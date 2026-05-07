Visszavonul a magyar származású BL-győztes futballista, amiért nem szakadt el a keresztszalagja

Az áprilisban a 299. Bundesliga-mérkőzésén megsérült Niklas Süle az idény végén befejezi pályafutását. A német Borussia Dortmund csütörtökön jelentette be harmincéves labdarúgója visszavonulását. A döntést azért hozta meg, mert megkönnyebbült, hogy nem szenvedett ismét súlyos sérülést, és nem is akarja az esetleges újabbat kockáztatni.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 7:44
Szoboszlai Dominik és Niklas Süle a 2022-es Magyarország–Németország mérkőzésen Fotó: MTI/Kovács Tamás
– Szeretném bejelenteni, hogy idén nyáron befejezem a pályafutásomat. Amit akkor éreztem, amikor a csapatorvosunk a Hoffenheim elleni mérkőzésen az öltözőben elvégezte az esetleges keresztszalag-szakadást vizsgáló tesztet, ránézett a fizioterapeutára, megrázta a fejét, majd a fizioterapeuta is megvizsgálta, és ő sem érzett semmilyen ellenállást... Utána elmentem zuhanyozni, és tíz percig sírtam. Abban a pillanatban tényleg azt hittem, hogy elszakadt. Amikor másnap elmentem MRI-vizsgálatra, és megkaptam a jó hírt, hogy mégsem szakadásról van szó, akkor vált számomra ezerszázalékosan világossá, hogy vége. Nem tudtam elképzelni semmi rosszabbat annál, mint hogy végre előrefelé tekintek az életre, független vagyok, nyaralni mehetek, időt tölthetek a gyerekeimmel, és aztán újra szembe kelljen néznem a harmadik keresztszalag-szakadásommal – indokolta döntését Niklas Süle.

A hátvéd a dortmundi klubhonlapon azt is kiemelte, hogy a BVB-korszakából a 2023 májusi, Mainz elleni bajnoki előtti hangulat volt a legemlékezetesebb neki, ahhoz hasonlót soha máskor nem élt át – igaz, végül az utolsó fordulós mérkőzésen a sárga-feketék előnyből vesztették el a Bundesliga-címet a Bayernnel szemben.

– Amikor visszatekintek a Dortmundban töltött négy évemre, ezen túl is rengeteg olyan pillanat volt, amit igazán élveztem. Ilyenek az öltözői viccelődések, vagy a nyolcvanezres stadion, ahol a szurkolók mindig melegen fogadtak. Nagyon fog hiányozni ez az időszak, otthon éreztem magam itt – mondta Süle, akinek ideszokott óvodás gyermekei miatt is nehéz a búcsú.

A második helyezett Dortmund pénteken a Frankfurtot fogadja, majd jövő szombaton a Werder Bremen otthonában, alighanem a sérült Niklas Süle nélkül zárja a német bajnokság mostani idényét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
