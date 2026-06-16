Wáberer Györggyel ünnepelt a Master Good tulajdonosa, Bárány Péter, most közleményben magyarázkodik a tiszás propaganda miatt a cég
Hosszú közleményben bizonygatja a Master Good, hogy igenis jó náluk dolgozni. Miután Magyar Péter egy múltheti sajtótájékoztatón kiadta a kilövési engedélyt az óriásvállalatra, meg is kezdődött a lejáratásuk. Az már csak hab a tortán, hogy a vállalat egyik tulajdonosa, Bárány Péter a Tisza választási győzelmét még Wáberer Györggyel együtt ünnepelte.
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