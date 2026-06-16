Drónok százait lőtték le Oroszország felett + videó

Az Izvesztyija orosz lap közleménye szerint a drónokat az ország számos térsége felett észlelték, egyebek mellett Asztrahán, Belgorod, Brjanszk, Kaluga, Kurszk, Volgográd, Voronyezs, Orjol, Tambov, Tula, Rosztov és Rjazany megyékben, továbbá a Moszkvai területen, a Krasznodari határterületen, a Krími Köztársaság felett, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger térségében.

A célpontok között Moszkva is szerepelt. Szergej Szobjanyin polgármester közlése szerint a légvédelmi rendszerek összesen húsz, a főváros felé tartó drónt semmisítettek meg.

🔥 Moscow woke up to another wave of drone attacks on Tuesday morning



Russian authorities reported multiple Ukrainian drones targeting the capital region, with air defense systems activated across Moscow and nearby areas.



Moscow Mayor Sergey Sobyanin said one of the drones… https://t.co/k78hyUvYUc pic.twitter.com/KFHRKgXkBA — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026

A városvezető beszámolója szerint a támadások több hullámban zajlottak. A légvédelem előbb két, majd három, később négy pilóta nélküli repülőgépet lőtt le, ezt követően pedig további célpontokat semmisített meg.

Szobjanyin legutóbb hat újabb, Moszkva irányába tartó drón megsemmisítéséről számolt be.

A polgármester tájékoztatása szerint a mentőszolgálatok valamennyi érintett helyszínen dolgoznak. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az esetleges károkról vagy sérültekről.