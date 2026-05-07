Aggasztóak a migrációs adatok Ausztriában

Ráadásul ezek közül is csupán nyolc volt tényleges kitoloncolás, három esetben ugyanis úgynevezett dublini visszaadás történt – vagyis az érintetteket más európai országokba szállították vissza az eljárás lefolytatására. Ez azt jelenti, hogy átlagosan még havi három főt sem toloncoltak ki.
Tbb mint kétezer pozitív döntés
A számok másik oldala még beszédesebb: ugyanebben az időszakban 2107 pozitív döntés született szíriai állampolgárok ügyében. Ezek közül 597-en menekültstátust, 1495-en pedig úgynevezett kiegészítő védelmet kaptak, míg további 15 fő különleges tartózkodási engedélyhez jutott humanitárius vagy jogi okokból. Mindez azt jelenti, hogy miközben alig történt kitoloncolás, Ausztria továbbra is nagy számban biztosít védelmet a szír állampolgároknak.
