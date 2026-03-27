„Ma duplázunk!” – pénteken Veszprémben és Győrben folytatja az országjárását Orbán Viktor

Tovább pörög Orbán Viktor országjárása: a kormányfő pénteken Veszprémben és Győrben is találkozik a támogatóival.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 7:53
Folytatódik Orbán Viktor országjárása, amelynek eddigi állomásain mindenhol hatalmas tömeg fogadta a kormányfőt. A miniszterelnök ezúttal két városba is ellátogat egyetlen nap alatt.

Törökszentmiklós, 2026. március 26. Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának törökszentmiklósi állomásán, a Kossuth téren 2026. március 26-án. MTI/Hegedüs Róbert
A kormányfő a közösségi oldalán jelentette be a pénteki programot, rövid, mozgósító üzenettel:

Ma duplázunk! Gyertek, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség! Én ott leszek!

A bejegyzésből az is kiderül, hogy pontosan hol és mikor találkozhatnak vele az érdeklődők.

Elsőként Veszprém kerül sorra, ahol 16 órától az Óváros téren várja a résztvevőket. Ezt követően Győr lesz a következő állomás: itt 18 órakor a Széchenyi téren tartanak rendezvényt.

Az országjárás eddigi állomásain rendre nagy tömeg gyűlt össze, és a szervezők a mostani eseményeken is hasonló érdeklődésre számítanak.

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása a múlt héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következett. Orbán Viktor ezen a héten már ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára és Esztergomba és Törökszentmiklósra is. A kormányfő a hétvégén

  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára látogat.

 

Borítókép: Résztvevők Orbán Viktor országjárásának törökszentmiklósi állomásán, a Kossuth téren (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

               
       
       
       

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

