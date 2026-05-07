Így épült ki a tiszás internetes propagandahálózat + videó

Török Ádám

Az eredetileg humorista és stand up-os fiatal 119 ezer követővel rendelkezik a TikTokon. Tavaly év végén azonban fontosnak találta, hogy becsempéssze a pártpolitikát a videóiba. Kezdetben még nem buzdított a Tiszára szavazásra, azonban januárban már az összes visszatérő valótlanságot tematizálta a videójában: akkugyárak, zebrák és a többi, de gúnyolódott a Fidesz kereszténységén is.

A humorista oldalán is feltűnt a Félmillió fiatal a változásért logója, miközben a választás előtti hónapban már szinte kizárólag a Fideszt kigúnyoló videókat készített, nem is volt más témája – tette hozzá a lap.

MayDay Hungary

Az oldalt készítő lány kivételt képez a fentiek közül, mivel már több éve szinte kizárólag a Fidesz gyalázásával van elfoglalva. Az influenszer 148 ezer követővel rendelkezik és 6,4 millió like-kal bír a TikTokon. Maja elsősorban a Fidesszel szembeni legnagyobb hazugságokat tematizálta: kórházak rossz állapota, Szőlő utca minden mennyiségben és Magyar Péter ajnározása.

(Forrás: Ellenpont)

Majd Maja március 15-én megjelent Magyar Péter menetén a Félmillió fiatal a változásért zászlójával.

(Forrás: Ellenpont)

A sort számos kisebb szereplővel lehetne folytatni, és a hálózat kiegészült a lap korábbi cikkeiben bemutatott álprofil-hálózattal, de ők a fiatalokat meggyőző fő szereplők. A Tisza Párt így juttatott el akár milliós nézettséggel olyan hazugságokat, mint a Szőlő utca, Göd, a zebrák vagy az oroszpárti mese. A nem a politika környékéről érkező szereplők igyekeztek úgy beállítani munkásságukat, mintha nem Magyar Péternek dolgoznának, és fokozatosan csempészték be a mondanivalójukba a politikai üzeneteket, majd a választás előtt egy hónappal jöttek elő a farbával, hogy ők valójában ugyanabban a Félmillió fiatal a változásért nevű egyesületben, a „változásért” dolgoznak. Vagyis átverték a követőiket – jegyezte meg az Ellenpont.