„Ma duplázunk!” – pénteken Veszprémben és Győrben folytatja az országjárását Orbán Viktor

Folytatódik Orbán Viktor országjárása, amelynek eddigi állomásain mindenhol hatalmas tömeg fogadta a kormányfőt. A miniszterelnök ezúttal két városba is ellátogat egyetlen nap alatt.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A kormányfő a közösségi oldalán jelentette be a pénteki programot, rövid, mozgósító üzenettel:

Ma duplázunk! Gyertek, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség! Én ott leszek!

A bejegyzésből az is kiderül, hogy pontosan hol és mikor találkozhatnak vele az érdeklődők.

Elsőként Veszprém kerül sorra, ahol 16 órától az Óváros téren várja a résztvevőket. Ezt követően Győr lesz a következő állomás: itt 18 órakor a Széchenyi téren tartanak rendezvényt.

Az országjárás eddigi állomásain rendre nagy tömeg gyűlt össze, és a szervezők a mostani eseményeken is hasonló érdeklődésre számítanak.

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása a múlt héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következett. Orbán Viktor ezen a héten már ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára és Esztergomba és Törökszentmiklósra is. A kormányfő a hétvégén

március 28-án Pécelre,

március 29-én pedig Békéscsabára látogat.

Borítókép: Résztvevők Orbán Viktor országjárásának törökszentmiklósi állomásán, a Kossuth téren