Orbán Viktor: Zelenszkij azonnal parancsolja haza az ügynökeit! + videó

Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban élesen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, mert Ukrajna titkosszolgálati műveleti területté tette Magyarországot.

A kormányfő világos üzenetet küldütt az államfőnek:

Felszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy azonnal parancsolja haza az ügynökeit, és tartsa tiszteletben a magyarok akaratát.

A miniszterelnök szerint a választások közeledtével Magyarország ukrán titkosszolgálati műveleti területté vált, és a külföldi beavatkozás mértéke példa nélküli. Mint fogalmazott:

Még sohasem volt olyan választás Magyarországon, amiben ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok.

Orbán Viktor hozzátette, hogy korábban beépített embereket aktiválhattak, akik már most is aktívan dolgoznak a magyar politikában. A kormányfő kitért arra is, hogy

a Tisza Pártban ki-be járnak az ukrán kémek és az ukránok által fizetett informatikusok.

A beavatkozás célja, hogy a választások után politikai fordulat következzen be Magyarországon, és ukránbarát kormányt alakítsanak. A videóban gazdasági következményekről is beszélt, külön kiemelve az energia kérdését és a pénzügyi támogatásokat. Leszögezte végül, hogy a magyar hatóságok folyamatosan dolgoznak azon, hogy megakadályozzák a külföldi beavatkozásokat, és biztosítsák, hogy a választók befolyásmentesen dönthessenek.

