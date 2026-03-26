Gondosan felépített tiszás kampány része Szabó Bence volt rendőrszázados megjelenése

Nem a véletlen műve, hogy Szabó Bence volt rendőrszázados pont a választások előtti utolsó hetekben lépett a nyilvánosság elé és adott interjút egy állítólagos Tisza elleni akcióról a nemzetközi NGO-kkal és – közvetve-közvetlenül – külföldi titkosszolgálatokkal is kapcsolatban álló Direkt36-nak. Bizonyosan egy gondosan felépített és már tavaly megkezdett tiszás kampány része ez, amit ráadásul maga a pártelnök, Magyar Péter buktatott le. A Tisza Párt vezetője ugyanis csütörtökön a Facebookon a magyar Cattani felügyelőként ábrázolta a volt rendőrt. Cattani A polip című klasszikus olasz filmsorozatban küzdött a maffia ellen, vagyis Magyar hasonlata szerint Szabó is küzd, nyilván a „kormányzati maffiával”. Szabó szerepét és magát az ügyet mindjárt kibontjuk, és gyorsan kiderül majd, hogy a Tisza elnökének szövege megint nem találkozott a valósággal, de előtte maradjunk még Cattaninál. Magyar Péter ugyanis december végén már megemlítette a filmbeli nevet, amikor belengette, hogy „Cattani felügyelő visszatér”, és a Tisza vagyonelkobzási hivataláért felel majd.

Ezek alapján egyértelmű: minden előre el volt tervezve, vagyis Szabó Bence nem más, mint egy gondosan felépített kampányelem, akinek most az a feladata, hogy elterelje a figyelmet a Tisza dagadó ügynökbotrányáról.

De lássuk magát az ügyet, abból ugyanis sok minden kiderül!

Panyiék újra akcióban

Kedden reggel a Direkt36 közzétett egy hosszú – feltételezhetően Szabó Bence információin is alapuló cikket –, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok nyomására a rendőrök a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. Az írás szerint a két férfi ellen azért kezdődött eljárás, mert éppen egy olyan akciót próbáltak megakadályozni, amelyet valakik a Tisza Párt informatikai rendszere ellen indítottak. Ám, mint később kiderült, ez nem volt igaz. A cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két informatikus. Ezután kiállt Szabó Bence, és a Direkt36-nak adott interjúban ugyanezt a narratívát követve nyilatkozott, illetve arról beszélt, hogy a rendőröket a titkosszolgálat lényegében akadályozta a nyomozásban.