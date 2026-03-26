Orbán Viktor: Zelenszkij elnök hívja vissza a vérebeit! Majd mi, magyarok eldöntjük, hogy milyen kormányt akarunk + videó

– Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációkkal akarják befolyásolni a magyar választás eredményét – jelentette ki Orbán Viktor Törökszentmiklóson mondott beszédében, amelynek egy részletét meg is osztotta közösségi oldalán. A kormányfő felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy hívja vissza a vérebeit, a magyarok meg majd eldöntik, hogy milyen kormányt akarnak.

Az ukránok nem viccelnek, titkosszolgálati műveleti terepet csináltak Magyarországból. Az ukrán kémek ki-be járkálnak, beszervezték magukat a magyar politikai életbe, beszervezték magukat az újságírók közé, a politikai pártokhoz és leginkább a Tiszához – figyelmezteett Orbán Viktor.

Titkosszolgálati akciókat hajtanak végre Magyarországgal szemben, ezért ma reggel fölszólítottam Zelenszkij elnök urat, ezt azonnal hagyja abba, és a vérebeit hívja haza Ukrajnába

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette: „több tiszteletet Magyarországnak, majd mi eldöntjük, hogy milyen kormányt akarunk”.