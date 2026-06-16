Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. június 16.

Oroszország egy nehézbombázót vesztett

A hatóságok közlése szerint egy Tu–22M3-as stratégiai bombázó lezuhant Irkutszki megyében egy katonai bázison. A védelmi minisztérium közlése szerint a bombázó a baleset pillanatában az egyik kifutó felé közeledett, amikor eddig tisztázatlan okok miatt lezuhant. A helyi tisztviselők közlése szerint a gépen nem volt lőszer.

A pilóta állapotáról a hatóságok egyelőre nem adtak tájékoztatást.

Az orosz védelmi minisztérium a baleseten kívül bejelentette, hogy az orosz csapatok az elmúlt 24 órában felszabadították Artjoma közösségét a donyecki régióban. A déli hadtest a a beszámolók szerint továbbra is folyamatos sikereket ér el. A közlemény szerint mind az északi hadtest, mind pedig a déli hadtest sikereket tudott elérni.

Az összes frontszakasz tekintetében Moszkva állítása szerint Ukrajna legalább 1200 katonát veszített, emellett pedig több páncélozott játművet is sikerült hatástalanítani az oroszoknak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Anadolu/AFP)