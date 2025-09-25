Precedens Ausztriában: kitoloncolhatnak egy szír bűnözőt

Hosszas vizsgálatot követően az Emberi Jogok Európai Bírósága arra a következtetésre jutott: a visszatérés esetén „nem áll fenn valós és közvetlen kockázata helyrehozhatatlan károknak”.

Ítéletük nyomán az osztrák döntés jogszerűnek minősült, így megnyílt az út a férfi kitoloncolása előtt, írta az Origo.

Kitoloncolás: erősödő politikai vita Bécsben és Berlinben

Ausztriában nagy visszhangot váltott ki az ítélet, hiszen a szíriai kitoloncolások eddig rendkívül ritkák voltak a polgárháborús helyzetre hivatkozva. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Szabadságpárt (FPÖ) hosszú ideje követeli, hogy a bűncselekményeket elkövető menedékkérőket következetesen távolítsák el az országból. A mostani döntés politikai értelemben az ő álláspontjukat támasztja alá.

A német kormány is figyelemmel kíséri a fejleményeket. Berlin 2021 óta csak kivételes esetekben – például terrorgyanús személyeknél vagy súlyos bűnelkövetőknél – engedélyez kitoloncolást Szíriába.

A tartományi belügyminiszterek ugyanakkor régóta nagyobb jogbiztonságot és új visszafogadási egyezményeket sürgetnek.

Precedenst teremthet

A strasbourgi ítélet precedensértékű lehet: a jövőben hivatkozási alapként szolgálhat a nemzeti bíróságok számára, amikor a bűnözővé vált szír menedékkérők kiutasításáról döntenek. Ez megerősíti azoknak a politikai erőknek a pozícióját, akik szerint a menekültstátuszt rendszeresen felül kell vizsgálni, és a közbiztonság érdekében el kell távolítani mindazokat, akik veszélyt jelentenek a befogadó országokra.