Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány nemcsak háborúba vinné hazánkat, nemcsak fegyvert adna, de odaadná a magyarok pénzét is Ukrajnának. Ezt nem engedhetjük! + videó

Nagykanizsán folytatódott kedden Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök az Erzsébet térre hívta a helyieket a Zala vármegyei városban.

Arra kérem Önöket, hogy voksaikkal támogassák Cseresnyés Pétert, aki továbbra is stabil támaszom a kormányzásban

– hangsúlyozta Orbán Viktor nagykanizsai fórumának kezdetén.

A miniszterelnök köszönetet mondott a korábbi támogatásért, majd arra biztatta a résztvevőket, hogy erősítsék meg a 2022-ben létrejött háborúellenes szövetséget. A kormányfő a Tisza Párt szimpatizánsainak is megköszönte a részvételt, jelezve, hogy hozzájuk is szólni kíván.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a kampány a célegyenesbe érkezett, nincs már sok mérlegelnivaló, előre kell haladni, és ha mindenki elvégzi a feladatát, akkor nagyarányú győzelem várható.

Azt mondta, a tiszások ócsárolják a munkánkat, és acsarkodnak ránk. Nem könnyű kiállni, mert például őt is katonákkal fenyegeti Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.

„Mindent megtesznek a szolgálatok annak érdekében, hogy ukránbarát kormány kerüljön Magyarország élére” – emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette, a kormánypárti szimpatizánsok közös szenvedélye Magyarország, amiért most egyégesen ki kell állni.

A kampány nekünk nem tehertétel, hanem egy lehetőség, hogy az egyformán gondolkodók összejöhessenek

– jelentette ki a miniszterelnök. Leszögezte, el kell utasítani minden acsarkodást.

„A mögöttünk hagyott elmúlt négy év rendkívül igazságtalan volt. Az elmúlt négy év abból állt, hogy olyan válságokat kell kivédenünk, amelyeket nem mi okoztunk, amelyek blokkolják a gazdaságunkat” – emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, közös feladatunk, hogy minden célunkat megvalósítsuk.

Hozzátette, hogy a háború következtében mintegy 10 milliárd eurós veszteség érte az országot, ugyanakkor hangsúlyozta: ennek ellenére jelentős eredményeket sikerült elérni. Kiemelte, hogy a minimálbér 11 százalékkal emelkedik úgy, hogy a gazdaság mindössze 1 százalékkal bővül – erre egyetlen európai ország sem volt képes.

Hozzátette: a kormány nemcsak visszaállította a 13. havi nyugdíjat, hanem megkezdte a 14. havi rendszer kiépítését is. Arról is beszélt, hogy Magyarország családbarát országot épít, és nem engedi, hogy a családokat gúny tárgyává tegyék. Mint mondta,

az apa férfi, az anya nő, ebben nincs vita.

Felidézte, hogy megduplázták a gyermekek után járó adókedvezményt, és azokat az édesanyákat, akik legalább két gyermeket nevelnek, adómentessé tették, mert – mint fogalmazott – a családokat az anyák tartják össze.