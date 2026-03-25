Menczer Tamás: Esztergomban is mi voltunk többen + videó

„Ez itt Esztergom, itt is mi vagyunk többen!” – fogalmazott Menczer Tamás Esztergomban , Orbán Viktor országjárásának újabb állomásánál.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett: az ukránok és a Tisza Párt között együttműködés alakult ki, amelynek célja, hogy Magyarországon kormányváltást idézzenek elő. Ennek részeként az ukránok különböző eszközöket vetnek be: lehallgatásokkal, informatikai támogatással, valamint gazdasági nyomásgyakorlással próbálnak hatást gyakorolni a magyar belpolitikára.

Menczer Tamás példaként említette az olajszállításokkal kapcsolatos lépéseket is, amelyek szintén azt a célt szolgálják, hogy Magyarországot kedvezőtlen helyzetbe hozzák. A politikus úgy fogalmazott, mindezek a lépések

egy ukránbarát tiszás ügynökkormány hatalomra segítését szolgálnák, azonban ez nem fog sikerülni.

Hangsúlyozta: a magyarok elutasítják a háborút, és nem támogatják, hogy Magyarország pénzügyi forrásait Ukrajna támogatására fordítsák. Szerinte a választás tétje egyértelmű, és a jelenlegi helyzetben csak Orbán Viktor és a Fidesz jelent stabil és kiszámítható választást az ország számára.