Aggasztóak a migrációs adatok Ausztriában

Tömeges felülvizsgálatok, kevés következmény

A hatóságok ugyanakkor igyekeznek felülvizsgálni a korábban megadott státusokat is. Az első negyedévben 1971 esetben indítottak úgynevezett státusmegvonási eljárást. Ezek jelentős része a megváltozott körülményekre, kisebb részük bűncselekményekre vagy egyéb okokra vezethető vissza. Konkrét döntések is születtek: 502 esetben vonták vissza a védelmi státust. Ez azonban nem jelent automatikus kitoloncolást – a gyakorlatban a visszatérések továbbra is korlátozottak.

Szíria továbbra is az élen

Az új menedékkérelmeknél is Szíria áll az első helyen: 2026 első három hónapjában 666 szíriai nyújtott be kérelmet, megelőzve Afganisztán állampolgárait és jóval megelőzve Szomália jelentkezőit. Bár nőtt az elutasított kérelmek száma is, a pozitív döntések aránya továbbra is meghatározó.

Külön figyelemre méltó, hogy az önkéntes távozások szinte teljes egészében támogatott formában történtek: a 268 esetből 265 ilyen program keretében valósult meg. Ez azt mutatja, hogy a visszatérések jelentős része szervezett és finanszírozott módon zajlik.

Borítókép: Migránsok várakoznak a határon (Fotó: AFP)