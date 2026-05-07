Aggasztóak a migrációs adatok Ausztriában

Komoly aránytalanságokra világít rá az osztrák migrációs helyzet 2026 első negyedévének statisztikája: miközben mindössze nyolc szíriai állampolgárt utasítottak ki, ugyanebben az időszakban több mint kétezer pozitív védelmi döntést hoztak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 6:46
Aggasztóak a migrációs adatok Ausztriában
Ráadásul ezek közül is csupán nyolc volt tényleges kitoloncolás, három esetben ugyanis úgynevezett dublini visszaadás történt – vagyis az érintetteket más európai országokba szállították vissza az eljárás lefolytatására. Ez azt jelenti, hogy átlagosan még havi három főt sem toloncoltak ki. 

 

Tbb mint kétezer pozitív döntés

A számok másik oldala még beszédesebb: ugyanebben az időszakban 2107 pozitív döntés született szíriai állampolgárok ügyében. Ezek közül 597-en menekültstátust, 1495-en pedig úgynevezett kiegészítő védelmet kaptak, míg további 15 fő különleges tartózkodási engedélyhez jutott humanitárius vagy jogi okokból. Mindez azt jelenti, hogy miközben alig történt kitoloncolás, Ausztria továbbra is nagy számban biztosít védelmet a szír állampolgároknak.

 

Tömeges felülvizsgálatok, kevés következmény

A hatóságok ugyanakkor igyekeznek felülvizsgálni a korábban megadott státusokat is. Az első negyedévben 1971 esetben indítottak úgynevezett státusmegvonási eljárást. Ezek jelentős része a megváltozott körülményekre, kisebb részük bűncselekményekre vagy egyéb okokra vezethető vissza. Konkrét döntések is születtek: 502 esetben vonták vissza a védelmi státust. Ez azonban nem jelent automatikus kitoloncolást – a gyakorlatban a visszatérések továbbra is korlátozottak.

 

Szíria továbbra is az élen

Az új menedékkérelmeknél is Szíria áll az első helyen: 2026 első három hónapjában 666 szíriai nyújtott be kérelmet, megelőzve Afganisztán állampolgárait és jóval megelőzve Szomália jelentkezőit. Bár nőtt az elutasított kérelmek száma is, a pozitív döntések aránya továbbra is meghatározó.

Külön figyelemre méltó, hogy az önkéntes távozások szinte teljes egészében támogatott formában történtek: a 268 esetből 265 ilyen program keretében valósult meg. Ez azt mutatja, hogy a visszatérések jelentős része szervezett és finanszírozott módon zajlik.

 

Borítókép: Migránsok várakoznak a határon (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
