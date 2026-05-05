Migráció: brüsszeli kényszerpályán kezd Magyar Péter kormánya

Kutyás járőr is dolgozik a déli határzár mentén Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely

Magyar Pétert elutasították

Magyar Péter április 20-án Brüsszelben azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy függesszék fel a Magyarországra kirótt napi egymillió eurós menekültügyi bírság levonását, de erre elutasító választ kapott, később viszont a bizottság jelezte, hogy megvizsgálja a lehetőségeket. Magyar Péter egy 2024-es Facebook-bejegyzésében azt állította, a Tisza Párt megtartaná a déli határkerítést. Az uniós határok védelmét ugyanakkor az uniós joggal összhangban oldaná meg.

„Ha erre az Orbán-kormány nem képes vagy nem hajlandó, akkor az ebből következő százmilliárdos uniós bírságért politikai és anyagi következményeket vállalnia kell” – vélekedett akkor.

Mindez azt jelzi előre, hogy a jogi határzár megváltoztatását várhatjuk az új kormánytól.

Az uniós jog logikája szerint a napi bírság addig fut, amíg a tagállam ténylegesen nem hajtja végre a korábbi bírósági ítéletet; a 2024-es luxembourgi döntés is kifejezetten úgy fogalmazott, hogy a bírság a késedelem minden napjára vonatkozik. Ebből az is következik, hogy a kormányváltás önmagában nem elégséges a bírság fizetésének leállítására. Az uniós kötelezettség nem az előző vagy az új kabinetet, hanem magát a tagállamot terheli. A bizottságnak legfeljebb technikai mozgástere van a behajtás terén, de nem írhatja felül saját döntéssel a bíróság által megállapított szankció mértékét, összegét, ütemezését. Gyors megoldást az hozhat, ha az új kormány mielőbb olyan menekültügyi szabályozást fogad el, amelyre Brüsszel is rábólint.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Kemény elvárásokat fogalmaztak meg

Brüsszel elvárja a 2026 nyarán életbe lépő új uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtását a tagállamoktól. A 2026. június 12-én hatályba lépő megállapodás értelmében 21 ezer menedékkérőt kell áthelyezni az Európai Unión belül. A kevésbé terhelt EU-országoknak összesen 420 millió eurót kell biztosítaniuk a 2024-ben elfogadott európai menekültügyi reformmal létrehozott szolidaritási mechanizmus keretei között. A migrációs nyomás alatt álló országokkal való szolidaritás értelmében a tagállamoknak három lehetőségük van: menedékkérők átvétele, technikai támogatás vagy pénzügyi hozzájárulás. Minden tagállam maga dönti el, hogy mit vállal. A bizottság felmérése szerint azonban Magyarország semmilyen érdemi migrációs nyomásnak nincs kitéve.

Ennek megfelelően a magyar kormánynak arányos módon kéne hozzájárulni a probléma kezeléséhez vagy bevándorlók befogadásával, vagy pénzügyi hozzájárulással.

Ha változik a jogi szabályozás Magyarországon, akkor a jövőben azokat a migránsokat, akiknek a menedékkérelmét hazánkban adják be, a dublini rendelet értelmében visszaküldhetik majd hozzánk.