A szóban forgó férfit Ausztriában bolti lopás és fegyvertelen rablás miatt ítélték el. Az osztrák hatóságok a bírósági eljárások után elrendelték a kitoloncolását, amelynek végrehajtását azonban ideiglenesen felfüggesztette a strasbourgi testület.
Precedens Ausztriában: kitoloncolhatnak egy szír bűnözőt
Az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta: Ausztria kiutasíthat egy 25 éves szír állampolgárt, akit több bűncselekmény miatt ítéltek el Bécsben. A strasbourgi döntés messze túlmutat az egyedi eseten, hiszen más uniós tagállamokban, így például Németországban is hatással lehet a bűnelkövető migránsok kitoloncolásáról szóló vitákra.
Hosszas vizsgálatot követően az Emberi Jogok Európai Bírósága arra a következtetésre jutott: a visszatérés esetén „nem áll fenn valós és közvetlen kockázata helyrehozhatatlan károknak”.
Ítéletük nyomán az osztrák döntés jogszerűnek minősült, így megnyílt az út a férfi kitoloncolása előtt, írta az Origo.
Kitoloncolás: erősödő politikai vita Bécsben és Berlinben
Ausztriában nagy visszhangot váltott ki az ítélet, hiszen a szíriai kitoloncolások eddig rendkívül ritkák voltak a polgárháborús helyzetre hivatkozva. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Szabadságpárt (FPÖ) hosszú ideje követeli, hogy a bűncselekményeket elkövető menedékkérőket következetesen távolítsák el az országból. A mostani döntés politikai értelemben az ő álláspontjukat támasztja alá.
A német kormány is figyelemmel kíséri a fejleményeket. Berlin 2021 óta csak kivételes esetekben – például terrorgyanús személyeknél vagy súlyos bűnelkövetőknél – engedélyez kitoloncolást Szíriába.
A tartományi belügyminiszterek ugyanakkor régóta nagyobb jogbiztonságot és új visszafogadási egyezményeket sürgetnek.
Precedenst teremthet
A strasbourgi ítélet precedensértékű lehet: a jövőben hivatkozási alapként szolgálhat a nemzeti bíróságok számára, amikor a bűnözővé vált szír menedékkérők kiutasításáról döntenek. Ez megerősíti azoknak a politikai erőknek a pozícióját, akik szerint a menekültstátuszt rendszeresen felül kell vizsgálni, és a közbiztonság érdekében el kell távolítani mindazokat, akik veszélyt jelentenek a befogadó országokra.
Borítókép: Illusztráció. Egy szír migráns büntetőpere Németországban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Sven Hoppe)
