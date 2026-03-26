Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólítjuk Zelneszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit! Itt nem lesz ukránbarát kormány! + videó

Orbán ViktorVálasztás 2026országjárás

Kijev titkosszolgálati műveleti terepet csinált Magyarországból, az ukrán kémek ki-be járkálnak, beszervezték magukat a Tisza Pártba és titkosszolgálati akciókat hajtanak végre. Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás eredményét. Több tiszteletet Magyarországnak, majd mi eldöntjük milyen kormányt akarunk! A választás tétje, hogy Magyarországnak nemzeti vagy ukránbarát kormánya lesz-e. Ha ukránbarát kormányunk lesz, minket is belerángatnak a háborúba és kifosztják a magyar családokat. Ha viszont nemzeti kormányunk lesz, akkor nemet mondunk a háborúra és megvédjük a magyarok pénzét. Felszólítjuk Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit! Itt nem lesz ukránbarát kormány!

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 17:30
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Törökszentmiklóson folytatódott csütörtökön Orbán Viktor országjárása. A téren már jóval a rendezvény kezdete előtt gyülekezni kezdtek a résztvevők, így a korábbiakhoz hasonlóan most is hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő felszólalására.

Törökszentmiklós országjárás
Fotó: Mészáros János/Új Néplap

– A magyar ember már csak olyan, hogy az utolsó pillanatig kivár, olyanok vagyunk, hogy amikor eljön a döntés pillanata, akkor a végén jövünk elő. Március 15. óta mindenki előjött – mondta Orbán Viktor törökszentmiklósi beszéde kezdetén.

Aki ebben a választókerületben nyer, az nyeri meg az országos választást, ha győzünk itt, akkor mindenhol győzni fogunk 

– jelentette ki a miniszterelnök. Majd rámutatott: jó okuk van arra, hogy ebben a választókerületben nyerjenek, és ez nem a kormány, hanem Herczeg Zsolt, aki remekül képviseli az embereket a parlamentben.

„Választás előtt állunk és ilyenkor szoktunk komolyan beszélni” – mondta el a kormányfő. 

Hozzátette: vannak a téren biztos választók és bizonytalanok is, és talán olyanok is akik az ellenfeleiket támogatják, „ők ne felejtsék el, hogy ha most csata is van van, a végén mindannyian magyarok vagyunk”.

Törökszentmiklós országjárás
Fotó: Mészáros János/Új Néplap

A miniszterelnök azt látja, hogy az ellenfelei csak támadnak és acsarkodnak. 

Üzenjük meg nekik innen, hogy egy hazát nem lehet gyűlöletre építeni, csak szeretetre és összefogásra. Mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Ezek között lehet választani április 12-én 

– tette hozzá.

Orbán Viktor szerint igazságtalan volt az utóbbi négy év, ami a háború árnyékában telt. Nem mi akartuk az orosz-ukrán ellentétet, a következményeit mégis nekünk kell elszenvednünk – mondta. Megjegyezte, hogy 2022-ben az energia ára az égbe ment és Magyarország elvesztett négyezer milliárd forintot. 

Törökszentmiklós országjárás
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Mint jelezte, egy kormány volt, ami a bajok elől nem szaladt el, hanem azt mondta, hogy a fontos dolgokat megcsinálja. Visszaadta a 13.havi nyugdíjat, ami a baloldal vett el és elkezdte bevezetni a 14. havi nyugdíjat. Emellett bevezette a fix háromszázalékos lakáshitelt, amivel a háború árnyékában juthatnak könnyebben saját otthonhoz a fiatalok.

Ezekben a nehéz években sem feledkeztünk el a családokról. Ezért a családokat a legnehezebb időszakokban is támogattuk 

– tette hozzá. Orbán Viktor igazságtalanságnak nevezte, hogy azok, akik gyermeket vállaltak, rosszabbul éltek, mint azok, akik nem vállaltak gyereket. „Nem jutottunk még ide, de már nagyon közel vagyunk hozzá. Ezért a háború árnyékában bevezettük, hogy azok az édesanyák, akik két gyermeket vállaltak, élethosszig adómentesek legyenek” – mondta.

Ma egy olyan gazdasági rendszerben élünk, aminek az alapja a munka. Magyarországon, ha boldogulni akarsz, ha előrébb akarsz jutni, akkor dolgozni kell 

– jelentette ki a miniszterelnök. Majd ismertette: a háború alatt is megkétszereztük Magyarországnak a pénzügyi tartalékait. 

Törökszentmiklós országjárás
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

„Az ukrán háború már nem külpolitika, mivel az EU vezetői tolják be a háborút az EU határain belülre. Felrobbantották az Északi Áramlatot, majd lezárták azt a gázvezetéket, amely hozzánk jött, ez csak azért nem okozott gondot, mert építettünk másik gázvezetéket” – emlékeztetett a miniszterelnök. Majd kiemelte: a magyarok átlagban 250 ezer forintot fizetnek a rezsiért évente, míg más országokban ez közel egymillió forint. Ha az ukránok mesterkedése sikerül, akkor nálunk is ennyibe kerülne a rezsi – figyelmeztetett. 

„Nekünk meg kell védenünk az érdekeinket, ezért az olajblokád után meg kellett mutatnunk, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni, ezért vétóztuk meg a 90 milliós hitelt” 

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő elmondta: döntést hoztak arról, hogy fokozatosan lezárják azt a gázvezetéket, amin keresztül gázt szállít hazánk Ukrajnába. „Ha nem kapunk olajat, nem adunk gázt. A végén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olajblokádját le fogjuk törni és visszaszerezzük azt, ami a miénk” – tette hozzá.

Törökszentmiklós országjárás
Fotó: Mészáros János/Új Néplap

Orbán Viktor világossá tette, hogy hazánk semmivel nem tartozik az ukránoknak. Felidézte, hogy minden ukrán menekült előtt megnyitottuk a határokat a háború kezdetén. „Mindent megtettünk a bajba jutott emberekért, de magunkat nem fogjuk tönkre tenni, hogy segítsük a háborújukat, amihez nincs semmi közünk” – emelte ki.

A választás tétjének nevezte, hogy ukránbarát vagy nemzeti kormány alakul-e hazánkban. 

Kiemelte, hogy az ukrán kémek beszervezték magukat a magyar politikai életbe, leginkább a Tiszához, titkosszolgálati akciókat hajtanak végre Magyarországgal szemben. 

Felszólítottam Zelenszkijt, hogy ezt azonnal hagyja abba és a vérebeit hívja haza Ukrajnába. Majd mi eldöntjük, hogy milyen kormányt akarunk

 – tette hozzá.

A kormányfő kiemelte, hogy 2022-ben nemet mondott Brüsszelnek, amikor az EU a saját háborújának nyilvánította az orosz-ukrán háborút. Most, 2026-ban is ezt meg tudom oldani és nemet tudok mondani az ukránoknak. Itt nem lesz ukránbarát kormány – mondta.

– Mi 2022-ben kötöttünk egy szövetséget, hogy Magyarországot kint tartjuk a háborúból, de ez nem egyszerű feladat. Tudni el, hogyan kell ezt csinálni. Most ez azért sikerülhet, mert soha nem látott a nemzeti egység. Ezért arra kérem önöket, hogy most újítsuk meg azt az egyességet, amelyiket 2022-ben kötöttünk 

– mondta a kormányfő, aki szerint történelmi kihívások előtt állunk, ezért történelmi győzelmet kell aratnunk.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor rámutatott: a választásnak a tétje a magyarok pénze is. „Az az egyik tervük, hogy Magyarországnak is fizetnie kéne az ukránoknak. Brüsszelben olyan pénzeket akarnak adni az ukránoknak, ami nincs, ezért hitelt akarnak felvenni, majd hitelként az ukránoknak adni. De az ukránok nem fogják visszafizetni a pénzt, ezt a tagállamok fogják visszafizetni, a mi gyerekeink és unokáink” – figyelmeztetett a kormányfő.

Ha van mögöttem hárommillió szavazat, akkor sohasem fogom megengedni, hogy Magyarországot kifosszák egy ilyen ravasz trükkel, akkor sem, ha a fejük tetejére állnak az európaiak

– ígérte Orbán Viktor.

A kormányfő kiemelte, hogy olyan adórendszert raktak össze, amivel a bankoktól és a nemeztközi multiktól 15 ezer milliárd forintot vettek el, amit a családoknak adtak. Ezt vissza akarják venni, ezért tűnt fel a Tiszánál a Shell és az Erste delegáltja – mondta.

„Arra készülnek, hogyha ukránbarát kormány alakul, akkor az a pénztőke barátja is lesz” – tudatta. A kormányfő kiemelte, hogy idén kétezermilliárd forintot vonnak el és adnak oda a családoknak. „Ne engedjük, hogy visszatérjenek és ezt elvegyék tőlünk” – figyelmeztetett Orbán Viktor.

A kormányfő kitért arra is, hogy most biztonságra és tapasztalatra van szükség, hogy Magyarországot kívül tartsák a háborún és megőrizzék mindazt, amit a háború árnyékáéban felépítettek. Most nem kockáztatni kell, biztosra kell menni. A Fidesz és a KDNP a biztos választás 

– húzta alá.

Ha körülnézek a magyar politikában, nem látok mást magamon kívül, aki ezt a biztonságot meg tudná adni Magyarországnak – tette hozzá. 

Végezetül a kormányfő köszönetet mondott az elmúlt években nyújtott támogatásért. Hálás vagyok mindenért, amit kaptam. Számít és fontos nekem, hogy támogatnak – mondta.

Törökszentmiklós országjárás
Fotó: Mészáros János/Új Néplap

– Április 12-én mindannyian sorsot választunk magunknak. Azt szeretném, hogy az unokáim normális világban nőjenek fel, egy olyan országban, ahol béke és biztonság van – monda Herczeg Zsolt. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 04. számú egyéni választókerületének fideszes jelöltje kifejtette: az elmúlt másfél évtizedben sok szép eredményt értünk el. 

Törökszentmiklós országjárás
Fotó: Mészáros János/Új Néplap

Számos beruházás, számos felújítás történt, értékes közösségeink vannak, ezeket meg kell őriznünk és tovább kel építenünk. De ez nem fog menni, ha nem Orbán Viktor marad a miniszterelnök

– emelte ki.

„Amit várhatnak tőlem a jövőben az az, hogy minden itt élőért ki fogok állni, küzdeni fogok értük” – jelentette ki Herczeg Zsolt. Hozzátette: arra kéri az egybegyűlteket, hogy beszéljenek ismerősökkel, rokonokkal és álljanak mindannyian a miniszterelnök mögé, hogy „a következő kormányával kívül tartsa az országot a háborúból és továbbfejlessze az országunkat és a régiónkat”.

Törökszentmiklós országjárás
Fotó: Mészáros János/Új Néplap

F. Kovács Sándor, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje örömének adott hangot, hogy rengeteg jóérzésű magyar ember gyűlt össze Törökszentmiklóson. Mint mondta, a magyar szabadság értékes, mert a nagyhatalmak mind a magyar szabadságot és függetlenséget akarták elvenni. 

Most is így van, de nem fogjuk hagyni 

– tette hozzá.

Törökszentmiklós országjárás
Fotó: Mészáros János/Új Néplap

Kitért rá, hogy a nagyhatalmak sosem változtak, ahogy a kiegyezés során Bécs, most Brüsszel is azt kéri, hogy mondjunk le a katonaságról, a külügyekről, és a pénzügyeinkről. Meg kell védeni a függetlenségünket, gyermekeink és unokáink jövőjét – húzta alá.

Ha jönnek a tiszások, akkor mutassuk meg, hogy hányan vagyunk – mondta.

Törökszentmiklós országjárás
Fotó: Mészáros János/Új Néplap

Álljunk ki minél többen a béke mellett! Ott találkozunk

– írta a kormányfő a közösségi oldalán az eseménnyel kapcsolatban csütörtökön a nap folyamán.

Törökszentmiklós országjárás
Fotó: Mészáros János/Új Néplap

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása a múlt héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következett. Orbán Viktor ezen a héten már ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára és Esztergomba, most pedig Törökszentmiklóson tart beszédet. A kormányfő a következőkben

  • március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára látogat.

Borítókép: Orbán Viktor országjárása (Fotó: Új Néplap/Mészáros János)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
