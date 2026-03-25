Orbán Viktor: Ha marad a nemzeti kormány, Magyarország biztonságban lesz + videó

Ma Európában két erő áll egymással szemben: a háborúellenesek és a háborúpártiak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök esztergomi beszédében.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, az egyik oldalon azok állnak, akik Ukrajnát a saját népük elé helyezik, a másikon pedig azok, akik a saját nemzetük érdekeit tartják elsődlegesnek.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy

Magyarország megkerülhetetlen akadályt jelent a háborút akaró, ukránpárti európai erők számára, mert az országot nem lehet belevinni ebbe a konfliktusba.

A kormányfő szerint ezért vált a magyar választás a külföldiek számára is különösen fontossá. Arra kérte támogatóit, hogy

beszéljenek minél több emberrel, és mondják el, mi a választás valódi tétje.

Orbán Viktor kijelentette, hogy ha nemzeti kormány marad hatalmon, akkor Magyarország biztonságban lesz. Hozzátette: ha viszont ukránbarát kormány alakul, akkor elveszhet mindaz, amiért az ország az elmúlt 16 évben megdolgozott.

Mint ismert, Orbán Viktor a múlt héten országjárásra indult. Elsőként Kaposvárra, majd Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra és Hódmezővásárhelyre látogatott el. Ezen a héten eddig Kecskeméten, Nagykanizsán és Esztergomban állt színpadra a miniszterelnök. Az országjárása összes eddigi állomásán hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort.