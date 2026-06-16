KishegyesBesh o droMfesztivál

Egykori szemétdombból lett a nyár egyik legizgalmasabb helyszíne

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A Dombos Fest 2026-ban a „4 nap újratervezés” mottóval várja közönségét a kishegyesi löszfal alatt – az egykori szemétdomb helyén. A szervezők szerint korunk legfontosabb kérdései megkerülhetetlenné váltak: a klímaváltozás, a vízhiány, a társadalmi átalakulások, a közösségi felelősség és a művészet szerepe mind olyan témák, amelyek közös gondolkodást igényelnek. A zenei program idén is rendkívül sokszínű. Fellép többek között Szarka Tamás, Koszika, a japán gitárvirtuóz Kenta Hayashi, valamint közös koncertet ad a Fokos és a Tokos. Érkezik a Poklade, a Besh o droM, Nagy Csomor András és zenekara, a fiatal BashElán, valamint a zárónapon Ferenczi György és a 1ső Pesti Rackák. A Dombos Remix irodalmi sorozat vendégei között szerepel Szajbély Mihály, Tompa Andrea, Kollár Árpád, Grecsó Krisztián és Bognár Péter. A délutáni beszélgetések és kerekasztalok új hangokat és friss nézőpontokat hoznak a vajdasági magyar közéletbe.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 17:31
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A Dombos Fest zenei kínálatát a sokszínűség jellemzi idén is, Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Koszika, Japánból Kenta Hayashi érkezik. Népzenei csemegének ígérkezik a hazai Fokos és az erdélyi Tokos közös koncertje, ahogy a világzenei formációk koncertjei pedig a bulikat alapozzák meg. Itt lesz Mohácsról a Poklade, a Besh o droM, ahogy Nagy Csomor András és zenekara először ad koncertet a Délvidéken, míg a zárónap nagy koncertjeit a fiatal BashElán és Ferenczi György és a1Pesti rackák adják!”

A Dombos Fest a MOL - Új Európa Alapítvány - Határtalan nyár programsorozatának része. Az NKA támogatásával valósul meg. A Dombosfestet támogatja az MNT, a Vajdaság AT titkárságai, illetve Kishegyes Község Önkormányzata. 

 

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