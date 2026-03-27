Megérkezett Orbán Viktor országjárása Győrbe, zsúfolásig megtelt a Széchenyi tér – kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor pénteken duplázik az országjárás folyamán: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tart beszédet. A miniszterelnök országjárásának keretein belül több nagyvárosba is ellátogat, hogy közvetlenül ismertesse a helyiekkel a kormány intézkedéseit és meghallgassa az ott élő emberek véleményét.

„Győrt, a győriek és a térségben élők munkályának köszönhetően sikerült az egyik legirigyeltebb, legfontosabb várossá tennünk” – mondta el Orbán Viktor országjárásának győri állomásán Fekete Dávid, a vármegye 02. számú választókerületének kormánypárti jelöltje. Hozzátette, Magyar Péter emberei az évtizedes békés fejlődés útjáról letérítsék.

Hat továbbra is békés fejlődést szeretnénk, akkor Orbán Viktor miniszterelnököt kell ismét megválasztanunk, hiszen ő a garancia a fejlődés folytatására

– jelentette ki a jelölt. Kiemelte, amennyiben a választók megtisztelik a bizalmával, a győriek érdekeit fogja képviselni a következő parlamentben.

Orbán Viktor országjárásának pénteki állomásairól a közösségi oldalán is tájékoztatott.

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása a múlt héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következett. Orbán Viktor ezen a héten már ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára és Esztergomba és Törökszentmiklósra is. A kormányfő a hétvégén