International által sokszor díjazott Guardian-újságíró vagy Yoeri Albrecht, az Open Society Foundations Europe felügyelőbizottságának elnöke. A díjakkal egyébként sem bántak szűkmarkúan, ha Panyi munkásságáról volt szó: 2012-ben Junior Prima-díjat nyer, a kétszeres Göbölyös Soma- és Minőségi Újságírás-díj mellett a Hypatia Media Award for gender aware journalism díját is elnyerte.

Baráti viszonyban az USA egyik volt nemzetbiztonsági vezetőjével

A múlt év elején a Tűzfalcsoport vizsgálta részletesen Panyi Szabolcs pályafutását. A portál a közösségi oldalán feltette a kérdést: 

Mennyire független az a magyar újságíró, akit a Fehér Ház egyik nemzetbiztonsági tanácsadója bensőséges hangnemben üdvözöl egy sajtótájékoztatón, és akinek a munkahelyeit az amerikai demokratákhoz és Soros Györgyhöz köthető szervezetek támogatják?

A tényfeltáró blog felidézte, az amerikai külügyminisztérium egyik jegyzőkönyve leplezte le Panyi Szabolcs „különleges kapcsolatait”. Az amerikai külügyminisztérium rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze 2022 februárjában Anne Neuberger, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács helyettes nemzetbiztonsági tanácsadójának vezetésével. 

A résztvevők között megjelent Panyi Szabolcs is, akit az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács helyettese különleges figyelemben részesített: a több külföldi résztvevő közül őt egyedül saját anyanyelvén, tehát magyarul köszöntötte, és barátságos, bensőséges hangnemben fordult hozzá.

A jegyzőkönyv szerint a következő módon üdvözölte: „Szabolcs, hogy van?” (ezt magyarul mondta), majd hozzátette: „Köszönöm, hogy ma itt van.”

A Tűzfalcsoport rámutatott: ez a közvetlen, barátságos hangnem kirívó volt, mivel más résztvevőkkel nem beszélt hasonló stílusban. Szerintük feltételezhető, hogy Panyi és Neuberger ismerhetik egymást, bár erre vonatkozóan további részlet nem található. Neuberger természetesen távozott posztjáról a Biden-adminisztráció 2025. januári leköszönésével egyidejűleg.

Az amerikai demokraták kottájából játszik

Panyi Szabolcs amerikai kapcsolatai azonban nem új keletűek, mint már említettük, az elmúlt évtizedben több ösztöndíjat és támogatást kapott amerikai szervezetektől. Az Egyesült Államok külügyminisztériumának honlapján található egy fotó és egy beszámoló is arról, hogy a magyar újságíró éppen ösztöndíjasként fotózkodik az intézményben. De ha ez nem volna elég, az ösztöndíjak mellett a munkahelyeit is pénzelik Amerikából.

Mint már korábban említettük, Panyi Szabolcs jelenleg két médiumnál dolgozik: 

a Direkt36-nál és a VSquare-nél. Mindkét lap jelentős külföldi támogatásban részesül: a donorok között szerepel a National Endowmentfor Democracy (NED) is, amely közvetve vagy közvetlenül finanszírozott magyar baloldali pártokat, lapokat és civil szervezeteket.

A blog leszögezte: az ugyan nem kifogásolható, hogy valaki ösztöndíjasként vesz részt nemzetközi programokon, de az már kérdéseket vet fel, hogy egy újságíró kizárólag külföldi finanszírozású szervezeteknél dolgozik, a NED kapcsán ráadásul rendre felmerül, hogy a CIA meghosszabbított keze.

Panyi Szabolcs cikkei gyakorlatilag szinte kizárólag a magyar kormány kritikájára fókuszálnak.  A tavaly leköszönt demokrata amerikai vezetést vagy politikai visszásságokat – például az előző elnök, Joe Biden fiának korrupciós botrányát, az orosz szankciók kijátszását vagy az USA saját érdekvezérelt politikai lépéseit – nem vette górcső alá. 

„Írásaiból az az érzés sugárzik, mintha kizárólag Magyarország washingtoni utasítások szerinti működését tartaná kívánatosnak” – fogalmazott még a Biden-adminisztráció idején a Tűzfalcsoport, majd felhívta a figyelmet arra,  hogy Panyi X bejegyzéseit még a lengyel külügyminiszter, Radosław Sikorski is megosztja. Az a Sikorski, aki örült az Északi Áramlat felrobbantásának, valamint aki Joe Biden és a demokrata vezetés egyik legnagyobb támogatója volt – emelték ki.

Panyi Szabolcs amerikai kötődései és támogatásai jogos kérdéseket vethetnek fel újságírói függetlenségével kapcsolatban. 

A blog szerint az amerikai és európai finanszírozók, köztük a NED, az USAID vagy a Soros-hálózat intézményei által nyújtott támogatások egyértelműen politikai célokat is szolgáltak, amelyek gyakran egybeestek az amerikai külpolitikai érdekekkel.

2025-ben, vagyis Donald Trump elnökké választását követően szinte az első kormányzati intézkedések között volt a USAID pénzcsapjainak elzárása. A Soros-univerzum melletti támogatáselosztó központot mára áthelyezték Brüsszelbe, így a hiányzó pénzek már az unióból áramlanak a meghatározó hazai médiumokhoz.

Tiszás kapcsolat, barátság Orbán Anitával

A most kirobbant lehallgatási botrány kapcsán a Mandiner rámutatott: Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza Párt külügyi szakértőjével. Panyi a hangfelvételen így fogalmazott a kapcsolatuk leírásában: „Sötét titok az életemben, amit kevesen tudnak rólam, tehát ezt nem adhatod tovább, hogy ugye az volt, hogy az Anita 2010-ben Fidesz-képviselőjelölt volt, aztán visszalépett. Kicsinálták őt az ilyen XI. kerületi fideszes viperafészek belharcaiban. De hogy az Anitának volt egy kampánystábja, amiben én is benne voltam, 2009–10 eleje.” 

Panyi állítása szerint továbbra is jóban van a Tisza politikusával, sőt segít is neki „bizonyos szakmával kapcsolatos” dolgokban.

Elmondása szerint olyan bizalmas viszonyban van Orbán Anitával, hogy konkrét javaslatokat tehet arra nézve, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz.

Azt pedig, hogy milyen szintű titkosszolgálati kapcsolatai lehetnek Panyinak, jól jelzi, hogy éppen a mostani botránya kirobbanása után a Facebookon közzétette Szijjártó Péter külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov telefonos beszélgetésének szó szerinti leiratát. Az újságírótól persze nem áll távol a dezinformáció sem, jelentősen hozzájárult például annak a képnek a kialakításához, hogy a magyar kormány oroszbarát, ami veszélyt jelent az unióra. Ennek a dezinformációs sorozatnak volt a legutóbbi része, amikor a VSquare hírlevelében arról írt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök politikai machinátorokból álló csapatot küld Magyarországra a választások befolyásolására. Azóta kiderült, Panyi szavaiból semmi nem igaz. 

