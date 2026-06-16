Dróntámadás okozott tüzet egy olajbázison

Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere azt közölte, hogy közép-európai idő szerint reggel hat óráig hat Moszkvára tartó drónt lőttek le – írta az MTI.
Borítókép: Ukrán katona drónnal - képünk illusztráció (Fotó: AFP)
Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere azt közölte, hogy közép-európai idő szerint reggel hat óráig hat Moszkvára tartó drónt lőttek le – írta az MTI.
Borítókép: Ukrán katona drónnal - képünk illusztráció (Fotó: AFP)
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