Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány nemcsak háborúba vinné hazánkat, nemcsak fegyvert adna, de odaadná a magyarok pénzét is Ukrajnának. Ezt nem engedhetjük! + videó

„Az ukránok minden nap fenyegetik Magyarországot és már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a választási kampányba, lehallgatják a külügyminiszterünket, beépülnek a Tisza Pártba és mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány kerüljön az ország élére. Ha Magyarországon ukránbarát kormány alakul, keresztet vethetünk a következő húsz évre. Meg fogjuk védeni Magyarországot és mindazt, ami a magyaroké! 19 nap múlva nagy győzelmet fogunk aratni!” – emelte ki a kormányfő országjárásának nagykanizsai állomásán.

2026. 03. 24. 17:45
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Nagykanizsán folytatódott kedden Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök az Erzsébet térre hívta a helyieket a Zala vármegyei városban. 

Arra kérem Önöket, hogy voksaikkal támogassák Cseresnyés Pétert, aki továbbra is stabil támaszom a kormányzásban

– hangsúlyozta Orbán Viktor nagykanizsai fórumának kezdetén.

A miniszterelnök köszönetet mondott a korábbi támogatásért, majd arra biztatta a résztvevőket, hogy erősítsék meg a 2022-ben létrejött háborúellenes szövetséget. A kormányfő a Tisza Párt szimpatizánsainak is megköszönte a részvételt, jelezve, hogy hozzájuk is szólni kíván.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a kampány a célegyenesbe érkezett, nincs már sok mérlegelnivaló, előre kell haladni, és ha mindenki elvégzi a feladatát, akkor nagyarányú győzelem várható.

Azt mondta, a tiszások ócsárolják a munkánkat, és acsarkodnak ránk. Nem könnyű kiállni, mert például őt is katonákkal fenyegeti Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

„Mindent megtesznek a szolgálatok annak érdekében, hogy ukránbarát kormány kerüljön Magyarország élére” – emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette, a kormánypárti szimpatizánsok közös szenvedélye Magyarország, amiért most egyégesen ki kell állni. 

A kampány nekünk nem tehertétel, hanem egy lehetőség, hogy az egyformán gondolkodók összejöhessenek

– jelentette ki a miniszterelnök. Leszögezte, el kell utasítani minden acsarkodást.

„A mögöttünk hagyott elmúlt négy év rendkívül igazságtalan volt. Az elmúlt négy év abból állt, hogy olyan válságokat kell kivédenünk, amelyeket nem mi okoztunk, amelyek blokkolják a gazdaságunkat” – emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, közös feladatunk, hogy minden célunkat megvalósítsuk.

Hozzátette, hogy a háború következtében mintegy 10 milliárd eurós veszteség érte az országot, ugyanakkor hangsúlyozta: ennek ellenére jelentős eredményeket sikerült elérni. Kiemelte, hogy a minimálbér 11 százalékkal emelkedik úgy, hogy a gazdaság mindössze 1 százalékkal bővül – erre egyetlen európai ország sem volt képes.

Hozzátette: a kormány nemcsak visszaállította a 13. havi nyugdíjat, hanem megkezdte a 14. havi rendszer kiépítését is. Arról is beszélt, hogy Magyarország családbarát országot épít, és nem engedi, hogy a családokat gúny tárgyává tegyék. Mint mondta, 

az apa férfi, az anya nő, ebben nincs vita. 

Felidézte, hogy megduplázták a gyermekek után járó adókedvezményt, és azokat az édesanyákat, akik legalább két gyermeket nevelnek, adómentessé tették, mert – mint fogalmazott – a családokat az anyák tartják össze.

Fotó: Szakony Attila/Zalai Hírlap

A miniszterelnök a munkaalapú gazdaság fontosságát is hangsúlyozta: nem segélyalapú rendszert akarnak, hanem azt, hogy mindenkinek legyen munkája. Emlékeztetett rá, hogy 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak, ma már 4,7 millióan, és célja, hogy a következő ciklus végére ez a szám elérje az 5 milliót, miközben az átlagbér az egymillió forint lesz.

A fiatalok helyzetéről szólva kijelentette: ma Magyarországon a legkönnyebb saját otthonhoz jutni. Felidézte Nagy Imre újratemetését, ahol úgy fogalmazott, a hatodik koporsóban az ő következő húsz évük is ott fekszik. Most azt üzente a fiataloknak: 

ha egy ukránbarát kormány kerül hatalomra, akkor a következő húsz évüket elveszíthetik.

„Az európai gazdaság bajban van, nincs pénz, ezért az unió hitelt vesz fel Ukrajna megsegítésére, amire a tagállamok szolgáltatják a fedezetet. Az ukránoknak pedig csak akkor kell fizetni, hogyha legyőzték az oroszokat. Ezzel pedig még az unokáinkat is eladósítanák” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, amennyiben megkapja a felhatalmazást a további kormányzáshoz, továbbra is gátat szab az unió háborús pszichózisának.

Nem engedem, hogy kizsebeljék a magyarokat, és elvigyék a pénzüket Ukrajnába

– emelte ki a kormányfő. Elmondta, a következő négy évben számolni kell a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus következményeivel egyaránt.

„Óriási bravúr, hogy a közel-keleti konfliktus és az ukrán olajblokád ellenére képesek voltunk alacsonyan tartani a rezsiárakat, illetve be tudtunk vezetni egy árstopot az üzemanyagra” – jelentette ki Orbán Viktor. Kijelentette, emellett az iráni konfliktus következményeként a közeljövőben újabb migrációs hullámra kell számítani Európában. 

Tudni kell nemet mondani a háborúból való kimaradásra, és az illegális bevándorlásra is. Ebben a pillanatban tapasztalatra és biztonságra van szükségünk, és jelenleg a Fidesz az egyetlen biztos választás

– jelentette ki a miniszterelnök. 

Orbán Viktor rámutatott: a hosszú ideje tartó kormányzás nem gyengíti, hanem éppen erősíti őket, hiszen a mostani helyzetben tapasztalatra van szükség, és anélkül nem lehet megfelelni az előttünk álló kihívásoknak.

A kormányfő arról is beszélt, hogy olyan korszakot élünk, amikor a biztonság a legfontosabb érték, ezért ezt kell szem előtt tartani a döntéseknél. Hangsúlyozta, hogy 

jelentős erők mozdultak meg Magyarország ellen, ezért különösen fontos az éberség. 

A kormányfő köszönetet mondott az eddigi támogatásért, megjegyezve, hogy ő is ember, és fontos számára a bizalom.

Úgy fogalmazott: az elmúlt évek eredményei alapján nincs ok arra, hogy abbahagyják. Szerinte az országnak olyan miniszterelnökre van szüksége, aki elkötelezett a nemzeti ügyek iránt. 

A jelenlévőket arra biztatta, hogy az előttük álló 19 napban tegyék oda magukat, hogy április 12-én jelentős győzelmet arathassanak.

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Cseresnyés Péter, a Fidesz-KDNP nagykanizsai jelöltje a rendezvény kezdetén kifejtette: április 12-én arról is döntünk, hogy belesodornak-e bennünket egy olyan háborúba, amelyhez semmi közünk nincs. A kormánypártok helyi jelöltje rámutatott: ha jön a Tisza Párt, jönni fog a migránspaktum is, ezreket telepítenének be hazánkba. Mint mondta, mindent, amit elértünk, elveszíthetjük, ha a Tisza nyer. Hozzátette: a Tisza képviselői elkotyogták, mit tennének valójában. Emlékeztetett Tarr Zoltán, a Tisza alelnökének szavaira, aki arról beszélt, nem mondhatják el, mit csinálnának, mert megbuknának. 

A párt szakértői is kikotyogták, mit fognak csinálni. Megszüntetnék a családi adókedvezményt, eltörölnék a rezsicsökkentést, és a 13. havi nyugdíjat is badarságnak nevezték

– emlékeztetett Cseresnyés.

A tömeg a békéért vonult Nagykanizsán is Orbán Viktor beszéde előtt (Fotó: Zalai Hírlap/Szakony Attila)

Azt mondta, sokan nem értékelik azokat az eredményeket, amiket 2010 óta elért az ország. „A Tisza támogatói ezt természetesnek veszik, de mindezek addig lesznek, amíg a ők el nem veszik” – hangsúlyozta Cseresnyés, majd hozzátette: talán ezért küldték Magyarországra a Shell globális alelnökét, Kapitány Istvánt. 

Arról is beszélt, sokat fejlődött az ország és Nagykanizsa térsége is az elmúlt években.

Emlékeztetett: a tiszások ukrán nemzeti lobogós felsőben pózoltak az EP-ben. Hozzátette: Magyar Péter gazdái arról beszélnek, hogy Európának harcolnia kell. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetőjének álma, hogy harcolni kell Ukrajnába. Weber harcostársának tekinti Magyar Pétert, így ha a Tisza Párt nyerne, a háború szele rázná ajtajainkat.

Fotó:  Zalai Hírlap/Szakony Attila

A rendezvényen Gyopáros Alpár, a kormánypártok képviselőjelöltje elmondta, „mi magyarok, ha a szükség kívánja, össze tudunk fogni. A vidékben pedig ott van a magyarság lényege. Éppen ezért kiemelten fontos számunka a magyar vidék támogatása”.

Gyopáros beszélt arról, hogy Zala vármegye kiemelt nyertese a Magyar falu programnak. Elmondta, az elmúlt időszakban a programnak köszönhetően több száz útszakasz, és közintézmény újulhatott meg. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, ez a fejlődés gyorsan kerékbe törhet, hogyha a Tisza Párt kerül hatalomra Magyarországon. 

Fotó: Szakony Attila/Zalai Hírlap

Az a helyzet, hogy a veszély ennél nagyobb, ugyanis kimondták, a falvakat be kell zári, meg kell szüntetni

– emlegette fel Gyopáros Alpár a Tisza Párt szakértőinek korábbi kijelentéseit. Hozzátette, a Tisza Párt legyalulná a magyar vidéket. 

Bosszúból akarják legyalulni a vidéket, mert azok választásról-választásra felsorakoznak a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor mellett 

– jelentette ki a politikus. Hozzátette, illik komolyan venni a fenyegetéseket, és olyan embert támogatni, a választásokon, akik ismerik a vidéket, és megmentik a hazát a baj esetén. 

Fotó: Szakony Attila/Zalai Hírlap

A kormányfő a múlt héten Kaposvárra, Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra, majd vasárnap Hódmezővásárhelyre látogatott el, hétfőn pedig Kecskeméten folytatta programsorozatát. Orbán Viktort mindenhol hatalmas, ujjongó tömeg fogadta.

Borítókép: Orbán Viktort Nagykanizsán is Békemenet várta (Fotó: Zalai Hírlap/Szakony Attila)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

