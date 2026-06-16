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Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. június 16.

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Újabb tragikus éjszakán van túl Ukrajna. Miközben Kijevben tízezrek kerestek menedéket a föld alatt, Harkivban az életmentés közben érte a halál azokat a tűzoltókat, akik az első robbanások után siettek a bajbajutottak segítségére – mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

Munkatársunktól
2026. 06. 16. 7:41
Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)
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Oroszország egy nehézbombázót vesztett 

A hatóságok közlése szerint egy Tu–22M3-as stratégiai bombázó lezuhant Irkutszki megyében egy katonai bázison. A védelmi minisztérium közlése szerint a bombázó a baleset pillanatában az egyik kifutó felé közeledett, amikor eddig tisztázatlan okok miatt lezuhant. A helyi tisztviselők közlése szerint a gépen nem volt lőszer. 

A pilóta állapotáról a hatóságok egyelőre nem adtak tájékoztatást. 

Az orosz védelmi minisztérium a baleseten kívül bejelentette, hogy az orosz csapatok az elmúlt 24 órában felszabadították Artjoma közösségét a donyecki régióban. A déli hadtest a a beszámolók szerint továbbra is folyamatos sikereket ér el. A közlemény szerint mind az északi hadtest, mind pedig a déli hadtest sikereket tudott elérni. 

Az összes frontszakasz tekintetében Moszkva állítása szerint Ukrajna legalább 1200 katonát veszített, emellett pedig több páncélozott játművet is sikerült hatástalanítani az oroszoknak. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Anadolu/AFP)

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