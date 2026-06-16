orosz–ukrán háborúukrán dróntámadásMoszkva

Drónok százait lőtték le Oroszország felett + videó

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Moszkvát sem kerülték el az Oroszország elleni újabb dróntámadások: az orosz védelmi minisztérium szerint egyetlen éjszaka alatt 172 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg a légvédelem. A főváros felé tartó húsz drónt még a célba érés előtt lelőtték, ugyanakkor a támadások során találat érte a moszkvai térség üzemanyag-ellátásában kulcsszerepet játszó Kapotnyai Olajfinomítót is.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 13:52
Orosz–ukrán háború, illusztráció (Fotó: AFP)
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Az Izvesztyija orosz lap közleménye szerint a drónokat az ország számos térsége felett észlelték, egyebek mellett Asztrahán, Belgorod, Brjanszk, Kaluga, Kurszk, Volgográd, Voronyezs, Orjol, Tambov, Tula, Rosztov és Rjazany megyékben, továbbá a Moszkvai területen, a Krasznodari határterületen, a Krími Köztársaság felett, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger térségében.

A célpontok között Moszkva is szerepelt. Szergej Szobjanyin polgármester közlése szerint a légvédelmi rendszerek összesen húsz, a főváros felé tartó drónt semmisítettek meg.

A városvezető beszámolója szerint a támadások több hullámban zajlottak. A légvédelem előbb két, majd három, később négy pilóta nélküli repülőgépet lőtt le, ezt követően pedig további célpontokat semmisített meg. 

Szobjanyin legutóbb hat újabb, Moszkva irányába tartó drón megsemmisítéséről számolt be.

A polgármester tájékoztatása szerint a mentőszolgálatok valamennyi érintett helyszínen dolgoznak. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az esetleges károkról vagy sérültekről.

A támadások során Moszkva egyik stratégiai jelentőségű energetikai létesítménye is megsérült. Szobjanyin közlése szerint egy drón kárt okozott a főváros délkeleti részén található Kapotnyai Olajfinomítóban, amely a moszkvai térség üzemanyag-ellátásának egyik legfontosabb bázisa. 

A létesítmény a Gazprom Nyeft tulajdonában áll.

Az orosz védelmi minisztérium már egy nappal korábban is jelentős dróntámadásról számolt be. Akkor 74 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg különböző oroszországi régiók, valamint a Moszkvai térség és a Krím felett – írja az iz.ru.

A hivatalos orosz tájékoztatás szerint az elmúlt napokban megszaporodtak az Oroszország területe elleni dróntámadások, amelyek közül több a főváros irányába tartott.

Borítókép: orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

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