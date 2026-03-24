Magyar Péter, a Tisza elnökének Magyarországról kiutasított ukrán kémbarátja, Tseber Roland kiadta az ukázt az ukrán politikusoknak, elemzőknek és mindenki másnak is, hogy egy szót se szóljanak Magyarországról, mert a már elhangzott fenyegetésekkel „mi magunk erősítjük meg Orbán szavait”. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter kijelentette, már senkinek se lehet kétség afelől, hogy összejátszanak-e az ukránok a Tisza Párttal.
Magyar Péter ukrán kémbarátja kiadta az ukázt az ukránoknak, Magyarország a középpontban + videó
Újabb videó érkezett Ukrajnából. Magyar Péter „kémtestvére”, Tseber Roland üzent, bár ezúttal kivételesen nem a magyaroknak, hanem az ukránoknak.
Arra kérek minden ukránt, szakértőket, hozzáértőket, politológusokat, politikusokat, nem tudom bármilyen területen dolgozóknak, hogy ne kommentáljanak. Egyáltalán ne. És ha mégis kommentálnak, legyenek óvatosak, mert különböző személyek részéről elhangzottak Magyarországgal kapcsolatos kijelentések. Nos, ezek mondjuk úgy, fenyegető hangvételűek voltak. És ez csak azt jelzi, hogy mi magunk erősítjük meg Orbán szavait
– részletezte Tseber a videóban.
Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Fotó: AFP)
