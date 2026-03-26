Magyar Péter idegbe jött, ráparancsolt az embereire + videó

Deák Dániel nemrég közzétett videójában a Tisza Párt támogatóinak megszólalásain keresztül mutatja be a párt igazi arcát. A felvételen több olyan jelenet is látható, amelyben a megszólított szimpatizánsok nyersen, ellentmondásosan, agresszíven fogalmazzák meg véleményüket.

A tiszás aktivisták rendszeresen megjelentek a Fidesz rendezvényein, sokszor provokatív céllal, Orbán Viktor minden országjárásának állomásán feltűntek, hogy megzavarják a miniszterelnök beszédét.

Magyar Péter azóta egy beszédében módosított a narratíván, megkérte követőit, hogy kerüljék a Fidesz eseményeit, mert „nem érdemes oda menni”. Ez a hirtelen véleményváltozás összefüggésben lehet azzal, hogy a korábbi akciók nem eredményezték a várt hatást, sőt több esetben kellemetlen helyzetek alakultak ki.

A XXI. Század Intézet vezetője szerint szerint a Tisza Párt vezére azért hátrált meg, mert a megszólaló támogatók az átgondolatlan interjúkkal rossz fényt vetnek az egész mozgalomra. A megkérdezettektől ellentmondásos vélemények hangzanak el Ukrajna kapcsán, többen indulatos kijelentéseket tettek a háborúról, de a videóban olyan jelenetek is szerepelnek, amelyekben a válaszadók alapvető kérdésekben bizonytalanok.