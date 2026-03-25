tisza pártvogel evelinrandai márkMagyar Péter

Váratlan beismerést tett Magyar Péter a drogos felvételek ügyében – A Tisza-elnök elengedte Radnai Márk kezét?

A Tisza Párt elnöke gyakorlatilag megerősítette, valódi az a hangfelvétel, amelynek kapcsán már a Tisza Párton belül is komoly feszültségforrás Magyar Péter drogos és korrupt múltja.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 11:20
Fotó: Polyák Attila
A Tisza Párt elnöke egy, a Facebookon közzétett bejegyzésében gyakorlatilag elismerte, hogy valódi az a felvétel, amelyen Randai Márk, a Tisza Párt elnöke és Vogel Evelin, Magyar Péter egykori barátnője beszélgetnek a férfi drogos és korrupt múltjából fakadó feszültségekről. 

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Polyák Attila (PA) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter ezzel a kvázi beismeréssel a busz elé lökte Radnai Márkot is. Nem tagadja ugyanis azt sem, hogy az alelnöke drogos.

Mint ismert, nemrég egy megdöbbentő hangfelvétel kezdett keringeni a közösségi médiában, amely szerint már a Tisza Párton belül is komoly feszültségforrás Magyar Péter múltja. „Péter szokás szerint előremenekült, mert a csapaton belül is tudták, hogy néhányunknak elegünk van a drogos és korrupt ügyleteiből. És pontosan tudták, hogy a héten kiborul a drogos szennyes. Mivel sem velem, sem a többiekkel nem tudott csendben kiegyezni, ahogyan szokott, jött a jól bevált B terv: a gerinctelenség” – írja a Vissza a mederbe elnevezésű Facebook-oldal.

A bejegyzésben a Tisza-vezér drogtesztjével kapcsolatban kiemelték:

Magyarországon senki nem merte ezt bevállalni neki, egyedül Bécsben tudták megjátszani a »baráti« hajszál- és vizelettesztet, hogy aztán tessék-lássék módon megint hülyíthesse az embereket, ahelyett, hogy egyszer az életben férfiként viselkedne, ha már »The Man«-nek hívatja magát, és vállalná a felelősséget.

A posztban emellett közzétettek egy felvételt, amelyen az oldal információi szerint Radnai Márk beszélget Vogel Evelinnel varázslásról és egyéb élményekről.

A Tisza Párt alelnöke közbeveti, hogy be kellene LSD-zni.

Íme: 

Azóta kikerült még két hangfelvétel a Vissza a mederbe Facebook-oldalra. Az egyikben Radnai Márk „g…ci sok kokaint emleget”, és arról beszél, hogy az ablakok lesötétítése után indulhat a buli.

A másikban pedig az hangzik el a Vogel Evelin és Radnai Márk által folytatott beszélgetésben, hogy már 2024-ben tudták, baj lesz az azóta szobabotrányként elhíresült ügyből.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Polyák Attila)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

