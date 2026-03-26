Nyomozati iratok másolatait adhatta át a Direkt36-nak egy volt nyomozó

Rendőrségi iratok másolatait adta át a Direkt36-nak Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kiberbűnözés elleni főosztályának volt főnyomozója – ez derült ki a százados ellen eljárást folytató Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) lapunknak adott válaszából. Mint írták, „a Központi Nyomozó Főügyészség egy rendőrt [Szabó Bencét – a szerk.] hivatali visszaélés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki. A gyanúsított szabadlábon védekezik. A megalapozott gyanú szerint a rendőr egy nyomozás ügyiratairól készített másolatokat juttatott el egy internetes portálnak, amely így olyan – bűnügyi személyes adatokat is tartalmazó – információkat szerzett meg, amelyekhez törvényesen nem juthatott volna hozzá.” Hozzátették: ezen túlmenően a gyanúsított szolgálati helyzetével visszaélve olyan hamis állításokat is megfogalmazott a nyomozás akadályozására vonatkozóan, amelyek a valóságnak nem felelnek meg.

Panyi Szabolcs (Forrás: Facebook)

Az ügy előzménye, hogy kedden reggel a Direkt36 közzétett egy hosszú, feltételezhetően Szabó Bence információin is alapuló cikket, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok nyomására a rendőrök a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. A cikk azzal mentegette a két férfit, hogy azért indult ellenük eljárás, mert éppen egy olyan akciót próbáltak megakadályozni, amelyet valakik a Tisza Párt informatikai rendszere elleni indítottak. Ám, mint később kiderült, ez nem volt igaz. A cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két informatikus. Szabó Bence pedig a Direkt 36-nak adott interjúban ugyanezt a narratívát követve nyilatkozott, illetve arról beszélt, hogy a rendőröket a titkosszolgálat lényegében akadályozta a nyomozásban.

Kedden délután azonban rendkívüli ülést tartott a titkosszolgálatok munkáját felügyelő nemzetbiztonsági bizottság, amelynek tájékoztatásából kiderült, hogy a két férfi konkrétan külföldi szolgálatokkal állt kapcsolatban, egyikük számos alkalommal bent járt Ukrajna budapesti nagykövetségén, sőt még engedélyköteles titkosszolgálati eszközök beszerzésétől sem riadtak vissza.

Beazonosították „Buddhát”

Az Index be is azonosította név szerint a Direkt36 cikkében csak „Buddhaként” emlegetett, a nemzetbiztonsági bizottság dokumentumában pedig M. T. monogrammal jelölt Maróti Tamást. A lap forrásai segítségével még egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón is megtalálták „Buddhát”, amint a párt irodájában egy tiszás pulóverben éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik.

A közzétett dokumentumból kiderült, hogy a brit–magyar kettős állampolgárságú, korábban több büntetőeljárás alatt álló férfi jövedelmének jelentős része egy észt bejegyzésű gazdasági társaságtól származik.

Az Index szerint utóbbi információ azért is érdekes, mert H. D. monogrammal jelölt társa, a másik tiszás informatikus éppen az észt szolgálatokkal állhat kapcsolatban a róla közzétettek alapján.