G7-csúcs: Mindenki Iránra figyel

Az Egyesült Államok ragaszkodott a Hormuzi-szoros megnyitásához és ahhoz, hogy Irán vállalja, soha nem lesz nukleáris fegyvere. Irán azonban addig nem akarta megnyitni a szorost, ameddig az amerikai haderő fenntartja a tengeri blokádot az ország körül. Donald Trump múlt héten még újabb csapások elrendeléséről beszélt, azonban nem sokkal utána már jelezte, hogy sikerült megállapodnia a feleknek.

Az amerikai elnök szavai szerint Irán beleegyezett, hogy soha semmilyen formában nem lesznek nukleáris fegyverei. Irán azonban következetesen azt állította, hogy a mostani tárgyalásoknak a nukleáris fegyverek nem képezik részét. Trump tegnap egyeztetett Macronnal, ami során jelezte, hogy az Egyesült Államoknak nem lesz szüksége segítségre szövetségeseitől, a Hormuzi-szoros pedig megnyílik a szerződés aláírásának a pillanatában.