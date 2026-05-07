Visszavonul a magyar származású BL-győztes futballista, amiért nem szakadt el a keresztszalagja

Hidegrázós dortmundi hangulat

A hátvéd a dortmundi klubhonlapon azt is kiemelte, hogy a BVB-korszakából a 2023 májusi, Mainz elleni bajnoki előtti hangulat volt a legemlékezetesebb neki, ahhoz hasonlót soha máskor nem élt át – igaz, végül az utolsó fordulós mérkőzésen a sárga-feketék előnyből vesztették el a Bundesliga-címet a Bayernnel szemben.

– Amikor visszatekintek a Dortmundban töltött négy évemre, ezen túl is rengeteg olyan pillanat volt, amit igazán élveztem. Ilyenek az öltözői viccelődések, vagy a nyolcvanezres stadion, ahol a szurkolók mindig melegen fogadtak. Nagyon fog hiányozni ez az időszak, otthon éreztem magam itt – mondta Süle, akinek ideszokott óvodás gyermekei miatt is nehéz a búcsú.

A második helyezett Dortmund pénteken a Frankfurtot fogadja, majd jövő szombaton a Werder Bremen otthonában, alighanem a sérült Niklas Süle nélkül zárja a német bajnokság mostani idényét.

Niklas Süle utolsó mérkőzése: