Most nagyot segíthetne, ha ismeri a videón látható két férfit, mert amit a metrón csináltak, minden képzeletet felülmúl

A sértettek feljelentést tettek a rendőrségen, elmondásuk szerint a két férfi kihívóan közösségellenes, riadalomkeltő magatartásra a nemi identitásuk miatt történt. A feltételezett elkövetőkről felvétel is készült.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Bűnüldözési Osztály kéri, hogy aki a felvételen látható két férfit felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.