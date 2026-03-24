Orbán Viktor: A választási kampányban már külföldi titkosszolgálatok is részt vesznek + videó

Támadás Magyarország ellen: külföldi titkosszolgálatok a Tisza Párt tudtával és a Tisza Párt érdekében lehallgatták a magyar külügyminisztert – reagált Orbán Viktor a Tisza ügynökbotrány kapcsán. A miniszterelnök kiemelte,

a választási kampány felforrósodott, és most már külföldi titkosszolgálatok is részt vesznek benne.

– Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok a kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében történnek és a Tisza Párton keresztül történnek. Az, hogy Magyarországon lehallgatják a külügyminisztert, az szégyen, elfogadhatatlan, és elégtételt fogunk érte venni – húzta alá a kormányfő.

Orbán Viktor eljárást indított

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, súlyos titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar újságíró megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A külföldi titkosszolgálati botrány kapcsán Orbán Viktor utasította az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki.