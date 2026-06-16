G7-csúcs: Mindenki Iránra figyel

Az Egyesült Államok ragaszkodott a Hormuzi-szoros megnyitásához és ahhoz, hogy Irán vállalja, soha nem lesz nukleáris fegyvere. Irán azonban addig nem akarta megnyitni a szorost, ameddig az amerikai haderő fenntartja a tengeri blokádot az ország körül. Donald Trump múlt héten még újabb csapások elrendeléséről beszélt, azonban nem sokkal utána már jelezte, hogy sikerült megállapodnia a feleknek.
Az amerikai elnök szavai szerint Irán beleegyezett, hogy soha semmilyen formában nem lesznek nukleáris fegyverei. Irán azonban következetesen azt állította, hogy a mostani tárgyalásoknak a nukleáris fegyverek nem képezik részét. Trump tegnap egyeztetett Macronnal, ami során jelezte, hogy az Egyesült Államoknak nem lesz szüksége segítségre szövetségeseitől, a Hormuzi-szoros pedig megnyílik a szerződés aláírásának a pillanatában.
„Azt hiszem, sok nagyszerű dolog fog történni most a Közel-Keleten. És ami még fontosabb, az olaj ára zuhan, a tőzsde pedig rakéta módjára lő felfelé ma” – fogalmazott az elnök a kétoldalú tárgyaláson.
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