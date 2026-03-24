Hatalmas lebukás: ukránok képezték ki a Tisza Párt informatikusait

Orbán Viktor: Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak + videó

A miniszterelnök megszólalt a tiszás ügynökbotrány ügyében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 16:39
„Vigyázat, magyarok! Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak. Ki-be járnak a Tisza Pártban, ők fejlesztik az online mozgósító hálózatukat. Lehallgatják a külügyminiszterünket” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán.

A miniszterelnök a bejegyzésében rámutatott:

Mindent bevetnek, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Belehúznának a háborújukba, és vinnék a magyarok pénzét.

„Ne hagyjuk!” – szólított fel Orbán Viktor, majd jelezte, hogy ma este 18 órakor Nagykanizsán folytatódik az országjárása.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, súlyos titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar újságíró megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelni a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A külföldi titkosszolgálati botrány kapcsán Orbán Viktor utasította az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki. A nemzetbiztonsági bizottság kedden rendkívüli ülést tart a tiszás ügynökbotrány miatt.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

