LSD után kokain, újabb hangfelvétel került elő Radnai Márkról + videó

Panyi SzabolcsOrbán ViktorVálasztás 2026kémbotrány

Orbán Viktor: A választási kampányban már külföldi titkosszolgálatok is részt vesznek + videó

A miniszterelnök leszögezte, a Tisza ügynökbotránya elfogadhatatlan, és elégtételt fognak érte venni. Orbán Viktor az ügy kapcsán vizsgálatot rendelt el.

Munkatársunktól
2026. 03. 24. 9:20
Támadás Magyarország ellen: külföldi titkosszolgálatok a Tisza Párt tudtával és a Tisza Párt érdekében lehallgatták a magyar külügyminisztert – reagált Orbán Viktor a Tisza ügynökbotrány kapcsán. A miniszterelnök kiemelte, 

a választási kampány felforrósodott, és most már külföldi titkosszolgálatok is részt vesznek benne.

– Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok a kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében történnek és a Tisza Párton keresztül történnek. Az, hogy Magyarországon lehallgatják a külügyminisztert, az szégyen, elfogadhatatlan, és elégtételt fogunk érte venni – húzta alá a kormányfő.

Orbán Viktor eljárást indított

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, súlyos titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar újságíró megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A külföldi titkosszolgálati botrány kapcsán Orbán Viktor utasította az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

                 
       
       
       

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
