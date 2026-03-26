Orbán Viktor: Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólítjuk Zelneszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit! Itt nem lesz ukránbarát kormány! + videó

Törökszentmiklóson folytatódott csütörtökön Orbán Viktor országjárása. A téren már jóval a rendezvény kezdete előtt gyülekezni kezdtek a résztvevők, így a korábbiakhoz hasonlóan most is hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő felszólalására.

– A magyar ember már csak olyan, hogy az utolsó pillanatig kivár, olyanok vagyunk, hogy amikor eljön a döntés pillanata, akkor a végén jövünk elő. Március 15. óta mindenki előjött – mondta Orbán Viktor törökszentmiklósi beszéde kezdetén.

Aki ebben a választókerületben nyer, az nyeri meg az országos választást, ha győzünk itt, akkor mindenhol győzni fogunk

– jelentette ki a miniszterelnök. Majd rámutatott: jó okuk van arra, hogy ebben a választókerületben nyerjenek, és ez nem a kormány, hanem Herczeg Zsolt, aki remekül képviseli az embereket a parlamentben.

„Választás előtt állunk és ilyenkor szoktunk komolyan beszélni” – mondta el a kormányfő.

Hozzátette: vannak a téren biztos választók és bizonytalanok is, és talán olyanok is akik az ellenfeleiket támogatják, „ők ne felejtsék el, hogy ha most csata is van van, a végén mindannyian magyarok vagyunk”.

A miniszterelnök azt látja, hogy az ellenfelei csak támadnak és acsarkodnak.

Üzenjük meg nekik innen, hogy egy hazát nem lehet gyűlöletre építeni, csak szeretetre és összefogásra. Mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Ezek között lehet választani április 12-én

– tette hozzá.

Orbán Viktor szerint igazságtalan volt az utóbbi négy év, ami a háború árnyékában telt. Nem mi akartuk az orosz-ukrán ellentétet, a következményeit mégis nekünk kell elszenvednünk – mondta. Megjegyezte, hogy 2022-ben az energia ára az égbe ment és Magyarország elvesztett négyezer milliárd forintot.

Mint jelezte, egy kormány volt, ami a bajok elől nem szaladt el, hanem azt mondta, hogy a fontos dolgokat megcsinálja. Visszaadta a 13.havi nyugdíjat, ami a baloldal vett el és elkezdte bevezetni a 14. havi nyugdíjat. Emellett bevezette a fix háromszázalékos lakáshitelt, amivel a háború árnyékában juthatnak könnyebben saját otthonhoz a fiatalok.

Ezekben a nehéz években sem feledkeztünk el a családokról. Ezért a családokat a legnehezebb időszakokban is támogattuk

– tette hozzá. Orbán Viktor igazságtalanságnak nevezte, hogy azok, akik gyermeket vállaltak, rosszabbul éltek, mint azok, akik nem vállaltak gyereket. „Nem jutottunk még ide, de már nagyon közel vagyunk hozzá. Ezért a háború árnyékában bevezettük, hogy azok az édesanyák, akik két gyermeket vállaltak, élethosszig adómentesek legyenek” – mondta.

Ma egy olyan gazdasági rendszerben élünk, aminek az alapja a munka. Magyarországon, ha boldogulni akarsz, ha előrébb akarsz jutni, akkor dolgozni kell

– jelentette ki a miniszterelnök. Majd ismertette: a háború alatt is megkétszereztük Magyarországnak a pénzügyi tartalékait.