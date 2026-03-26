gulyás gergely

Két, a Tisza informatikusaként dolgozó kémet külföldön képeztek ki

„Két, a Tisza informatikusaként dolgozó kémet külföldön képeztek ki” – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszter hangsúlyozta: a kampányidőszakban felerősödő kémtevékenység nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért a kormány határozott fellépést sürget.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 12:18
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Két, a Tisza informatikusaként dolgozó kémet külföldön képeztek ki, és rendszeresen járnak az ukrán nagykövetségre” – fogalmazott a Kormányinfón Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a hatóságok látókörébe került két személy, akik informatikusként dolgoztak a Tiszánál, miközben hírszerző tevékenységet folytattak. Gulyás Gergely kitért a kiugrott rendőrtiszt ügyére is, aki egy kémelhárítási műveletről osztott meg információkat. Mint mondta, 

ez bűncselekménynek minősül, amelyet az érintett a kihallgatása során el is ismert.

A miniszter hangsúlyozta: a választási kampány időszakában érzékelhetően erősödik a kémtevékenység, ezért a kormány felszólította az ukrán vezetést, hogy 

hagyjon fel minden, a magyar belpolitikai folyamatokat érintő hírszerző aktivitással.

Úgy fogalmazott, hogy bár a kampány természetes velejárója a politikai vita és a konfliktus, az ország szuverenitása és nemzetbiztonsága olyan alapvető kérdések, amelyekben egységnek kell lennie. Hozzátette: idegen államok megbízottjainak beavatkozását minden politikai szereplőnek egységesen el kell utasítania.

A tárcavezető szerint a hatóságoknak minden esetben fel kell lépniük az ilyen jellegű tevékenységekkel szemben, függetlenül attól, hogy a kémek milyen fedőtevékenység mögé rejtőznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

