Nyomozati iratok másolatait adhatta át a Direkt36-nak egy volt nyomozó

Nyomozási ügyiratok másolatait juttatta el az ügyészség gyanúja szerint a Direkt36-nak egy volt rendőr, Szabó Bence, akit a hivatali visszaéléssel gyanúsítottak meg – tudta meg a Magyar Nemzet. A férfi nyilatkozott is a külföldről finanszírozott portálnak, és azt állította: a magyar szolgálatokat arra használták fel, hogy a Tisza Párthoz köthető két informatikust lejárassanak. Azóta tisztult a kép és kiderült: a két informatikus külföldi titkosszolgálattal állhatott kapcsolatban, a Direkt36 pedig egy magyar kémelhárító akciót verhetett szét.

2026. 03. 26. 12:38
Rendőrségi iratok másolatait adta át a Direkt36-nak Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kiberbűnözés elleni főosztályának volt főnyomozója – ez derült ki a százados ellen eljárást folytató Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) lapunknak adott válaszából. Mint írták, „a Központi Nyomozó Főügyészség egy rendőrt [Szabó Bencét – a szerk.] hivatali visszaélés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki. A gyanúsított szabadlábon védekezik. A megalapozott gyanú szerint a rendőr egy nyomozás ügyiratairól készített másolatokat juttatott el egy internetes portálnak, amely így olyan – bűnügyi személyes adatokat is tartalmazó – információkat szerzett meg, amelyekhez törvényesen nem juthatott volna hozzá.” Hozzátették: ezen túlmenően a gyanúsított szolgálati helyzetével visszaélve olyan hamis állításokat is megfogalmazott a nyomozás akadályozására vonatkozóan, amelyek a valóságnak nem felelnek meg. 

Gyorsan megdőlt a Tisza lejáratásáról szóló összeesküvés-elmélet

Az ügy előzménye, hogy kedden reggel a Direkt36 közzétett egy hosszú, feltételezhetően Szabó Bence információin is alapuló cikket, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok nyomására a rendőrök a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. A cikk azzal mentegette a két férfit, hogy azért indult ellenük eljárás, mert éppen egy olyan akciót próbáltak megakadályozni, amelyet valakik a Tisza Párt informatikai rendszere elleni indítottak. Ám, mint később kiderült, ez nem volt igaz. A cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két informatikus. Szabó Bence pedig a Direkt 36-nak adott interjúban ugyanezt a narratívát követve nyilatkozott, illetve arról beszélt, hogy a rendőröket a titkosszolgálat lényegében akadályozta a nyomozásban.

Kedden délután azonban rendkívüli ülést tartott a titkosszolgálatok munkáját felügyelő nemzetbiztonsági bizottság, amelynek tájékoztatásából kiderült, hogy a két férfi konkrétan külföldi szolgálatokkal állt kapcsolatban, egyikük számos alkalommal bent járt Ukrajna budapesti nagykövetségén, sőt még engedélyköteles titkosszolgálati eszközök beszerzésétől sem riadtak vissza.

Beazonosították „Buddhát”

Az Index be is azonosította név szerint a Direkt36 cikkében csak „Buddhaként” emlegetett, a nemzetbiztonsági bizottság dokumentumában pedig M. T. monogrammal jelölt Maróti Tamást. A lap forrásai segítségével még egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón is megtalálták „Buddhát”, amint a párt irodájában egy tiszás pulóverben éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik. 

A közzétett dokumentumból kiderült, hogy a brit–magyar kettős állampolgárságú, korábban több büntetőeljárás alatt álló férfi jövedelmének jelentős része egy észt bejegyzésű gazdasági társaságtól származik. 

Az Index szerint utóbbi információ azért is érdekes, mert H. D. monogrammal jelölt társa, a másik tiszás informatikus éppen az észt szolgálatokkal állhat kapcsolatban a róla közzétettek alapján.

Kémelhárítási akciót verhetett szét a Direkt36

Az Index rámutatott, a Direkt36 szerzői a titkosszolgálati dokumentum nyilvánosságra kerülése után próbáltak úgy tenni, mintha mi sem történt volna, és nem lenne jelentősége annak: cikkük szereplőiről kiderült, hogy tevékenységük okkal keltette föl a magyar szolgálatok figyelmét. Pedig legkésőbb a nemzetbiztonsági bizottság tájékoztatójából rá kellett jönniük, hogy egyáltalán nem olyan összeesküvésről volt szó, amit ők igyekeztek fölvázolni. Az Index szerint az eddig rendelkezésre álló információk alapján sokkal inkább az a helyzet, hogy a Direkt36-nak a magyar titkosszolgálatok kémelhárítási akciójába sikerült belegázolnia.

Hétfőn kezdődött

A Direkt36 már ezelőtt az érdeklődés központjába került. Hétfőn reggel ugyanis a Mandiner nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen a lap arca, Panyi Szabolcs maga vallja be, hogy kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és egyiküknek megadta Szijjártó Péter telefonszámát, aminek következtében az adott titkosszolgákat megfigyelhette a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Panyi elmondta azt is, hogy baráti viszonyt ápol a Tisza Párt külügyi vezetőjével, Orbán Anitával és segít is neki.

 

               
       
       
       

Pozsonyi Ádám
Megírtuk, tehát igaz!

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu