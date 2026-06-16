Gólpasszt adott Szoboszlainak, Esterházy el is adta, de a Fradinak nemet mondtak
Szűcs Tamás volt az NB I-es idény egyik nagy felfedezettje, és most Debrecent elhagyva a portugál élvonalbeli Famalicaóba igazolt. Marco Rossi idén építette be a válogatottba a 21 éves tehetséget, aki nem először állt légiósnak. A menedzsere, Esterházy Mátyás – aki Szoboszlai Dominik érdekeit is képviseli – elárulta, hogy Szűcs Tamás korábban a Fradi és egy Serie A-klub hívására is nemet mondott.
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