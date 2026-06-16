IránEgyesült ÁllamokG7-csúcstalálkozó

G7-csúcs: Mindenki Iránra figyel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az idei G7-csúcstalálkozó lesz Emmanuel Macron francia elnök hattyúdala, miután jövőre már egészen biztos, hogy nem ő képviseli majd hazáját. Egy téma azonban várhatóan túlragyogja majd Macront, ezt pedig az iráni béke, amit minden jel szerint pénteken írnak majd alá.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 14:33
Fotó: THIBAULT CAMUS Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok ragaszkodott a Hormuzi-szoros megnyitásához és ahhoz, hogy Irán vállalja, soha nem lesz nukleáris fegyvere. Irán azonban addig nem akarta megnyitni a szorost, ameddig az amerikai haderő fenntartja a tengeri blokádot az ország körül. Donald Trump múlt héten még újabb csapások elrendeléséről beszélt, azonban nem sokkal utána már jelezte, hogy sikerült megállapodnia a feleknek. 

Az amerikai elnök szavai szerint Irán beleegyezett, hogy soha semmilyen formában nem lesznek nukleáris fegyverei. Irán azonban következetesen azt állította, hogy a mostani tárgyalásoknak a nukleáris fegyverek nem képezik részét. Trump tegnap egyeztetett Macronnal, ami során jelezte, hogy az Egyesült Államoknak nem lesz szüksége segítségre szövetségeseitől, a Hormuzi-szoros pedig megnyílik a szerződés aláírásának a pillanatában. 

„Azt hiszem, sok nagyszerű dolog fog történni most a Közel-Keleten. És ami még fontosabb, az olaj ára zuhan, a tőzsde pedig rakéta módjára lő felfelé ma” – fogalmazott az elnök a kétoldalú tárgyaláson. 

Azt azonban pontosan még most sem lehet tudni, hogy mi is áll a megállapodásban, amelyeket a tervek szerint J. D. Vance amerikai alelnök és  Mohammad-Bagher Ghalibaf iráni főtárgyaló írnak majd alá pénteken Genfben. Vance egyébként maga is elismerte, hogy a jelenlegi megállapodás nagyrészt általános, túl sok konkrét pontot nem tartalmaz. 

Irán szerint azonban van egy olyan pont, amely konkrét, és amelyhez minden áron ragaszkodnak, ez pedig a teljes tűzszünet. 

Az iszlám ország meglátása szerint ebben a háborúban két fél érintett, akik közül az egyik az Egyesült Államok és Izrael, a másik pedig Irán és a libanoni Hezbollah. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter teheráni diplomatáknak nyilatkozva figyelmeztetett, hogy Izrael bármilyen támadása Libanon ellen vagy az ország területén való folyamatos jelenléte az Egyesült Államokkal kötött megállapodás megsértését jelenti.

„Ez talán a legfontosabb kérdés a memorandumban – a háború azonnali és végleges befejezésének kinyilvánítása minden fronton, beleértve Libanont is” – mondta. 

Korábban voltak feszültségek Izrael és az Egyesült Államok között is, miután Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az Egyesült Államok tárgyalásai közepette hadműveleteket indított Libanonban a Hezbollah felszámolására. Az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök ennek kapcsán össze is különbözött. 

Az továbbra is kérdéses, hogy a robbanékony régióban meddig maradhat béke, hiszen Izrael már korában jelezte, hogy libanoni műveleteit a Hezbollah teljes felszámolásáig nem fogja beszüntetni, ahogy az is kérdés marad, hogy pontosan miben is állapodtak meg a felek a hónapok óta tartó konfliktus lezárása érdekében. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Emmnauel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekSomogyi Győző

Szomorú vasárnap

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A röhögőfejesek pont olyanok, mint a japán katona, akinek elfelejtettek szólni, hogy véget ért a világháború.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu