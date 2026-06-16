Drónok százait lőtték le Oroszország felett + videó

Az Izvesztyija orosz lap közleménye szerint a drónokat az ország számos térsége felett észlelték, egyebek mellett Asztrahán, Belgorod, Brjanszk, Kaluga, Kurszk, Volgográd, Voronyezs, Orjol, Tambov, Tula, Rosztov és Rjazany megyékben, továbbá a Moszkvai területen, a Krasznodari határterületen, a Krími Köztársaság felett, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger térségében.
A célpontok között Moszkva is szerepelt. Szergej Szobjanyin polgármester közlése szerint a légvédelmi rendszerek összesen húsz, a főváros felé tartó drónt semmisítettek meg.
A városvezető beszámolója szerint a támadások több hullámban zajlottak. A légvédelem előbb két, majd három, később négy pilóta nélküli repülőgépet lőtt le, ezt követően pedig további célpontokat semmisített meg.
Szobjanyin legutóbb hat újabb, Moszkva irányába tartó drón megsemmisítéséről számolt be.
A polgármester tájékoztatása szerint a mentőszolgálatok valamennyi érintett helyszínen dolgoznak. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az esetleges károkról vagy sérültekről.
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