Egykori szemétdombból lett a nyár egyik legizgalmasabb helyszíne

A Dombos Fest zenei kínálatát a sokszínűség jellemzi idén is, Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Koszika, Japánból Kenta Hayashi érkezik. Népzenei csemegének ígérkezik a hazai Fokos és az erdélyi Tokos közös koncertje, ahogy a világzenei formációk koncertjei pedig a bulikat alapozzák meg. Itt lesz Mohácsról a Poklade, a Besh o droM, ahogy Nagy Csomor András és zenekara először ad koncertet a Délvidéken, míg a zárónap nagy koncertjeit a fiatal BashElán és Ferenczi György és a1Pesti rackák adják!”

A Dombos Fest a MOL - Új Európa Alapítvány - Határtalan nyár programsorozatának része. Az NKA támogatásával valósul meg. A Dombosfestet támogatja az MNT, a Vajdaság AT titkárságai, illetve Kishegyes Község Önkormányzata.