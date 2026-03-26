Itt folytatja az országjárását ma Orbán Viktor

Folytatódik Orbán Viktor országjárása: a miniszterelnök ma Törökszentmiklós felé veszi az irányt, ahol este hat órától várja a választópolgárokat a Kossuth téren. A kormányfő a közösségi oldalán jelezte az eseményt.
A Facebookon közzétett rövid felhívásában így fogalmazott:
„Ma esti országjárás: Törökszentmiklós, Kossuth tér, 18:00 óra. Álljunk ki minél többen a béke mellett! Ott találkozunk!”
A miniszterelnök szavai egyértelműen tükrözik a kormányzat következetes álláspontját: Magyarország jövőjét csak közösen, a nemzeti érdekeket szem előtt tartva lehet biztos alapokra helyezni.
Az országjárás eddigi állomásai iránt jelentős érdeklődés mutatkozott, és várhatóan Törökszentmiklóson is sokan lesznek kíváncsiak a miniszterelnök beszédére.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!