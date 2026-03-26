Lebukás: beazonosították a kémbotrányba keveredett tiszás informatikust – előkerült egy fotó is

Az Indexnek sikerült megtalálnia – még egy hivatalos pártfotón is – az egyik tiszás informatikust, aki a kedden napvilágot látott ukrán hátterű kémügy egyik főszereplője. Mint ismert, kedden reggel a Direkt36 tett közzé egy hosszú cikket, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. A zavaros, számos ponton nem alátámasztott cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két férfi.
A kém, a téglák és a Tisza Párt
Kedden délután azonban rendkívüli ülést tartott a titkosszolgálatok munkáját felügyelő nemzetbiztonsági bizottság, amelynek tájékoztatásából kiderült, hogy
a két férfi konkrétan külföldi szolgálatokkal állt kapcsolatban, egyikük számos alkalommal bent járt Ukrajna budapesti nagykövetségén, sőt még engedélyköteles titkosszolgálati eszközök beszerzésétől sem riadtak vissza.
A Direkt36 cikkében csak Buddhaként emlegetett, a nemzetbiztonsági bizottság dokumentumában pedig MT monogrammal jelölt férfi nem más, mint Maróti Tamás.
A férfiról a tiszás források is azt állították: mindig is kicsit furcsán viselkedett.
Nagyon korán a Tiszához került, és állandóan gyanakodott mindenkire. Magyar Pétert is folyton arról győzködte, hogy téglák vannak a pártban. Rengeteget dolgozott azon is, hogy kivizsgálja, ki áll a szimpatizánsok adatainak kiszivárogtatása mögött.
A lap még egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón is megtalálta „Buddhát”, amint a párt irodájában egy tiszás pulóverben éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik.
Maróti Tamásról kedden a következő, titkosítás alól feloldott részletek derültek ki:
- Brit–magyar kettős állampolgár, aki ellen a korábbiakban már több alkalommal folyt büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt.
- Korábban magánnyomozati tevékenysége okán a hatóságok látókörébe került, miután azt állította, hogy képes állami rendszerekből hatósági adatokat is megszerezni.
- Jövedelmének jelentős része egy észt bejegyzésű gazdasági társaságtól származik. (Ez utóbbi információ azért is érdekes, mert a H. D. monogrammal jelölt társa, a másik tiszás informatikus pedig éppen az észt szolgálatokkal állhat kapcsolatban a róla közzétettek alapján – a szerk.)
- 2019 óta érdeklődik titkosszolgálati eszköznek/engedélyköteles kettős felhasználású terméknek minősülő eszközök beszerzése iránt és áll kapcsolatban ilyen termékeket forgalmazó külföldi gyártókkal.
- A tiszához köthető másik informatikussal folytatott kapcsolata során tudomást szerzett annak titkosszolgálati kapcsolatrendszeréről, és közreműködött azokban a tárgyalásokban, amelyek engedélyköteles titkosszolgálati eszközök (kémszoftver, jelzavaró, kép- és hangrögzítésre álcázott módon alkalmas eszköz) beszerzését célozták.
