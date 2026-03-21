Orbán Viktor: Köszönöm, Miskolc! Nagyok vagytok!

„Köszönöm, Miskolc! Nagyok vagytok!” – írja Facebook-videója fölött Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke mai, miskolci országjárásáról posztolt videót, ahol ismét brutális méretű tömeg gyűlt össze. Beszéde végén a miniszterelnök a Fidesz–KDNP két miskolci képviselőjelöltjével, Csöbör Katalinnal és Hollósy Andrással összekapaszkodva állt a közönség elé.

A kormányfőnek nem ez az első ilyen eseménye a héten. Szentendrén a Fő teret, Egerben a Dobó István teret, Kaposváron a Kossuth teret, Dunaújvárosban pedig a Városháza teret töltötte meg Orbán Viktor. A kormányfő holnap Hódmezővásárhelyen (március 22., 16 óra) tart fórumot, és jövő héten napról napra újabb és újabb helyszínekre látogat. Orbán Viktor jövő héten