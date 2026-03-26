„Két, a Tisza informatikusaként dolgozó kémet külföldön képeztek ki, és rendszeresen járnak az ukrán nagykövetségre” – fogalmazott a Kormányinfón Gulyás Gergely.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a hatóságok látókörébe került két személy, akik informatikusként dolgoztak a Tiszánál, miközben hírszerző tevékenységet folytattak. Gulyás Gergely kitért a kiugrott rendőrtiszt ügyére is, aki egy kémelhárítási műveletről osztott meg információkat. Mint mondta,
ez bűncselekménynek minősül, amelyet az érintett a kihallgatása során el is ismert.
A miniszter hangsúlyozta: a választási kampány időszakában érzékelhetően erősödik a kémtevékenység, ezért a kormány felszólította az ukrán vezetést, hogy
hagyjon fel minden, a magyar belpolitikai folyamatokat érintő hírszerző aktivitással.
Úgy fogalmazott, hogy bár a kampány természetes velejárója a politikai vita és a konfliktus, az ország szuverenitása és nemzetbiztonsága olyan alapvető kérdések, amelyekben egységnek kell lennie. Hozzátette: idegen államok megbízottjainak beavatkozását minden politikai szereplőnek egységesen el kell utasítania.
A tárcavezető szerint a hatóságoknak minden esetben fel kell lépniük az ilyen jellegű tevékenységekkel szemben, függetlenül attól, hogy a kémek milyen fedőtevékenység mögé rejtőznek.
