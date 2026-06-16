A most meghozott döntések tovább erősítik a Nemzeti Pedagógus Kar szakmai közösségét és összetartozását, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezet a jövőben is hatékonyan képviselje a pedagógustársadalom érdekeit és aktív szerepet vállaljon a magyar köznevelés fejlesztésében.
Ismét Horváth Pétert választották a Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökévé
Alakuló országos küldöttgyűlésén megválasztotta új tisztségviselőit a Nemzeti Pedagógus Kar. A szervezet élén a következő ciklusban is Horváth Péter áll, az országos alelnöki feladatokat pedig Rázsi Botond Miklós látja el. A küldöttek döntöttek az országos bizottságok és az elnökség tagjairól is.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: NPK)
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