Orbán Viktor: Zelenszkij elnök hívja vissza a vérebeit! Majd mi, magyarok eldöntjük, hogy milyen kormányt akarunk + videó

Az ukránok titkosszolgálati műveleti terepet csináltak Magyarországból.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 22:18
– Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációkkal akarják befolyásolni a magyar választás eredményét – jelentette ki Orbán Viktor Törökszentmiklóson mondott beszédében, amelynek egy részletét meg is osztotta közösségi oldalán. A kormányfő felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy hívja vissza a vérebeit, a magyarok meg majd eldöntik, hogy milyen kormányt akarnak.

Az ukránok nem viccelnek, titkosszolgálati műveleti terepet csináltak Magyarországból. Az ukrán kémek ki-be járkálnak, beszervezték magukat a magyar politikai életbe, beszervezték magukat az újságírók közé, a politikai pártokhoz és leginkább a Tiszához – figyelmezteett Orbán Viktor.

Titkosszolgálati akciókat hajtanak végre Magyarországgal szemben, ezért ma reggel fölszólítottam Zelenszkij elnök urat, ezt azonnal hagyja abba, és a vérebeit hívja haza Ukrajnába

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette: „több tiszteletet Magyarországnak, majd mi eldöntjük, hogy milyen kormányt akarunk”.


Borítókép: Orbán Viktor országjárásának törökszentmiklósi állomása (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu