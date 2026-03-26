Gondosan felépített tiszás kampány része Szabó Bence volt rendőrszázados megjelenése

Maga Magyar Péter árulta el, hogy gondosan felépített tiszás kampány része Szabó Bence volt rendőr megjelenése. Magyar a hazai Cattani felügyelőként ábrázolja Szabót, csakhogy A polip című filmből vett olasz nevet tavaly decemberben már használta. Eszerint régóta dolgozhattak a Tiszában a most bevetett figyelemelterelő sztorin, ami arról szól, hogy valakik titkos művelettel megpróbálták bedönteni a pártot, két tiszás informatikus ellen pedig a titkosszolgálat nyomására nyomozást indítottak. Kiderült azonban, hogy a két informatikus kémeszközt tartott magánál és külföldi titkosszolgálattal állt kapcsolatban. Eközben Szabó pedig bűncselekményt elkövetve adhatta ki a nyomozási iratok másolatát nem másnak, mint a tiszás kémbotrány egyik fő érintettjének, a Direkt36-nak.

2026. 03. 26. 16:35
Szabó Bence volt rendőrszázados Forrás: YouTube
Nem a véletlen műve, hogy Szabó Bence volt rendőrszázados pont a választások előtti utolsó hetekben lépett a nyilvánosság elé és adott interjút egy állítólagos Tisza elleni akcióról a nemzetközi NGO-kkal és – közvetve-közvetlenül – külföldi titkosszolgálatokkal is kapcsolatban álló Direkt36-nak. Bizonyosan egy gondosan felépített és már tavaly megkezdett tiszás kampány része ez, amit ráadásul maga a pártelnök, Magyar Péter buktatott le. A Tisza Párt vezetője ugyanis csütörtökön a Facebookon a magyar Cattani felügyelőként ábrázolta a volt rendőrt. Cattani A polip című klasszikus olasz filmsorozatban küzdött a maffia ellen, vagyis Magyar hasonlata szerint Szabó is küzd, nyilván a „kormányzati maffiával”. Szabó szerepét és magát az ügyet mindjárt kibontjuk, és gyorsan kiderül majd, hogy a Tisza elnökének szövege megint nem találkozott a valósággal, de előtte maradjunk még Cattaninál. Magyar Péter ugyanis december végén már megemlítette a filmbeli nevet, amikor belengette, hogy „Cattani felügyelő visszatér”, és a Tisza vagyonelkobzási hivataláért felel majd.

Ezek alapján egyértelmű: minden előre el volt tervezve, vagyis Szabó Bence nem más, mint egy gondosan felépített kampányelem, akinek most az a feladata, hogy elterelje a figyelmet a Tisza dagadó ügynökbotrányáról.

De lássuk magát az ügyet, abból ugyanis sok minden kiderül!

Panyiék újra akcióban

Kedden reggel a Direkt36 közzétett egy hosszú – feltételezhetően Szabó Bence információin is alapuló cikket –, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok nyomására a rendőrök a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. Az írás szerint a két férfi ellen azért kezdődött eljárás, mert éppen egy olyan akciót próbáltak megakadályozni, amelyet valakik a Tisza Párt informatikai rendszere ellen indítottak. Ám, mint később kiderült, ez nem volt igaz. A cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két informatikus. Ezután kiállt Szabó Bence, és a Direkt36-nak adott interjúban ugyanezt a narratívát követve nyilatkozott, illetve arról beszélt, hogy a rendőröket a titkosszolgálat lényegében akadályozta a nyomozásban.

Gyorsan apró darabokra hullott a sztori

Kedden délután azonban rendkívüli ülést tartott a titkosszolgálatok munkáját felügyelő Nemzetbiztonsági Bizottság, amelynek tájékoztatásából kiderült, hogy a Tisza Párt informatikusai illegális lehallgató készülékek birtokában voltak, így kerültek a magyar hatóságok radarjára. Arra is fény derült, hogy a két férfit ukránok képezték ki és az ukrán nagykövetségen keresztül tartották velük a kapcsolatot. Innen nézve nincs semmi meglepő abban, hogy a kémelhárítási feladatokat ellátó magyar szolgálatok felléptek ezek ellen a személyek ellen.

Beazonosították „Buddhát”

Az Index be is azonosította név szerint a Direkt36 cikkében csak „Buddhaként” emlegetett, a nemzetbiztonsági bizottság dokumentumában M. T. monogrammal jelölt személyt. A lap forrásai segítségével még egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón is megtalálták „Buddhát”, amint a párt irodájában éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik egy tiszás pulóvert viselve. A közzétett dokumentumból kiderült, hogy a brit–magyar kettős állampolgárságú, korábban több büntetőeljárás alatt álló férfi jövedelmének jelentős része egy észt bejegyzésű gazdasági társaságtól származik.

Az Index szerint utóbbi információ azért is érdekes, mert a H. D. monogrammal jelölt társa, a másik tiszás informatikus éppen az észt szolgálatokkal állhat kapcsolatban a róla közzétettek alapján.

Vagyis miközben Magyar Péter a A polip című filmet emlegeti, valójában a Tiszát ölelik egyre szorosabban csápok. Amik ráadásul ukránok.

Kémelhárítási akciót verhetett szét a Direkt36

Az Index rámutatott, hogy a Direkt36 szerzői a titkosszolgálati dokumentum nyilvánosságra kerülése után próbáltak úgy tenni, mintha mi sem történt volna, és nem lenne jelentősége annak: cikkük szereplőiről kiderült, hogy tevékenységük okkal keltette föl a magyar szolgálatok figyelmét. Pedig legkésőbb a nemzetbiztonsági bizottság tájékoztatójából rá kellett jönniük, hogy egyáltalán nem olyan összeesküvésről volt szó, amit ők igyekeztek fölvázolni. Az Index szerint az eddig rendelkezésre álló információk alapján sokkal inkább az a helyzet, hogy a Direkt36 belegázolt a magyar titkosszolgálatok kémelhárítási akciójába.

Az ukrán polip

Visszatérve Cattanira: a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) nem osztja a Tisza elnökének véleményét arról, hogy Szabó Bence hős lenne. A KNYF gyanúja szerint ugyanis a volt rendőrszázados nyomozási ügyiratok másolatait juttatta el a Direkt36-nak. Szabót emiatt hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. A vádhatóság megjegyezte azt is: „a gyanúsított szolgálati helyzetével visszaélve olyan hamis állításokat is megfogalmazott a nyomozás akadályozására vonatkozóan, amelyek a valóságnak nem felelnek meg”.

Hétfőn kezdődött

Magyarék kampányfogása annak fényében igazán különös, ami hétfőn kiderült. A Mandiner ugyanis nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen a Direkt36 arca, Panyi Szabolcs maga vallja be, hogy kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, az egyiknek megadta Szijjártó Péter telefonszámát, aminek nyomán az adott titkosszolgákat megfigyelhette a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Panyi elmondta azt is, hogy baráti viszonyt ápol a Tisza Párt külügyi vezetőjével, Orbán Anitával és segít is neki. Leegyszerűsítve: a külföldi titkosszolgálatok együttműködésével, a Tisza Párthoz köthető akció keretében hallgatták le a magyar külügyminisztert.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

